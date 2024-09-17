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Главное за ночь 17 сентября

Главное за ночь 17 сентября - 17.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 17 сентября

ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Николаевской области, в районе аэропорта Борисполь под Киевом, в Конотопе, в... Украина.ру, 17.09.2024

2024-09-17T08:07

2024-09-17T08:07

2024-09-17T08:07

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ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Николаевской области, в районе аэропорта Борисполь под Киевом, в Конотопе, в оккупированных Херсоне и части Херсонской области.После ударов по Сумам в городе проблемы с подачей воды, также перестали работать троллейбусы, - и.о. мэра Артем Кобзарь.О следующих изменения на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:На Торецком направлении продвигаемся в центральной части города, до здания администрации остается не более 500 метров.На Артемовском (Бахмутском) направлении ВС РФ удалось формировать канал Северский Донец-Донбасс южнее Часов Яра. Продолжается охват гарнизона ВСУ в самом городе.На Купянском направлении ВС РФ продвигаются от Песчаного к Осколу. Наши позиции находятся уже в 3,5 км. от реки. Также на позиции ВСУ под Петропавловкой вчера прилетело около восьми ФАБов.В сирийскую провинцию Идлиб прибыли 250 инструкторов ВСУ для обучения террористов, - сирийский источник. По его данным, украинцы уже начали обучать боевиков из запрещенной в РФ "Хайят Тахрир аш-Шам" производству и модернизации БПЛА.Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации после обстрела Белгорода ВСУ в понедельник утром, - губернатор Вячеслав Гладков.

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новости, россия, вячеслав гладков, николаевская область, киев, вооруженные силы украины