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Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта

Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта - 17.09.2024 Украина.ру

Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта

Россия принимает к сведению заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. На это указал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Deutschlandfunk

2024-09-17T12:07

2024-09-17T12:07

2024-09-17T12:07

олаф шольц

германия

россия

украина

новости

конфликт

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"Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае, мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана... Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана", - сказал Нечаев.Посол считает, что такие предложения должны быть реальными и четкими по существу. По словам Нечаева, только тогда можно будет судить, стоит ли проводить переговоры.Недавно Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. Шольц также сказал, что и он, и Владимир Зеленский согласны с необходимостью участия России в следующей конференции по Украине.Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщала, что Шольц готовит план по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей.Подробнее о плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.

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олаф шольц, германия, россия, украина, новости, конфликт