"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
У противника тяжелая ситуация с новым пополнением. Но и в России она тоже непростая. Сейчас назрела военная необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
У противника сейчас тяжелая с пополнением, но в России ситуация тоже непростая. Неслучайно новым рекрутам готовы платить по два миллиона рублей, рассказал историк.
По его мнению, в РФ сейчас назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам.
"Ничего ты с этим уже не сделаешь. Так или иначе ее будут проводить в смягченной форме. Кого-то возьмут из структур МВД, кого-то выдернут из "Африканского корпуса" и частей за пределами России, кого-то вернут в строй из вернувшихся домой контрактников", — подчеркнул Норин.
"Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Ты не можешь сам себя обыскать в Токмаке или в полиции десять раз, иначе у тебя некого будет в ППС посылать. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине России, которые пашут в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт", — резюмировал собеседник издания.
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