https://ukraina.ru/20240917/1057474098.html

"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации

"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации - 17.09.2024 Украина.ру

"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации

У противника тяжелая ситуация с новым пополнением. Но и в России она тоже непростая. Сейчас назрела военная необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-17T05:45

2024-09-17T05:45

2024-09-17T05:45

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россия

токмак

мариуполь

евгений норин

мобилизация

вс рф

росгвардия

армия

контракт

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У противника сейчас тяжелая с пополнением, но в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона рублей, рассказал историк.По его мнению, в РФ сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам.Он добавил, что кого-то наберут из освобожденных территорий. Известно, что на фронте воюют жители Токмака и Мариуполя, которые подписали контракты. Если собрать по 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, указал журналист."Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Ты не можешь сам себя обыскать в Токмаке или в полиции десять раз, иначе у тебя некого будет в ППС посылать. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине России, которые пашут в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057461968.html

россия

токмак

мариуполь

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новости, россия, токмак, мариуполь, евгений норин, мобилизация, вс рф, росгвардия, армия, контракт, сво