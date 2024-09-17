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Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ

Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ - 17.09.2024 Украина.ру

Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ

Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета"

2024-09-17T11:02

2024-09-17T11:02

2024-09-17T11:02

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"Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов", - говорится в материале.Соответствующие нормы указаны в законопроекте №11043, который Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении. Согласно документу, банки будут обязаны предоставить данные о сумме и валюте платежных операций, дате проведения, IP-адресах устройств, геолокацию и данные о приложениях и пользователях.Подробнее о слежке за гражданами - в материале Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, верховная рада, банки, данные, валюта