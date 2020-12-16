Должность первого с 2008 года посла США в Белоруссии займёт профессиональный русист Джули Фишер. Она прекрасно знакома с постсоветским регионом — работала в американских дипмиссиях в Тбилиси и Киеве, когда там происходили цветные революции

15 декабря Сенат единогласно утвердил кандидатуру нового посла в Белоруссии, внесённую на рассмотрение президентом США Дональдом Трампом ещё в начале мая. Дипломатическую миссию в Минске возглавит Джули Фишер, до 22 июля 2020 года работавшая заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС.

Кто Вы, госпожа посол?

Для Фишер постсоветское пространство — регион хорошо знакомый. По образованию она русист, Россию и Восточную Европу изучала в Школе международных отношений Вудро Вильсона при Принстонском университете и в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. Дробницкий объяснил, почему послами в постсоветские республики США направляют специалистов по подрывной деятельности © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Дипломат работала в Посольстве США на Украине, когда президентом был Виктор Ющенко, затем курировала политический отдел американской дипмиссии в Грузии при Михаиле Саакашвили, где занималась стратегическим планированием. Получается, в самые жаркие периоды истории этих стран, переживших цветные революции, Фишер была там.

Кроме того, она работала заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО (отвечала за операционную политику в сферах обороны и сдерживания) в 2011–2013 годах — тогда, когда Североатлантический альянс активно сближался с Тбилиси.

Успела Фишер применить на практике свои знания о России — в 2019 году она была временным поверенным в делах США в РФ до приезда нынешнего посла Джона Салливана. Даже на посту заместителя помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел дипломат занималась Восточной Европой, как писала газета Financial Times, в сферу её ответственности входило направление Белоруссия — Польша — Украина — Грузия.

Будущий американский посол в Белоруссии свободно говорит на русском и французском языках, а также немного на грузинском.

Чего ожидать от Фишер в Белоруссии

В августе на слушаниях в Сенате, посвящённых утверждению её кандидатуры, Фишер заявила: «Белоруссия не должна быть вынуждена зависеть от какой-либо одной страны ради её процветания и безопасности, и мы не просим Белоруссию выбирать между Востоком и Западом. Страны, как и люди, выбирают своих друзей, но не своих соседей. <…> У США есть шанс в Белоруссии, ради блага региональной безопасности и стабильности мы не должны позволить этому шансу пройти мимо».

Говоря о ситуации внутри Белоруссии, дипломат отметила, что права человека остаются проблемой для этой страны, поэтому США обеспокоены тем, что белорусские власти продолжают задерживать представителей оппозиции и давить на них, ограничивать прессу, гражданское общество. Для развития экономического сотрудничества на фоне привлечения Белоруссией всё большего объёма американских инвестиций Фишер считает необходимым создать американскую торговую палату в Минске, а в Вашингтоне — деловой совет, который сосредоточит своё внимание на Белоруссии. Белорусский эксперт Дзермант сказал, сможет ли Байден навредить России через Белоруссию © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Из служебной биографии Фишер можно сделать вывод, что вся её карьера была посвящена сдерживанию России и выстраиванию вдоль её западных границ санитарного кордона. Она не скрывает, что выступает против сближения Москвы и Минска. Впрочем, ожидать, что она попытается провернуть в Белоруссии нечто подобное украинской «оранжевой революции» или грузинской «революции роз», вряд ли стоит.

Во-первых, попытка белорусской революции устроить госпереворот по горячим следам после президентских выборов провалилась, и воодушевление активистов подостыло, да и власти смогли оперативно взять ситуацию под свой контроль.

Во-вторых, американское влияние в Белоруссии не столь велико, как было на Украине или в Грузии в преддверии акций протестов, кардинально изменивших судьбы этих стран.

В-третьих, президент РФ Владимир Путин прямым текстом заявил, что окажет военную помощь Минску, если такая просьба поступит.

Однако это вовсе не означает, что Фишер не будет стараться укреплять влияние США на Белоруссию — в этом, собственно, и заключается работа посла, — просто будет делать это другими методами. Как показывает жизнь, самым действенным инструментом для этого служат деньги, так что американская дипмиссия может предложить местным властям участие в различных социально-экономических проектах, которые не будут вынуждать Минск отказываться от евразийской интеграции с Россией и другими постсоветскими государствами.

Совсем недавно этот приём сработал: в первом полугодии 2020-го Белоруссия начала закупать американскую нефть-сырец, ссылаясь на возникшие разногласия с Москвой и на необходимость диверсификации источников поставок энергоресурсов. Президент Александр Лукашенко объявил, что США могут выделить дешёвые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в Белоруссию.

Отношения Белоруссии и США: от падения до взлёта и обратно

Такое внимание к такой рядовой процедуре, как назначение глав дипмиссий, в случае с этими двумя странами неслучайно: американского посла в Белоруссии и белорусского в Штатах не было 12 лет. В этот период работали временные поверенные в делах, а это совершенно иной уровень. Суздальцев сказал, что Байден сделает с Белоруссией, когда окончательно придет к власти © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Противоречия между Минском и Вашингтоном нарастали постепенно. В 2004 году президент США Джордж Буш — младший ввёл экономические санкции против Белоруссии и ближайшего окружения Лукашенко, подписав «Акт о демократии в Белоруссии». В 2006-м американская сторона требовала выпустить из тюрьмы Александра Козулина, годом ранее участвовавшего в президентских выборах от оппозиции, а затем осуждённого на 5,5 лет «за злостное хулиганство и организацию массовых беспорядков», но белорусские власти призывали Штаты не вмешиваться во внутренние дела республики.

Пиковой точки обострения двусторонние отношения достигли в 2008 году, тогда после введения американским руководством санкций в отношении ряда белорусских компаний МИД Белоруссии отозвал из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова, вскоре из Минска уехала посол США Карен Стюарт, а численность сотрудников американской дипмиссии сократили с 35 до 5 человек.

Детали того скандала рассказал в 2019 году Александр Лукашенко: «Тут меня уже чуть ли не обвинять белорусы стали. Вы знаете, почему посол Америки от нас убыл в 2008 году? За вмешательство в выборы в Беларуси. И участие в демонстрациях, и прочее. Я ей (Стюарт. — Ред.) дал сутки, чтобы она покинула нашу страну с другими дипломатами».

Однако относительно скоро ситуация начала меняться. Отправной точкой стало общение в кулуарах саммита ОБСЕ в Астане в конце 2010 года Хиллари Клинтон и Сергея Мартынова, возглавлявших тогда внешнеполитические ведомства. Сближению стран в дальнейшем поспособствовал кризис на Украине — США оценили нейтральную позицию Лукашенко в этой истории, предоставление Минска в качестве переговорной площадки для Контактной группы и непризнание российского статуса Крыма.

В 2015 году большинство американских санкций в отношении Белоруссии приостановили, а с 2018 года в страну начали прилетать высокопоставленные чиновники из США: помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл, заявивший, что суверенитет Украины, Белоруссии и Грузии — «наиболее надёжный бастион от российского неоимпериализма»; заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, на встрече с которым глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США; Джон Болтон ещё в бытность советником президента США по национальной безопасности; заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, объявивший на встрече с Лукашенко о решении стран вернуть послов.

Всё это было до президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года, результаты которых Вашингтон впоследствии не признал. Зато американские сенаторы и сотрудники Госдепартамента охотно общаются с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, выехавшей в Литву.

В беседе с ней 15 декабря на виртуальной дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла, заместитель госсекретаря Стивен Биган выступил за проведение в Белоруссии новых выборов при участии международных наблюдателей и освобождение всех политических заключённых, а также призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией. Более того, Тихановская уже заручилась поддержкой избранного президента США Джо Байдена. Так что, похоже, медовый месяц в белорусско-американских отношениях подошёл к концу — закрывать глаза на помощь своим политическим противникам Лукашенко явно не будет. «От России не оттащили». Эксперт сказал, что США намерены дальше делать с Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Своим мнением о восстановлении полноценных дипломатических отношений с США Тихановская поделилась в конце сентября. Тогда она поприветствовала возможность возвращения американского посла и при этом выразила опасение, что вручение дипломатических грамот Александру Лукашенко может быть воспринято как признание его в качестве легитимного президента.

Дата прибытия нового американского посла Джули Фишер в Минск пока неизвестна, но вот что известно точно: выполнять в Белоруссии ей придётся задачи, поставленные уже администрацией Байдена, которая придёт к власти 20 января 2021 года, хотя назначил её на эту должность Трамп. И в этом заключается риск, что она повторит судьбу Мари Йованович, которая заняла должность посла США на Украине при президенте Бараке Обаме накануне истечения его полномочий, а найти общий язык с Трампом не смогла, из-за чего её загранкомандировку в Киев завершили досрочно.