Главное за ночь 17 сентября
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Николаевской области, в районе аэропорта Борисполь под Киевом, в Конотопе, в оккупированных Херсоне и части Херсонской области.
После ударов по Сумам в городе проблемы с подачей воды, также перестали работать троллейбусы, - и.о. мэра Артем Кобзарь.
О следующих изменения на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:
О следующих изменения на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:
На Торецком направлении продвигаемся в центральной части города, до здания администрации остается не более 500 метров.
На Артемовском (Бахмутском) направлении ВС РФ удалось формировать канал Северский Донец-Донбасс южнее Часов Яра. Продолжается охват гарнизона ВСУ в самом городе.
На Купянском направлении ВС РФ продвигаются от Песчаного к Осколу. Наши позиции находятся уже в 3,5 км. от реки. Также на позиции ВСУ под Петропавловкой вчера прилетело около восьми ФАБов.
В сирийскую провинцию Идлиб прибыли 250 инструкторов ВСУ для обучения террористов, - сирийский источник. По его данным, украинцы уже начали обучать боевиков из запрещенной в РФ "Хайят Тахрир аш-Шам" производству и модернизации БПЛА.
На Артемовском (Бахмутском) направлении ВС РФ удалось формировать канал Северский Донец-Донбасс южнее Часов Яра. Продолжается охват гарнизона ВСУ в самом городе.
На Купянском направлении ВС РФ продвигаются от Песчаного к Осколу. Наши позиции находятся уже в 3,5 км. от реки. Также на позиции ВСУ под Петропавловкой вчера прилетело около восьми ФАБов.
В сирийскую провинцию Идлиб прибыли 250 инструкторов ВСУ для обучения террористов, - сирийский источник. По его данным, украинцы уже начали обучать боевиков из запрещенной в РФ "Хайят Тахрир аш-Шам" производству и модернизации БПЛА.
Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации после обстрела Белгорода ВСУ в понедельник утром, - губернатор Вячеслав Гладков.