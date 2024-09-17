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Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти

Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти - 17.09.2024 Украина.ру

Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти

Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой

2024-09-17T09:30

2024-09-17T09:30

2024-09-17T10:13

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"То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - сказал посол.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что Зеленский является марионеткой режима НАТО и, как только он перестанет быть полезен и эффективен, его могут отправить в небытие.Подробнее о будущем Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, лондон, нато