Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ
Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета"
"Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов", - говорится в материале.
Соответствующие нормы указаны в законопроекте №11043, который Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении.
Согласно документу, банки будут обязаны предоставить данные о сумме и валюте платежных операций, дате проведения, IP-адресах устройств, геолокацию и данные о приложениях и пользователях.
Подробнее о слежке за гражданами - в материале Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск на сайте Украина.ру.