Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта - 17.09.2024 Украина.ру
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Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта
Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта - 17.09.2024 Украина.ру
Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта
Россия принимает к сведению заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. На это указал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Deutschlandfunk
2024-09-17T12:07
2024-09-17T12:07
олаф шольц
германия
россия
украина
новости
конфликт
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"Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае, мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана... Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана", - сказал Нечаев.Посол считает, что такие предложения должны быть реальными и четкими по существу. По словам Нечаева, только тогда можно будет судить, стоит ли проводить переговоры.Недавно Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. Шольц также сказал, что и он, и Владимир Зеленский согласны с необходимостью участия России в следующей конференции по Украине.Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщала, что Шольц готовит план по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей.Подробнее о плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.
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олаф шольц, германия, россия, украина, новости, конфликт
Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, Новости, конфликт

Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта

12:07 17.09.2024
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© commons.wikimedia.org
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Россия принимает к сведению заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. На это указал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Deutschlandfunk
"Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае, мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана... Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана", - сказал Нечаев.
Посол считает, что такие предложения должны быть реальными и четкими по существу. По словам Нечаева, только тогда можно будет судить, стоит ли проводить переговоры.
"Если же речь снова идет о новой версии предыдущей, так называемой формулы Зеленского, об этих пунктах в другой версии, то для нас это абсолютно неприемлемо - и вы это знаете. Я полагаю, что федеральный канцлер также знает об этом", - добавил Нечаев.
Недавно Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. Шольц также сказал, что и он, и Владимир Зеленский согласны с необходимостью участия России в следующей конференции по Украине.
Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщала, что Шольц готовит план по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей.
Подробнее о плане по урегулированию конфликта - в материале "Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине на сайте Украина.ру.
 
Олаф ШольцГерманияРоссияУкраинаНовостиконфликт
 
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