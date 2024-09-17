https://ukraina.ru/20240917/1057493729.html
Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти
Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти - 17.09.2024 Украина.ру
Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти
Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой
2024-09-17T09:30
2024-09-17T09:30
2024-09-17T10:13
новости
украина
владимир зеленский
россия
лондон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_35edac4fa05d87f8b3d4f37174857e6f.jpg.webp
"То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - сказал посол.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что Зеленский является марионеткой режима НАТО и, как только он перестанет быть полезен и эффективен, его могут отправить в небытие.Подробнее о будущем Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
россия
лондон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_54:0:981:695_1920x0_80_0_0_be49c0b4aff1eb0fbf710b5afcc8d5a5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, лондон, нато
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Лондон, НАТО
Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти
09:30 17.09.2024 (обновлено: 10:13 17.09.2024)
Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой
"То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - сказал посол.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
отмечал, что Зеленский является марионеткой режима НАТО
и, как только он перестанет быть полезен и эффективен, его могут отправить в небытие.