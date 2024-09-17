Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца"

"Хочу сказать... о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию.<...> Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знали: за ними придут", - написал политик.