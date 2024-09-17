https://ukraina.ru/20240917/1057496261.html
Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта
Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта - 17.09.2024 Украина.ру
Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта
Россия принимает к сведению заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. На это указал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Deutschlandfunk
2024-09-17T12:07
2024-09-17T12:07
2024-09-17T12:07
олаф шольц
германия
россия
украина
новости
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/05/1043263689_0:0:1088:612_1920x0_80_0_0_3233b52ab255906b64f2712b9a1c27e8.png.webp
"Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае, мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана... Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана", - сказал Нечаев.Посол считает, что такие предложения должны быть реальными и четкими по существу. По словам Нечаева, только тогда можно будет судить, стоит ли проводить переговоры.Недавно Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. Шольц также сказал, что и он, и Владимир Зеленский согласны с необходимостью участия России в следующей конференции по Украине.Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщала, что Шольц готовит план по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей.Подробнее о плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.
германия
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/05/1043263689_21:0:921:675_1920x0_80_0_0_206cbc5c84c27a227363d9724a5e92cc.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олаф шольц, германия, россия, украина, новости, конфликт
Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, Новости, конфликт
Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта
Россия принимает к сведению заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. На это указал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Deutschlandfunk
"Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае, мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана... Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана", - сказал Нечаев.
Посол считает, что такие предложения должны быть реальными и четкими по существу. По словам Нечаева, только тогда можно будет судить, стоит ли проводить переговоры.
"Если же речь снова идет о новой версии предыдущей, так называемой формулы Зеленского, об этих пунктах в другой версии, то для нас это абсолютно неприемлемо - и вы это знаете. Я полагаю, что федеральный канцлер также знает об этом", - добавил Нечаев.
Недавно Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. Шольц также сказал, что и он, и Владимир Зеленский согласны с необходимостью участия России в следующей конференции по Украине.
Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщала, что Шольц готовит план по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель
. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что в Кремле
видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей.