https://ukraina.ru/20240917/1057493913.html

Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*

Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина* - 17.09.2024 Украина.ру

Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу беглого шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте суда

2024-09-17T10:40

2024-09-17T10:40

2024-09-17T10:40

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Накануне, 15 сентября, в документах Мосгорсуда также появилась запись об антироссийской пропаганде Галкина* на зарубежных концертах. В них уточнялось, что на территории иностранных государств артист комментировал внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также распространял недостоверные сведения об СВО.Снятия с себя статуса иноагента, мешающего зарабатывать в России, Галкин* пытается уже давно. Летом прошлого года представитель юмориста пытался обжаловать решение об иноагентском статусе, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции РФ, а позже апелляция утвердила решение.Галкин* не оставил попыток, и подал очередную апелляцию. В конце мая текущего года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался пересматривать решение Минюста. Тогда шоумен обратился в Верховный суд.Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.Интересно, что представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".В попытке снять с себя статус иноагента дошел и юморист Семен Слепаков, об этом читайте в материале Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20240730/1056559382.html

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новости, россия, максим галкин, иноагент, суд, сво