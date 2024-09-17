Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца" - 17.09.2024 Украина.ру
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Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца"
Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца" - 17.09.2024 Украина.ру
Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных. Об этом он написал 17 сентября в своем телеграм-канале
2024-09-17T11:19
2024-09-17T11:19
дмитрий медведев
совбез
запад
россия
новости
миротворец
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"Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - призвал Медведев.Он напомнил, что в последнее время Запад активно призывает к ударам "вглубь России" с использованием потенциала НАТО.Подробнее о скандальном украинском сайте - в материале ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей с украинского сайта "Миротворец" на сайте Украина.ру.
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дмитрий медведев, совбез, запад, россия, новости, миротворец
Дмитрий Медведев, Совбез, Запад, Россия, Новости, Миротворец

Медведев предложил создать в России аналог украинского "Миротворца"

11:19 17.09.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных. Об этом он написал 17 сентября в своем телеграм-канале
"Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - призвал Медведев.
Он напомнил, что в последнее время Запад активно призывает к ударам "вглубь России" с использованием потенциала НАТО.
"Хочу сказать... о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию.<...> Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знали: за ними придут", - написал политик.
Подробнее о скандальном украинском сайте - в материале ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей с украинского сайта "Миротворец" на сайте Украина.ру.
 
Дмитрий МедведевСовбезЗападРоссияНовостиМиротворец
 
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