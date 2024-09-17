Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти - 17.09.2024 Украина.ру
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Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти
Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти - 17.09.2024 Украина.ру
Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти
Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой
2024-09-17T09:30
2024-09-17T10:13
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"То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - сказал посол.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что Зеленский является марионеткой режима НАТО и, как только он перестанет быть полезен и эффективен, его могут отправить в небытие.Подробнее о будущем Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, лондон, нато
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Лондон, НАТО

Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти

09:30 17.09.2024 (обновлено: 10:13 17.09.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой
"То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - сказал посол.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что Зеленский является марионеткой режима НАТО и, как только он перестанет быть полезен и эффективен, его могут отправить в небытие.
Подробнее о будущем Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияЛондонНАТО
 
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