Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ - 17.09.2024 Украина.ру
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Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ
Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ - 17.09.2024 Украина.ру
Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ
Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета"
2024-09-17T11:02
2024-09-17T11:02
новости
верховная рада
банки
данные
валюта
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"Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов", - говорится в материале.Соответствующие нормы указаны в законопроекте №11043, который Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении. Согласно документу, банки будут обязаны предоставить данные о сумме и валюте платежных операций, дате проведения, IP-адресах устройств, геолокацию и данные о приложениях и пользователях.Подробнее о слежке за гражданами - в материале Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск на сайте Украина.ру.
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новости, верховная рада, банки, данные, валюта
Новости, Верховная Рада, банки, данные, валюта

Украинские банки обяжут раскрывать личные данные клиентов - СМИ

11:02 17.09.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета"
"Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов", - говорится в материале.
Соответствующие нормы указаны в законопроекте №11043, который Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении.
Согласно документу, банки будут обязаны предоставить данные о сумме и валюте платежных операций, дате проведения, IP-адресах устройств, геолокацию и данные о приложениях и пользователях.
Подробнее о слежке за гражданами - в материале Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск на сайте Украина.ру.
 
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