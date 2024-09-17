"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации - 17.09.2024 Украина.ру
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"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации - 17.09.2024 Украина.ру
"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
У противника тяжелая ситуация с новым пополнением. Но и в России она тоже непростая. Сейчас назрела военная необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-17T05:45
2024-09-17T05:45
новости
россия
токмак
мариуполь
евгений норин
мобилизация
вс рф
росгвардия
армия
контракт
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У противника сейчас тяжелая с пополнением, но в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона рублей, рассказал историк.По его мнению, в РФ сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам.Он добавил, что кого-то наберут из освобожденных территорий. Известно, что на фронте воюют жители Токмака и Мариуполя, которые подписали контракты. Если собрать по 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, указал журналист."Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Ты не можешь сам себя обыскать в Токмаке или в полиции десять раз, иначе у тебя некого будет в ППС посылать. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине России, которые пашут в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
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новости, россия, токмак, мариуполь, евгений норин, мобилизация, вс рф, росгвардия, армия, контракт, сво
Новости, Россия, Токмак, Мариуполь, Евгений Норин, мобилизация, ВС РФ, Росгвардия, Армия, контракт, СВО

"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации

05:45 17.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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У противника тяжелая ситуация с новым пополнением. Но и в России она тоже непростая. Сейчас назрела военная необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
У противника сейчас тяжелая с пополнением, но в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона рублей, рассказал историк.
По его мнению, в РФ сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам.
"Ничего ты с этим уже не сделаешь. Так или иначе ее будут проводить в смягченной форме. Кого-то возьмут из структур МВД, кого-то выдернут из "Африканского корпуса" и частей за пределами России, кого-то вернут в строй из вернувшихся домой контрактников", — подчеркнул Норин.
Он добавил, что кого-то наберут из освобожденных территорий. Известно, что на фронте воюют жители Токмака и Мариуполя, которые подписали контракты. Если собрать по 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, указал журналист.
"Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Ты не можешь сам себя обыскать в Токмаке или в полиции десять раз, иначе у тебя некого будет в ППС посылать. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине России, которые пашут в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
06:00"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
05:45"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
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05:15Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам
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04:30На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
04:15"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар
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