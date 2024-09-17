https://ukraina.ru/20240917/1057497664.html

Превратится в "страну-кладбище". Главное на Украине на 13:00 17 сентября

Превратится в "страну-кладбище". Главное на Украине на 13:00 17 сентября - 17.09.2024 Украина.ру

Превратится в "страну-кладбище". Главное на Украине на 13:00 17 сентября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; потери ВСУ растут и грозят демографической катастрофой; агент ГУР нейтрализован на Урале; Дмитрий Медведев призвал готовиться к отражению ударов по России; в Курской области ВСУ могут попасть в окружение

2024-09-17T13:12

2024-09-17T13:12

2024-09-17T14:28

эксклюзив

сво

украина

потери всу

демография

россия

курская область

белгородская область

дмитрий медведев

гур моу

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Боевые действияБоевые действия в зоне СВО продолжаются, потери ВСУ растут. "Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленному пункту временной дислокации противника в населенном пункте Петропавловка Харьковского района, в шести километрах к востоку от Купянска. Результаты авиаудара, полученные средствами объективного контроля в режиме реального времени, показали полное уничтожение зданий, используемых подразделениями ВСУ для размещения личного состава", — сообщает 17 сентября МО РФ.По данным разведки, "потери противника оцениваются почти в три десятка военнослужащих".Более двух десятков бойцов ВСУ потеряли в результате авиационного удара, нанесенного ВКС России по пункту временной дислокации в районе населенного пункта Звановка на временно оккупированной украинскими националистами территории ДНР.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, уничтожено много техники."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18157 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 148 единиц специальной военной автомобильной техники", — говорится в сводке МО РФ.Потери ВСУ и угроза демографической катастрофыБоевые действия в зоне СВО продолжаются, потери ВСУ растут. Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отмечает, что опасную для Зеленского тему колоссальных потерь теперь поднимают и западные СМИ — так, "издание The Washington Post опубликовало видео с харьковского городского кладбища № 17, на котором видны сотни, если не тысячи новых захоронений украинских военнослужащих. При этом в СМИ отметили, что могил будто стало вдвое больше по сравнению с прошлым годом"."А тем временем демографы уже бьют тревогу, ведь существуют все предпосылки к тому, что если военный конфликт продолжится до 2026 года, то Украина фактически превратится в "страну-кладбище", а нация перейдет в стадию необратимого вымирания (уже сейчас рождаемость на Украине в три раза ниже смертности, что означает полнейший коллапс с демографической ситуацией — она самая худшая в мире)", — добавили авторы канала.Агент ГУР нейтрализован на УралеГлавное управление Разведки (ГУР) Минобороны Украины попыталось провести операцию в глубоком российском тылу. Эта попытка закончилась провалом. Как сообщает 17 сентября Центр общественных связей ФСБ, в Свердловской области спецслужба предотвратила покушение украинского агента на руководителя предприятия ОПК.Сообщается, что гражданин России, 1984 года рождения, являющийся агентом украинского ГУР, по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области"."При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", — указали в ЦОС ФСБ.На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности, а также средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. Проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу, добавили в ФСБ.ОбстрелыВ городе Сумы после российского авиаудара (нанесенного вчера вечером) пострадала энергетика, сообщает "Сумыоблэнерго". По данным компании, без света остались жители Сум, а также Сумского, Конотопского и Ахтырского районов. Утром 17 сентября местные паблики снова сообщают о взрывах.В горсовете Сум сообщили, что после авиаударов обесточены все объекты городского водоканала.По информации "Укрэнерго", утром 17 сентября на Украине полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов. В то же время киевский режим не прекращает попыток наносить террористические удары по объектам на территории России. По данным МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает в своем телеграм-канале о последствиях обстрелов со стороны ВСУ. В частности, по его словам, "в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Поляна, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Терезовка и хуторам Балки и Панков выпущено 72 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 БПЛА, три из которых сбиты".Ранен один мирный житель. Утром за помощью обратилась женщина, пострадавшая вчера при обстреле села Новая Таволжанка, сообщил губернатор. Он добавил, что в округе в результате обстрелов полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и ГАЗель. Повреждены 13 частных домов и два автомобиля.Расплата неизбежнаЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал готовиться к отражению ударов по России с использованием потенциала НАТО и пригрозил возмездием."В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам "вглубь России" с использованием потенциала НАТО. Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться. Но хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он добавил, что "в истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", что "не так важно, когда именно придёт расплата", а важна её неизбежность."И вот ещё что: надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - считает Медведев.Ситуация в Курской области и в приграничьеЧасть боевиков ВСУ в Курской области оказалась отрезанной от основных подразделений и сейчас находится в окружении, передает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на информацию от командира одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск "Север".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Войны можно было избежать. Украинские и российские эксперты считают, что Украины теперь не будет".

https://ukraina.ru/20240917/1057490430.html

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Сергей Зуев

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