В среду 16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Так он ответил на вопрос о том, что происходит у «проблемных» сёл Хцаберд и Хин Тахер. Его слова могут свидетельствовать о желании избежать ответственности за происходящее в регионе

В среду 16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью армянской службе «Радио Свобода».

«По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», — ответил Пашинян на вопрос, касавшийся окружения армянских добровольцев у сёл Хцаберд и Хин Тахер.

Само интервью армянского премьер-министра вызвало резонанс не только в армянском обществе, но и за рубежом. Радость и напряжение: что происходит между Арменией и Азербайджаном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня», — заявило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули: российские миротворцы находятся на связи с ВС Армении и ВС Азербайджана, чтобы не допускать подобного.

Причина, по которой Пашинян мог заявить об окружении российских миротворцев, может заключаться в желании обелить руководство Минобороны Армении. Последнему в эти дни приходится нелегко.

Резонансные окружения

Названия сёл Хин Тахер и Хцаберд громко прозвучали в минувшие выходные, когда выяснилось, что именно там впервые было нарушено перемирие, установившееся после трёхстороннего заявления России, Армении и Азербайджана. Вечером в пятницу 12 декабря, как заявило Минобороны Армении, подразделения ВС Азербайджана атаковали эти армянские сёла. Позже в сети появилось видео атаки.

Ереван заявил о ранении шестерых армянских военных. Баку сообщил о ранении двух и гибели четырёх азербайджанских военных, возложив ответственность за происходящее на армян.

А позже появилось видео большого количества армян, сдающихся в плен азербайджанцам, а также видео, на котором более ста армянских военных без оружия идут в неизвестном направлении, их сопровождает большой отряд азербайджанских военных.

Эти видео вызвало огромный резонанс в Армении, который не утих и после первого обмена пленными 14 декабря.

В среду 16 декабря здание Минобороны Армении штурмовали. Встречи с руководством армии требовали родители пропавших без вести военных. Они прорвались на территорию министерства. Но в здание их не пропустили, и завязалась потасовка.

«Я же говорил сыну, не иди. Пашинян, где ты? Где твои депутаты? Вы нормально жить не сможете!» — кричал отец одного из пропавших солдат.

В конечном итоге министр обороны Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба Оник Гаспарян согласились встретиться с десятью родственниками пропавших без вести.

Тем временем в другой части Армении — около Ланджика родные и близкие солдат, попавших в Нагорном Карабахе в окружение, перекрыли участок дороги. Пропавшие солдаты Карабаха. В Армении пытаются добиться ответа от властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«На данный момент жители Ширакской области перекрыли и дорогу Гюмри — Ереван на участке Ланджик», — сообщил изданию Sputnik Армения местный житель Карапет Погосян.

Примечательно, что в блокировании трасс принимали участие и те добровольцы, которым удалось вырваться из окружения у Хцаберда и Хин Тахер.

Как рассказал изданию Sputnik Армения один из прорвавшихся из плена ополченцев, их освободили благодаря переговорам, которые вёл их командир Арсен Казарян.

«Казарян остался там, чтобы освободить остальных наших братьев — порядка 60 человек. Нас удалось отправить домой», — рассказал он.

Он рассказал, что азербайджанские военные выдвинули им ультиматум: либо армяне сдаются и уходят, либо азербайджанцы возобновят огонь. При этом против армян, по словам добровольца, воевал азербайджанский спецназ «Яшма». Вызов для России? Что происходит в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Ширакской области не повезло — именно её добровольцы попали в окружение не только около сёл Хцаберд и Хин Тахер, но и близ села Хин Шен.

Как рассказала изданию Sputnik Армения жительница Ширакской области Рузанна Тамасян, её зять 1992 г.р. вместе с друзьями-добровольцами более трёх дней находился в окружении. Во вторник 15 декабря в азербайджанских видео они увидели, как их отряд сдается в плен — из них 150 из общины Сарапат.

«Где они были, где наше государство, что они три дня находились в окружении, брошенные на произвол судьбы?» — негодовала она.

Другой житель области — уже упоминавшийся Карапет Погосян — рассказал, что в окружении у села Хин Шен оказалось около двух десятков должностных лиц, которые записались добровольцами в Карабах. Среди них — старосты сёл.

«Турки (азербайджанцы. — Ред.) говорят, мы пропустим мирных жителей, но военные не должны выходить. Ситуация позорная. Даже поступили сведения о том, что противник на соседней позиции убил добровольцев из Армавира. Сначала сказали, что дадут коридор, а потом начали стрелять», — рассказал Погосян.

В итоге в Хин Шен зашли российские миротворцы. Но добровольцы находятся на расстоянии пяти километров от миротворцев.

Произошедшее в Нагорном Карабахе заставило армян задавать очень неприятные вопросы их Министерству обороны.

Слишком дорогая безалаберность

Одной из причин, по которой добровольцы могли оказаться в плену, является странное поведение Минобороны Армении. Как рассказал брат одного из вышедших из окружения добровольцев агентству Sputnik Армения, бойцы оказались там уже после подписания заявления по Нагорному Карабаху.

«Порядка 20 дней назад группу добровольцев отвезли и разместили на постах у сёл Хин Тагер и Хцаберд Гадрудского района Карабаха. Позавчера азербайджанские ВС атаковали, часть из них попала в окружение», — рассказал он 16 декабря.

По его словам, спасли отряд от фактически полного уничтожения плохие погодные условия, в частности — густой туман. Когда туман рассеялся, оказалось, что на армянские позиции напали порядка 600 азербайджанских солдат. Президент Карабаха пообещал уйти при первой возможности © commons.wikimedia.org, Ruben Martirosyan

«Один из них подошёл к нашим, сказал, что не хочет их убивать, учитывая их малочисленность. Он предложил либо продолжить бои, либо сопроводить армянских военнослужащих до российских миротворцев», — рассказал он.

В тот же день Министерство обороны Армении подтвердило правдивость появившегося в соцсетях видео, на котором группа армянских военных выводится из окружения в сёлах Хин Тахер и Хцаберд.

Видео соответствует действительности, а операция была проведена после активных действий российского миротворческого гарнизона, действующего в Нагорном Карабахе, при личном посредничестве командующего гарнизоном, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, говорилось в заявлении Минобороны Армении.

На сегодняшний момент известно о 30 вышедших из окружения под Хцабердом армянских военных. При этом омбудсмен НКР Артак Бегларян указывал, что там попало в плен около 60 человек.

«По предварительным данным, у села Хцаберд Гадрутской области пропало подразделение численностью около 60 военнослужащих», — отмечал он 16 декабря.

Он заявил, что данный инцидент неприемлем, и призвал к расследованию произошедшего.

Тем временем армяне всё громче начинали задавать вопросы власти.

«Прямо сейчас, в эти дни, идёт развал всей оборонительной системы Армении. Рейтинг армянской армии скатился до нуля, доверия к официальной информации никакого. Уважение к человеку с погонами в стране напрочь отсутствует. Министерство обороны и Генштаб умывают руки от всего что возможно, прошло около 40 дней после войны, но до сих пор нет приблизительного количества убитых и раненых, пропавших без вести и очутившихся в плену. 12 часов молчания в тряпочку по попавшим вчера в плен военнослужащим, призванным из Ширакской области. 12 часов!!!» — указывал утром 16 декабря популярный в Армении Telegram-канал ΑrmenianVendetta.

В свою очередь, журналист издания Sputnik Армения Арман Ванескегян в опубликованной в ночь на 17 декабря колонке призвал власть ответить на ряд важных для армянского общества вопросов. Армянский эксперт рассказал, как изменится внешняя политика Еревана после поражения в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сейчас важно ответить на огромное количество вопросов. Начиная с того, кто виноват в том, что уже после подписания перемирия армянские солдаты оказались в плену? Кто «забыл» про серьёзные боеспособные подразделения, держащие обороны в гадрутских сёлах Хин Тахер и Хцаберд, из-за чего они оказались в окружении? На каких конкретных территориальных условиях подписывался договор о перемирии, если множество отрядов и боевых групп так и не получили приказа отступать от руководства армии, да и страны?» — отметил Ванескегян.

Он призвал провести расследование событий, которые случились уже после подписания договора о перемирии в Нагорном Карабахе.

«Ведь именно уже после этого получилось, что среди армянских военных вновь есть пленные (а ведь ещё всех взятых во время войны не вернули). По разным данным, их более 100», — указал журналист.

А тем временем оппозиция готовит масштабные акции протеста и забастовку после окончания национального траура. Популярность действующих властей падает. И чем больше будет инцидентов в Нагорном Карабахе, тем сложнее Пашиняну и его окружению будет удержаться у власти.