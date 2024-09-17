"Повреждены электроподстанции": украинские власти сообщили об ударах ВС РФ по Сумам - 17.09.2024 Украина.ру
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"Повреждены электроподстанции": украинские власти сообщили об ударах ВС РФ по Сумам
"Повреждены электроподстанции": украинские власти сообщили об ударах ВС РФ по Сумам - 17.09.2024 Украина.ру
"Повреждены электроподстанции": украинские власти сообщили об ударах ВС РФ по Сумам
В Сумской области обстрелами российских военных повредило две электроподстанции. Об этом 17 сентября сообщил депутат Сумской районной администрации Вячеслав Рябченко, передает канал "Киев 24"
2024-09-17T12:56
2024-09-17T12:56
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сумы
взрыв
электричество
повреждения
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"Есть два попадания в Сумах в объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент Сумы частично без света... Пострадали две подстанции, которые питают город Сумы и область", - сообщил Рябченко.В ночь на вторник 17 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах. По информации Сумской областной администрации, российские военные нанесли массированные удары по объектам энергетической системы. Предприятие "Сумоблэнерго" указывало, что без света в Сумах остались более 280 тысяч потребителей.Городской электротранспорт остановился. 17 сентября на маршрутах будут курсировать только автобусы, сообщили в коммунальном предприятии "Электроавтотранс".По словам градоначальника Артема Кобзаря, в Сумах зафиксировали прилеты "Гераней", КАБов. Погибших и пострадавших нет. "К сожалению, сегодня не работают троллейбусы, работают только те, которые на электробатареях", сообщил он. Если коммунальщики не устранят последствия, в городе запустят пункты "незламности" с генераторами, где местные жители смогут заряжать телефоны, заявил он.Городские власти заявили также, что все объекты местного водоканала обесточены после ударов.Около полудня 17 сентября сумские власти сообщили о продолжении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Электроснабжение в Сумском и Конотопском районах практически восстановлено, сообщил в эфире украинского телемарафона глава Сумской областной военной администрации Владимира Артюх. Однако он не смог что-либо гарантировать. По его словам, больше всего подвержена обстрелам приграничная 10-километровая зона. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сумы, взрыв, электричество, повреждения
Новости, Россия, Украина, Сумы, взрыв, электричество, повреждения

"Повреждены электроподстанции": украинские власти сообщили об ударах ВС РФ по Сумам

12:56 17.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В Сумской области обстрелами российских военных повредило две электроподстанции. Об этом 17 сентября сообщил депутат Сумской районной администрации Вячеслав Рябченко, передает канал "Киев 24"
"Есть два попадания в Сумах в объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент Сумы частично без света... Пострадали две подстанции, которые питают город Сумы и область", - сообщил Рябченко.
В ночь на вторник 17 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах. По информации Сумской областной администрации, российские военные нанесли массированные удары по объектам энергетической системы. Предприятие "Сумоблэнерго" указывало, что без света в Сумах остались более 280 тысяч потребителей.
Городской электротранспорт остановился. 17 сентября на маршрутах будут курсировать только автобусы, сообщили в коммунальном предприятии "Электроавтотранс".
По словам градоначальника Артема Кобзаря, в Сумах зафиксировали прилеты "Гераней", КАБов. Погибших и пострадавших нет. "К сожалению, сегодня не работают троллейбусы, работают только те, которые на электробатареях", сообщил он. Если коммунальщики не устранят последствия, в городе запустят пункты "незламности" с генераторами, где местные жители смогут заряжать телефоны, заявил он.
Городские власти заявили также, что все объекты местного водоканала обесточены после ударов.
Около полудня 17 сентября сумские власти сообщили о продолжении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Электроснабжение в Сумском и Конотопском районах практически восстановлено, сообщил в эфире украинского телемарафона глава Сумской областной военной администрации Владимира Артюх. Однако он не смог что-либо гарантировать. По его словам, больше всего подвержена обстрелам приграничная 10-километровая зона.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
 
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