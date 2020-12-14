Зверобой идёт в Раду: зачем Порошенко скандальный экс-комбат «Правого сектора»*

На довыборах в Верховную Раду, которые пройдут 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской области, закручивается интересная интрига. Так, партия Петра Порошенко выдвинула в округе Елену Самбул, более известную как Маруся Зверобой, ранее руководившую центром подготовки и резервным батальоном в «Правом секторе»*

Выдвижение официально произошло на съезде партии «Европейская солидарность», прошедшем 10 декабря.

«Шобла взбесилась»: Зверобой, обещавшая повесить Зеленского, идет на выборы в Раду © Facebook, Олександр Кривохижев | Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк

Это так, но далеко не все. До перехода в 2016 году на контракт в ВСУ Зверобой (будем для удобства называть Самбул именно так, как ее называют все) со своим отрядом «Марусины медведи» входила в «Правый сектор», к которому относился и созданный ей в 2014 году в Киевской области знаменитый «Марусин полигон», где проходили подготовку перед отправкой на фронт и бойцы добровольческих батальонов, и ВСУ.

Как раз практически ровно год назад издание Украина.ру писало о Зверобой. Отметим ряд важных деталей, характеризующих этого человека.

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Зверобой достаточно сложно отнести к украинским националистам в привычном для нас понимании. Ведь говоря о таковых, часто подразумевают некую разновидность сектанта (это окарикатуренный образ, но не сказать, чтобы он возник на пустом месте), занятого бесконечным выяснением того, каким должен быть, а точнее — каким не может быть «настоящий украинец» (какие праздники надо отмечать и к каким памятникам возлагать цветы, какую веру исповедовать и какие церкви посещать, какие имена давать детям, на каком языке говорить). И, наконец, классическим поиском евреев повсюду.

«Маруся-атаманша», или чем знаменита Зверобой из «Правого сектора»* © Facebook, Маруся Звіробій

До 2014 года Маруся вообще не интересовалась политикой и национализмом, ее больше занимала работа и историческая реконструкция, где она часто одевалась в форму Советской армии (что даже сейчас ей многие националисты ставят в укор в соцсетях). Да и позже, заметно, личность Степана Бандеры, или «державна мова» и прочее ей были не особенно интересны, и даже с «Правым сектором», где она была одной из звезд, Зверобой разошлась летом 2015 года как раз на почве того, что «правосеки» стали к тому времени меньше уделять внимания фронту и больше лезть в политику.

Это не значит, что одни «хорошие», а другие «плохие». Если взять аналогию, это разница между стариком-скандалистом на лавке, который каждого прохожего ругает и плюет ему вслед, и спокойным молчаливым человеком, занятым своим делом, который вдруг может достать пистолет и выстрелить. Кстати, именно поэтому, судя по возбуждаемым уголовным делам, власти больше всего опасаются не уличных националистов, а людей вроде «Риффмастера»или Зверобой.

Зверобой — радикал высшей пробы, только все ее ценности группируются вокруг Войны, отсюда и угрозы «граната может упасть» в адрес Владимира Зеленского, когда он решил сделать то, что ветераны называют «предательством армии» и «сдачей Донбасса».

Стоит учесть, что Зверобой хотя и известный деятель, со своей харизмой и активной группой поддержки, но абсолютно неконтролируемый, которого не удалось обуздать ни Дмитрию Ярошу, ни Государственному бюро расследований.

Наивно полагать, что и Петру Порошенко удастся найти управу на Марусю, даже она пройдет от «Европейской солидарности» в Верховную Раду — особенно с учетом того, что юридически возможностей у партии надавить на нардепа, избравшегося по мажоритарному округу, гораздо меньше, чем на прошедшего в парламент по партийному списку.

Видимо, поэтому, хотя конфликт Зверобой с Зеленским с последующим возбуждением уголовного дела развивается с осени 2019-го, «Европейская солидарность» не особенно «вписывалась» за волонтершу.

Однако сейчас экс-комбат «Правого сектора» понадобилась экс-президенту, и Порошенко решился на сотрудничество со Зверобой, начав ее «обихаживать», посетив 11 ноября митинг в ее поддержку перед очередным судебным заседанием.

Почему? Ведь она не родилась и не жила на территории 87-го одномандатного избирательного округа и вообще родом не с Западной Украины — сама из Киева и жила там же, свой знаменитый «Марусин полигон» открыла рядом со столицей.

Чтобы понять это, как всегда, нужно изучить специфику избирательного округа.

Ушедший нардеп

Картонное пианино устроило переполох на суде над Зверобой © Олег Довганик/Facebook Зиновий Андреевич. Перед этим 25 октября Андреевич победил на выборах главы Надворнянской городской объединенной территориальной общины, набрав в первом же туре 62,24% и оставив далеко позади себя всех конкурентов.

В общем-то, в таких результатах нет ничего удивительного — Андреевич впервые был избран главой Надворной в 2006 году и затем трижды успешно переизбирался, последний раз (не считая этого года) — в 2015-м. Полтора года назад популярный мэр дал убедить себя «Слугам народа» выдвинуться в Верховную Раду по 87-му одномандатному округу, включающему Надворнянский и части соседних Богородчанского и Коломыйского районов Ивано-Франковской области, а также город областного подчинения Яремче (после укрупнения районов 17 июля 2020 года Яремче вошел в состав Надворнянского района).

Причем, судя по всему, значительная часть из полученных 21 июля 2019 года Андреевичем в округе 37,80% голосов — это следствие его личной популярности.

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Сейчас, учитывая стремительное падение рейтингов Владимира Зеленского и его партии, как раз самое верное — пока есть возможность, снова вернуться «на землю» к должности мэра райцентра, пока «Слуга народа» не утащил тебя с собой на самое дно. К тому же не исключено, что Андреевич, эффективный как мэр небольшого (22 тысячи жителей) городка в Карпатах, просто не смог вписаться в жизнь в мегаполисе и работу в парламенте страны.

Без Андреевича, что подтверждают и итоги выборов 25 октября в Надворнянском районе, где партия Зеленского получила только шестое место с 16,84% голосов, у «Слуг народа» практически нет шансов провести в округе своего кандидата.

27 ноября Центральная избирательная комиссия Украины утвердила заявление Андреевича о сложении мандата. И пока что ЕС — первая партия, официально — или хотя бы на уровне деклараций — выдвинувшая своего кандидата в опустевшем округе. Остальные просто пока «тормозят», пребывая в некоей апатии после местных выборов.

Претендент от «Свободы»

Партия Петра Порошенко вряд ли просто так нацеливается на 87-й одномандатный округ. На выборах 25 октября в Надворнянскую районную раду ЕС заняла второе место с 30,22%, лишь немного уступив «Свободе» с 32,89%. Обе партии получили по 7 из 38 мандатов в Надворнянской районной раде, тогда как «Слуге народа» досталось только четыре.

Так что, если приложить усилия, кандидат ЕС вполне мог бы победить в округе.

Но заметим, «Свобода» на недавних выборах в районную раду все же оказалась первой. И во время внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 года кандидат от этой партии Михаил Иваночко занял в округе второе после Андреевича место с 13,40% голосов, оставив выдвиженца ЕС Юрия Голинея на третьем с 10,26%. И если не по закону (депутатские мандаты переходят в случае сложения мандатов только внутри списков, выдвинутых одной партией), то по некоей понятийной логике место от округа после ухода действующего нардепа должно отойти «свободовцу».

Да и в целом Ивано-Франковщина — один из немногих регионов, где партия Олега Тягнибока сохранила высокую поддержку. Единственный в нынешнем созыве Верховной Рады народный депутат от этой партии Оксана Савчук избрана как раз в этой области — в 83-м одномандатном округе, включающем часть города Ивано-Франковска.

Опрос жителей области, проведенный с 1 по 9 сентября Социологической группой «Рейтинг», показал, что на выборах в областную раду первое место уверенно держала «Свобода», за которую готовы были проголосовать 15,8% от общего числа опрошенных, 16,6% от намеренных идти на выборы и 22,0% от числа тех, кто собирался идти голосовать и определился со своим выбором.

На втором месте была партия «За майбутне» (соответственно 13,8, 14,5 и 19,2%), на третьем «Батькивщина» (10,5, 11,1 и 14,7%), на четвертом «Слуга народа» (8,8, 9,3 и 12,3%) и лишь на пятом — «Европейская солидарность» (8,3, 8,8 и 11,6%).

Голосование 25 октября внесло в эту социологию определенные коррективы. «Свобода» удержала в областной раде первое место, получив 19,37% голосов и 18 из 84 депутатских мандатов, а вот второе место заняла ЕС с 17,25% и 17 мандатами, опередившая «За майбутне» (16,27% и 16 мандатов) и «Батькивщину» (14,85% и 14 мандатов).

«Слуга народа» на выборах в Ивано-Франковскую областную раду вообще упала до шестого места с 8,99% голосов и 9 мандатами, пропустив вперед партию «Платформа громад» с 10,36% и 10 мандатами.

Последнюю партию, созданную бывшим в 2014—2019 годах губернатором Ивано-Франковской области Олегом Гончаруком, «Рейтинг» даже не включил в свой опрос, а напрасно: 25 октября «Платформа громад» выступила в регионе очень хорошо.

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Понятно, что отчасти причина расхождения данных между сентябрьским опросом и октябрьским голосованием в разной явке разных социальных и возрастных групп, а также в выборе на избирательных участках тех, кто ранее не мог определиться с партией (не забудем также и статистическую погрешность в ходе опросов). Но налицо и хорошо заметные тренды, происходящие по всей Украине, — нисходящий у партии Зеленского и восходящий у партии Порошенко.

У «Свободы» тренд тоже нисходящий (хотя и чуть помедленней), она теряет электорат, который частично отходит той же ЕС.

Если так пойдет и дальше и сподвижники Олега Тягнибока будет давать теснить себя на Ивано-Франковщине однопартийцам Петра Порошенко, то следующие местные — да и не только местные — выборы могут оказаться для «Свободы» еще хуже, чем сейчас. Притом что в целом партия сплошь и рядом уменьшила свой результат в разы по сравнению даже с местными выборами 2015 года, не говоря уж про период ее взлета в 2012—2014 годах.

Но вернемся к Иваночко и обратим внимание на то, как он позиционирует себя. На странице главы районного отделения «Свободы» в Facebook с 2015 года и по настоящее время регулярно выкладываются отчеты о помощи фронту, куда под руководством Иваночко отправляют продукты и прочее необходимое — сначала добровольческому батальону «Карпатская Сечь», созданному в 2014 году отделением «Свободы» в Закарпатской области, а после его расформирования в начале 2016 года — частям ВСУ.

Любящий по сей день носить камуфляж и фотографироваться рядом с флагом «Карпатской Сечи» Иваночко все же, судя по всему, в АТО не воевал. Хотя, надо отдать ему должное, до фронта все-таки доезжал и даже подержал там в руках оружие, будучи в конце февраля 2015 года на базе «Карпатской Сечи» в селе Крымское Новоайдарского района Луганской области. То, что Иваночко сразу же картинно сфотографировался и с автоматом Калашникова, и даже с ручным пулеметом в руках, а также его радостное лицо от этого факта, выдает в нем скорее «туриста» на передовой, чем настоящего вояку.

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В общем, складывается ощущение, что в 87-м одномандатном округе Марусю Зверобой двигают именно вследствие схожести бэкграунда с местным «свободовцем»: он помогал фронту — и она помогала, он вечно в камуфляже — и она тоже. Хотя, конечно, Маруся более известна в масштабах страны, да и ее участие в подготовке воинов для фронта более реально, отсюда и больший авторитет в соответствующих кругах.

«Свободу» сейчас довольно отчетливо загоняют в умело расставленную ловушку. Выдвижение Зверобой в Верховную Раду будут объяснять не желанием партии Порошенко заполучить еще один мандат, а исключительно желанием дать Марусе депутатский иммунитет от уголовного преследования. Мол, руки прочь от патриотов! И неужто Тягнибок со своими ивано-франковскими сподвижниками намерен помешать этому благородному делу только ради своих узкопартийных интересов?!

С большой вероятностью, от своих интересов и надежды провести депутата в Верховную Раду «Свобода» не откажется, но сильно подпортит себе этим рейтинг среди ветеранов АТО и ура-патриотического электората, немалая часть которых перенесет свои симпатии на «Европейскую солидарность». Так что Порошенко убивает одним выстрелом двух зайцев, и, если даже Маруся в парламент не пройдет (а учитывая ее конфликтность и неконтролируемость, это не так уж и плохо), ЕС в любом случае будет в выигрыше.

Стоит отметить, что выборы в 87-м одномандатном округе в любом случае вряд ли будут легкими. Возможность избраться в Верховную Раду может привлечь многих известных, но оказавшихся в 2019-м за бортом политиков, включая вождей партии. Наконец, там может снова выдвинуться миллиардер и меценат Юрий Деревянко, который уже представлял округ в Верховной Раде VII (2012—2014) и VIII (2014—2019) созывов. Полтора года назад Деревянко поступил очень дальновидно, отказавшись идти против смывающей все на своем пути «зеленой» волны, но сейчас времена поменялись.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.