Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина* - 17.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240917/1057493913.html
Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*
Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина* - 17.09.2024 Украина.ру
Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу беглого шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте суда
2024-09-17T10:40
2024-09-17T10:40
новости
россия
максим галкин
иноагент
суд
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103094/04/1030940454_0:136:1081:744_1920x0_80_0_0_b7ae2cbe8f5908ae2d0f312b084db26e.jpg
Накануне, 15 сентября, в документах Мосгорсуда также появилась запись об антироссийской пропаганде Галкина* на зарубежных концертах. В них уточнялось, что на территории иностранных государств артист комментировал внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также распространял недостоверные сведения об СВО.Снятия с себя статуса иноагента, мешающего зарабатывать в России, Галкин* пытается уже давно. Летом прошлого года представитель юмориста пытался обжаловать решение об иноагентском статусе, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции РФ, а позже апелляция утвердила решение.Галкин* не оставил попыток, и подал очередную апелляцию. В конце мая текущего года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался пересматривать решение Минюста. Тогда шоумен обратился в Верховный суд.Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.Интересно, что представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".В попытке снять с себя статус иноагента дошел и юморист Семен Слепаков, об этом читайте в материале Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20240730/1056559382.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103094/04/1030940454_0:35:1081:845_1920x0_80_0_0_1d8d324c173ea4e048032fa59616cd4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, максим галкин, иноагент, суд, сво
Новости, Россия, Максим Галкин, иноагент, Суд, СВО

Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*

10:40 17.09.2024
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
Читать в
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу беглого шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте суда
"Отказано в передаче жалобы и представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в документе, опубликованном на сайте суда.
Накануне, 15 сентября, в документах Мосгорсуда также появилась запись об антироссийской пропаганде Галкина* на зарубежных концертах. В них уточнялось, что на территории иностранных государств артист комментировал внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также распространял недостоверные сведения об СВО.
Снятия с себя статуса иноагента, мешающего зарабатывать в России, Галкин* пытается уже давно. Летом прошлого года представитель юмориста пытался обжаловать решение об иноагентском статусе, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции РФ, а позже апелляция утвердила решение.
Галкин* не оставил попыток, и подал очередную апелляцию. В конце мая текущего года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался пересматривать решение Минюста. Тогда шоумен обратился в Верховный суд.
Максим Галкин
30 июля, 09:28
Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентовТелеведущий Максим Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости
Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
Интересно, что представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".
В попытке снять с себя статус иноагента дошел и юморист Семен Слепаков, об этом читайте в материале Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
НовостиРоссияМаксим ГалкининоагентСудСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Посол России в ФРГ ответил на слова Шольца о завершении украинского конфликта
12:04Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента
12:00Бескомпромиссная воинственность Запада
11:19Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца"
11:02Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ
10:55"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ
10:41Не доказали, но санкции ввели: аккаунты "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* заблокировали
10:40Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*
10:23Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ
10:21В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь
09:30Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти
09:00Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября
08:14Как польская военная пропаганда "выигрывала войну" с Третьим рейхом
08:07Главное за ночь 17 сентября
07:30"Дружба, голуби и мопс": есть ли жизнь после ранения?
07:15Хроника энергетической войны: Конфликт Германии и Турции, Канада и Мексика против США, проблемная Ливия
07:15Проблемы с арсеналом. Западные эксперты спорят, сумеют ли они уничтожить наш мир?
07:00Политические заложники в космосе. Как США отправили двух астронавтов и "забыли" их на орбите
06:45Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан
06:30Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным
Лента новостейМолния