Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных. Об этом он написал 17 сентября в своем телеграм-канале
"Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - призвал Медведев.
"Хочу сказать... о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию.<...> Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знали: за ними придут", - написал политик.
Подробнее о скандальном украинском сайте - в материале ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей с украинского сайта "Миротворец" на сайте Украина.ру.