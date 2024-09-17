Украина взяла кредит на газ в Европе, но зимовать будет своими силами - "Нафтогаз"
12:59 17.09.2024 (обновлено: 13:07 17.09.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
В этом году Украина намерена пережить зиму только за счет украинского газа. Такое заявление 17 сентября сделал генеральный директор "Нафтогаза" Алексей Чернышов в кулуарах 20-го ежегодного собрания YES, организованного Фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука в Киеве
Украине удастся перезимовать без проблем, потому что "Нафтогаз Украины" увеличил добычу природного газа, заявил Чернышов. Также Киев имеет запас газа, закупленного за рубежом за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - он "остается на таможенном складе страны и не ввозится в страну".
В конце 2022 года "Нафтогаз" привлек кредит ЕБРР под госгарантии на 300 миллионов евро,. Тогда сообщалось, что на эти деньги был создан резервный запас природного газа в размере 748 млн кубометров в режиме "таможенный склад". В ноябре 2023-го "Нафтогаз" взял у ЕБРР новый кредит, на этот раз на 200 миллионов евро.
Политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко заявил в интервью изданию Украина.ру, что якобы совсем скоро Украине "придется перейти на здоровенные газовые баллоны".
Собеседник издания отметил, что заявление Владимира Зеленского об отказе продлевать контракт на транзит российского газа в Евросоюз крайне опрометчивое, так как вполне очевидно, что как только российские газонапорные станции не будут прокачивать газ через Украину, все бытовые потребители газа в этой стране ничего не получат.
"Да, было много разговоров о том, что Украина замерзнет, но она не замерзала. На самом деле это было чудо, которое было связано с тем, что "злые северные соседи" позволяли Киеву получать уголь в нужном объеме, чтобы нормально перезимовать. Но сейчас, учитывая состояние украинской энергетики, местным жителям придется искать домики в деревне и забивать их 20 кубометрами дров, чтобы не замёрзнуть", - констатировал Незалежко.
8 сентября, 06:45Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает НезалежкоВладимир Зеленский и его товарищи не умеют работать системно и "могут только делать громкие инфоповоды". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако позже глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
Примерно неделю назад стало известно, что перед началом вторжения ВСУ в Курскую область президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, а также по торговому и гражданскому флоту противника. Однако Киев не пошел на такие договоренности.
10 сентября, 11:28Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - ШойгуДо вторжения ВСУ в Курскую область президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, а также по торговому и гражданскому флоту противника. Однако Киев не пошел на такие договоренности. Об этом 10 сентября сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу