За последние несколько дней произошли события, свидетельствующие о желании Запада убрать Россию из Закавказья. Невольными помощниками Западу в этом стали власти Армении и Азербайджана

В среду 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-спикера азербайджанского парламента Адиля Алиева о правах российских миротворцев в Карабахе, заявив, что её поразила фраза этого политика.

«Мы исходим из того, что все заявления, которые делаются, должны быть нацелены на достижение главной цели, на решение главной задачи — долгосрочный мир и полноформатное урегулирование», — отметила Захарова.

Ранее Алиев у себя на странице в Facebook прокомментировал одну из карт проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Карта, подготовленная российскими миротворцами, не имеет никакой правовой и политической базы, и у них нет полномочий готовить такую карту», — заявил Алиев 14 декабря.

Кроме Захаровой, в среду 16 декабря говорил о российских миротворцах и другой человек — премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», — отметил премьер Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе «Радио Свобода».

Некоторыми в Армении это было воспринято как выставление миротворцев из России не в лучшем свете. Позже Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении.

В тот же день присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе раскритиковали американские чиновники. С больной головы на здоровую. Зачем Пашинян соврал про миротворцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В подобных случаях присутствие России грозит дестабилизацией», — заявил на брифинге 16 декабря помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Российские миротворцы, да и само российское присутствие в Закавказье раздражают как США и часть Запада, так и некоторые силы в Армении и Азербайджане. И для того чтобы убрать РФ из региона, они способны на многое.

«Наши уважаемые партнёры»

В четверг 17 декабря президент России Владимир Путин давал ежегодную пресс-конференцию. В отличие от предыдущих конференций, она прошла в более неблагоприятных условиях. И речь не только о пандемии COVID-19.

Накануне пресс-конференции российской власти пришлось выдержать мощнейшую медиаатаку. Сразу несколько российских оппозиционных и западных изданий к пресс-конференции выпустили ряд громких материалов, утверждавших о коррупции и даже попытках убийства политических оппонентов.

Впрочем, несмотря на громкость тем, сторонние наблюдатели восприняли эти «расследования» со скепсисом, указав, к примеру, что один из авторов — болгарский журналист Христо Гроздев известен сотрудничеством с ЦРУ, а в другом расследовании основанием послужила база данных, присланная журналистом «таинственным доброжелателем» (кстати, конкретно это «расследование» Путин назвал вмешательством во внутренние дела России, результатом работы американских спецслужб и местью). И что характерно, резонансные материалы начали появляться у разных СМИ накануне пресс-конференции Путина — один за одним.

Среди таких материалов был и посвященный связи высших российских чиновников с миллиардером из Азербайджана Годом Нисановым. Что характерно, этот материал вышел 16 декабря — в тот же день, когда США раскритиковали российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а Пашинян сделал заявление об окружении россиян у сёл Хцаберд и Хин Тахер. Путин рассказал о главной задаче Трехстороннего соглашения по Карабаху © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В лиде утверждалось, что Россия «в разгар войны не стала оказывать помощь Армении, своему военному союзнику».

Примечательно, что материал относительно спокойно восприняли в Армении. Так, популярный в Армении Τelegram-канал bagramyan26, количество подписчиков которого достигает 195 тыс. пользователей, распространил публикацию другого канала — чуть менее популярного канала «Воссоединение».

«Говорить о том, что азербайджанские бизнесмены «покупали» лояльность российской власти, а армянские — нет, просто глупо. Если бы армянские бизнесмены в России ничего не «покупали», то их просто не было бы. На любого армянского бизнесмена можно точно так же провести расследование и выяснить, что он близок с какой-то фамилией или структурой», — гласила она.

Авторы публикации призвали не искать причины поражения Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики извне, а обратить внимание на происходящее внутри Армении, провести работу над ошибками и готовиться к новой войне.

Что же касается заявления помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, то его прокомментировали уже в России.

«Благодаря вмешательству России обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась. А Штатам мир в этом регионе не нужен. Им нужна горячая точка. Они не для того разваливали СССР, чтобы на постсоветском пространстве было спокойно», — заявил сенатор Франц Клинцевич в комментарии изданию «Взгляд». Эксперт: США убеждают мир, что имеет право на санкции © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Он назвал Купера «очень компетентным, умным и тонким» человеком и отметил, что США и дальше будут дестабилизировать обстановку в регионе.

«Дело в том, что в создании болезненной ситуации вдоль наших границ как раз и заключается стратегия Соединенных Штатов. Это не зависит ни от фамилии президента США, ни от фамилий его помощников. Их стратегия постоянна, и они от нее не откажутся. Поэтому американские спецслужбы будут пытаться дестабилизировать Нагорный Карабах. Главным фактором и носителем этой идеи является Турция, и она по-прежнему будет вмешиваться в этот процесс», — отметил Клинцевич.

Собственно, Турция является ещё одной заинтересованной стороной в том, чтобы выдавить Россию из региона.

Тюркский мир

В поразившей Захарову публикации вице-спикера парламента Азербайджана Алиева примечательны и другие слова, которые касались России.

«Некоторые силы в России серьезно обеспокоены демонстрацией всему миру уничтоженной техники, предоставленной Россией Армении, на нашем славном параде, и дальнейшей активизацией азербайджано-турецких отношений. Пусть они не забывают, что наша славная армия под руководством верховного главнокомандующего выполнила резолюции, которые оставались на бумаге почти 30 лет, всего за 44 дня. Сегодня наша страна является одной из сильнейших стран не только в регионе, но и в мире», — подчеркнул Алиев 14 декабря. Парад реванша. Слова Алиева как грозное предупреждение Армении © REUTERS, Turkish Presidential Press Office

На следующий день — 15 декабря — президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил санкции США в отношении Турции.

«Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения ею систем противовоздушной обороны «С-400». В то время как некоторые страны — члены НАТО используют аналогичные системы противовоздушной обороны, применение санкций против Турции — это несправедливость. Глава нашего государства оценивает эту ситуацию как проявление двойных стандартов и беззаконие», — заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция — Азербайджан, и эти две страны всегда рядом друг с другом. Присутствие на состоявшемся 10 декабря в Баку параде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является очередным примером единства Азербайджана и Турции, подчеркнул Гаджиев.

Примечательно, что за две недели до этого — 30 ноября — турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщило о присутствии в Нагорном Карабахе турецких военных, что является довольно болезненным вопросом для армян. Ранее МИД РФ заявлял, что турецких миротворцев в регионе не будет. Впрочем, речь не шла о миротворцах — турки направили на помощь азербайджанцам своих военных сапёров.

В целом же настрой азербайджанского общества после победы в Нагорном Карабахе изменился, что видно и по азербайджанскому и турецкому сегменту соцсетей, и по поведению некоторых людей.

«Заметил, что у российских азербайджанцев в последние дни запредельно выросла самооценка и уверенность в своих силах. Имею в виду коммерсов, с которыми пересекаюсь по бизнесу я и мои знакомые. Они стали совсем по-другому вести дела — нагло и бескомпромиссно. Такое ощущение, что завоевали не Карабах, а целую Евразию. Наверное, это в первую очередь особенности восточной психологии. Но также, несомненно, азербайджанцы приняли близко к сердцу идею, что тюрки — покорители мира, и теперь чувствуют себя у нас хозяевами», — написал 27 ноября живущий в Москве ориенталист и бизнесмен Игорь Димитриев в своём Telegram-канале. Проблема на проблеме. Как война осложнила отношения Ирана с Турцией и Азербайджаном © AP, Vahid Salemi

Россия в этом случае — помеха для дальнейшего взятия спорных земель под свой контроль. Тем более руководство Азербайджана уже намекнуло на то, что считает ряд территорий Армении своими историческими землями.

Впрочем, выгоден уход России из региона и ещё одному игроку.

Проигравшая сторона

Слова Пашиняна о российских миротворцах, а также поведение некоторых высокопоставленных армянских военных заставило часть армянского общества подозревать их в намеренной сдаче Нагорного Карабаха.

Во вторник 15 декабря бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян заявил, что был готов оказать помощь армянским военным в дни войны в Нагорном Карабахе, однако Давид Тоноян, на тот момент возглавлявший ведомство, отказался от помощи, заявив, что армяне и так победят.

Зная о дефиците специалистов по определенным видам техники, Арутюнян предложил отправить людей, чтобы обучить армянских военных.

«Тоноян сказал — не надо, у нас есть все, есть специалисты по всем направлениям. На этом разговор закончился. Но я знаю, что эта техника не использовалась из-за отсутствия специалистов», — рассказал Арутюнян в интервью изданию 168.am, описывая свой разговор с Тонояном, состоявшийся в начале октября. Радость и напряжение: что происходит между Арменией и Азербайджаном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Более того, Арутюнян предлагал помощь из России. Но и в этом случае от неё отказались.

«Я сказал, укажите конкретные проблемы, я попробую решить их в России, но не получил никакого ответа. Ни одну проблему они не озвучили», — рассказал бывший министр обороны.

Ранее — 11 декабря — в сети появилась запись телефонного разговора президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна с депутатом парламента НКР Русланом Исраеляном. В ней президент во время ожесточённых боев под Шуши жалуется, что не может получить помощь из Армении вот уже десять дней.

Исраелян подлинность записи подтвердил.

Нагорный Карабах для нынешних властей Армении — головная боль ещё и потому, что часть оппозиции — это представители минувших властей, которые относятся к влиятельному карабахскому клану. Именно «карабахцев» сменил при власти прозападный политик Пашинян, который стал премьер-министром на волне массового недовольства старыми властями.

Теперь представители последних получили возможность вернуться в политику.

В четверг 17 декабря начался визит первого президента НКР, второго президента Армении Роберта Кочаряна в Москву. За этим визитом наверняка с напряжением следят в Ереване. До этого он встретился с действующим президентом страны Арменом Саркисяном. Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Пашинян же в последние дни стремительно теряет популярность. Премьер-министра призвали уйти в отставку уже не только оппозиционеры, но и президент Саркисян, а также два католикоса — Гарегин II и Арам I.

Кроме того, и после окончания войны продолжают появляться вопросы к армянскому командованию и властям. Причина — окружение у сёл Хцаберд и Хин Ташер, а также у села Хин Шен, в которое попали несколько десятков военнослужащих. Часть из них удалось вывести из окружения благодаря в том числе и российским миротворцам. Собственно, одно из этих окружений и комментировал Пашинян, говоря о том, что в него попали и российские военные.

В общем, присутствие России, а также сохранение НКР, пускай и в гораздо меньших границах, чем ранее, не по нраву прозападным армянским политикам. У них нет оснований для того, чтобы обвинить Россию в предательстве, а также нет возможности покончить с влиятельным карабахским кланом.

Уход же России из Закавказья был бы выгоден и им, и сторонникам Тюркского мира в Азербайджане, и Западу, который получит новый плацдарм для атаки на Иран, который на днях обеспокоился усилением турецко-азербайджанского сотрудничества.