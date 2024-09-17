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Украина взяла кредит на газ в Европе, но зимовать будет своими силами - "Нафтогаз"

Украина взяла кредит на газ в Европе, но зимовать будет своими силами - "Нафтогаз" - 17.09.2024 Украина.ру

Украина взяла кредит на газ в Европе, но зимовать будет своими силами - "Нафтогаз"

В этом году Украина намерена пережить зиму только за счет украинского газа. Такое заявление 17 сентября сделал генеральный директор "Нафтогаза" Алексей Чернышов в кулуарах 20-го ежегодного собрания YES, организованного Фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука в Киеве

2024-09-17T12:59

2024-09-17T12:59

2024-09-17T13:07

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Украине удастся перезимовать без проблем, потому что "Нафтогаз Украины" увеличил добычу природного газа, заявил Чернышов. Также Киев имеет запас газа, закупленного за рубежом за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - он "остается на таможенном складе страны и не ввозится в страну".В конце 2022 года "Нафтогаз" привлек кредит ЕБРР под госгарантии на 300 миллионов евро,. Тогда сообщалось, что на эти деньги был создан резервный запас природного газа в размере 748 млн кубометров в режиме "таможенный склад". В ноябре 2023-го "Нафтогаз" взял у ЕБРР новый кредит, на этот раз на 200 миллионов евро.Политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко заявил в интервью изданию Украина.ру, что якобы совсем скоро Украине "придется перейти на здоровенные газовые баллоны".Собеседник издания отметил, что заявление Владимира Зеленского об отказе продлевать контракт на транзит российского газа в Евросоюз крайне опрометчивое, так как вполне очевидно, что как только российские газонапорные станции не будут прокачивать газ через Украину, все бытовые потребители газа в этой стране ничего не получат."Да, было много разговоров о том, что Украина замерзнет, но она не замерзала. На самом деле это было чудо, которое было связано с тем, что "злые северные соседи" позволяли Киеву получать уголь в нужном объеме, чтобы нормально перезимовать. Но сейчас, учитывая состояние украинской энергетики, местным жителям придется искать домики в деревне и забивать их 20 кубометрами дров, чтобы не замёрзнуть", - констатировал Незалежко.После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако позже глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".Не так давно Киев запрашивал аварийную помощь из энергосистем нескольких стран из-за энергодефицита. Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия поставили Украине электроэнергии общим объемом 11 972 МВт/ч.Примерно неделю назад стало известно, что перед началом вторжения ВСУ в Курскую область президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, а также по торговому и гражданскому флоту противника. Однако Киев не пошел на такие договоренности.Также на эту тему: Хроника энергетической войны: Конфликт Германии и Турции, Канада и Мексика против США, проблемная Ливия.

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новости, украина, киев, алексей чернышев, нафтогаз, ебрр, украина.ру, газ, кредит