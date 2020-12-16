Известной активистке Евромайдана, бывшему народному депутату Татьяне Черновол вручили обвинительный акт по делу об убийстве в офисе «Партии регионов» во время событий Майдана

Согласно документу, Черновол подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц. Такое обвинение тянет на 10-15 лет лишения свободы, а то и вовсе на пожизненное заключение, обвиняемых по данной статье зачастую «садят» в СИЗО.

Но в случае Черновол она спокойно направилась домой.

Обвинительный акт и угрозы Порошенко Зеленскому

ГБР вызвало на допрос Татьяну Черновол по новому делу © Facebook, Владимир Струмковский Владимира Захарова (1948 г.р.) на улице Липской, 10, где находился офис «Партии регионов» и куда 18 февраля 2014 года ворвались активисты, после чего начался пожар. Вручение обвинительного акта означает, что следствие по делу завершено и далее его будет рассматривать суд.

Сама подозреваемая назвала данный шаг местью власти за участие в «Революции достоинства».

«Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала. Это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом», — написала Черновол накануне на своей странице в Facebook.

Бывший нардеп связывала это со своим участием в Майдане, активной ролью в принятии решения о спецконфискации активов Януковича и обнародовании документов про то, что действующий президент Зеленский «откосил» от армии.

Отметим, что в ее поддержку выступил бывший президент Петр Порошенко и народные депутаты от его партии «Европейская солидарность». В своей речи Порошенко говорил о пресловутом «реванше», назвав Зеленского олицетворением коррупции действующей власти, а Черновол — символом новой Украины, которую ни в коем случае нельзя отдать под репрессии. Самому же Зеленскому Порошенко угрожал… приговором.

«Следователи, которые это подписали (обвинительный акт. — Ред.), вы за это будете отвечать, я вам обещаю. Отвечать не только в Украине, но и перед всем миром, вы этим подписали приговор себе, своей системе. Владимир Александрович, это и ваш приговор», — заявил бывший президент.

«Отлетел к стене»: Черновол рассказала, как до крови избила антикоррупционера Шабунина © Facebook, Владимир Струмковский

18 февраля 2014 года анонсированное лидерами оппозиции «мирное наступление» на Верховную Раду сопровождалось массовыми столкновениями с правоохранителями, которых забрасывали камнями и «коктейлями Молотова». Часть группы боевиков во главе с Черновол отправилась к офису «Партии регионов», располагавшемуся на улице Липской (неподалеку от здания Рады).

По призыву Черновол, о чем свидетельствует сохранившаяся видеозапись, радикалы забросали офис бутылками с зажигательной смесью, из-за чего возник пожар. Несколько десятков сотрудников, в основном девушки и женщины, сумели выбраться из охваченного огнем здания. Значительная часть мужчин, опасаясь расправы, выбежали на крышу, откуда их потом сняли подоспевшие к месту происшествия пожарные.

В результате атаки «мирных митингующих» погиб один человек — 57-летний программист Владимир Захаров, скорее всего задохнувшийся во время пожара (по другой версии — избитый «майдановцами»).

Тем не менее после госпереворота новая власть Украины причислила Захарова к списку «небесной сотни» как погибшего за «Революцию достоинства». А вот Черновол не только не понесла никакой ответственности за инцидент, а даже стала живым воплощением борьбы Украины против режима Януковича. То, что при этом фактически в результате ее действий и призывов погиб невинный, случайно попавший в эту историю человек, тогда никого не волновало.

Чем знаменита Черновол?

До Евромайдана Черновол работала журналисткой. А после госпереворота успешно сделала себе карьеру, став депутатом от «Народного фронта». В списки этой партии она попала благодаря Сергею Пашинскому, еще одному известному персонажу Майдана, который 20 февраля 2014 года был задержан протестующими за то, что в багажнике его автомобиля они случайно обнаружили снайперскую винтовку. Это произошло как раз после того, как десятки протестующих и правоохранителей были расстреляны на Майдане неизвестными снайперами.

Автомобиль Пашинского (где находились он и его водитель) как раз ехал от гостиницы «Украина», из окон которой перед этим велась прицельная стрельба. Но тогда Пашинского отпустили.

Ряд СМИ приписывали Пашинскому роман с Черновол. В парламенте она стала членом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, руководителем которого являлся Пашинский. После того как в 2015 году 24-летний Антон Пашинский (сын нардепа) стал топ-менеджером «Спецтехноэкспорта», ответственного за внешние военные контракты, поднялся скандал. Пашинских (сына и отца) обвиняли в использовании служебного положения для получения личной выгоды, в завышении военных контрактов и получении за это взяток.

Черновол бросилась яро защищать Пашинского-младшего, заявив, что он прошел службу в Нацгвардии и позднее помогал ей достать тепловизоры для батальонов МВД. На этом основании, утверждала Черновол, он не мог быть коррупционером.

Она также могла быть в курсе афер Пашинского с поставкой в ВСУ некачественного миномета «Молот», от которого гибли украинские военные, и схемы по продаже украинской армии немного подремонтированных советских БМП по завышенным ценам.

Защищала она Пашинского и после эпизода с выстрелом им в ногу Вячеславу Химикусу в новогоднюю ночь 2017 года. Черновол приходила на суды, в то время как политик ненадолго отправился за решетку при Зеленском.

В политической тусовке Украины прекрасно осведомлены, что Черновол, несмотря на свой непримиримый образ, неплохой бизнесмен. Как сообщали осведомленные источники, будучи народным депутатом, Черновол охотно брала разные «заказы» от заинтересованных лиц, а средняя плата за ее «услуги» в зависимости от «сложности дела» якобы составляла $25–50 тыс.

Причина, по которой Черновол с легкостью решала разные вопросы, открывая двери в различные инстанции едва ли не ногами, — ореол «героя Майдана» и плотные связи с недавними кумирами Украины — Яценюком, Пашинским, Парубием, Аваковым и т.д. В стенах парламента ее неоднократно ловили на «кнопкодавстве» — голосовании за других депутатов. Хотя ранее она неистово возмущалась, когда так поступали «регионалы».

В апреле нынешнего года правоохранители проводили обыск в жилище Черновол, изъяв боевой автомат АК-5,45 и одежду, в которой она ходила в феврале 2014 г. Происхождение автомата бывший нардеп объяснила легко — мол, наградное оружие.

«Поджигала ли я офис "Партии регионов"? Да… Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», — признавалась она.

Татьяна Черновол: кто она © Facebook, Владимир Струмковский

Почему перспективы уголовной ответственности нулевые?

Вся история с подозрением выглядела изначально весьма комично, а перспективы уголовного дела — несерьезными. Автомат получен от министра МВД Авакова — соратника по Майдану и куратора части националистических группировок.

Версия следствия, что Черновол стремилась целенаправленно убить именно Захарова, будет легко опровергнута защитой. Ей самой, по сути, достаточно сказать, что никогда его лично не знала и мотивы желать смерти погибшему отсутствовали. Доказать обратное обвинению будет очень сложно, поэтому максимум нас ждет переквалификация дела на более легкую статью «убийство по неосторожности» и новое затянувшееся расследование.

Но, даже отбросив данные рассуждения, нужно вспомнить, что Черновол находится под защитой закона об амнистии участников Майдана. Данный документ, освобождающий участников переворота от любой уголовной ответственности, «слуги народа» так и не отменили. Хотя юридические службы и комитеты Евросоюза, куда так стремится Украина, называли документ противоречащим основам права.

Поэтому назвать обвинения Черновол ничем иным, кроме имитации бурной деятельности, невозможно. Зе-команда поддерживает «идеалы Майдана» и не будет отменять неприкосновенность для одиозных, запятнавших руки в крови «активистов» и погрязших в многочисленных злоупотреблениях деятелей предыдущего режима.

Другое дело, что Порошенко и Ко прекрасно используют данную ситуацию как пиар-повод для мобилизации собственного электората. Если Зеленский и приближает «реванш», то, скорее, это реванш пятого президента.