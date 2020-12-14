Зверобой идёт в Раду: зачем Порошенко скандальный экс-комбат «Правого сектора»*

Выдвижение официально произошло на съезде партии «Европейская солидарность», прошедшем 10 декабря.
«Искренне приветствую Марусю Зверобой в нашей команде! — написал по этому поводу Порошенко в Facebook. — На съезде «Европейской солидарности» Маруся публично заявила, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте. Украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине».
Это так, но далеко не все. До перехода в 2016 году на контракт в ВСУ Зверобой (будем для удобства называть Самбул именно так, как ее называют все) со своим отрядом «Марусины медведи» входила в «Правый сектор», к которому относился и созданный ей в 2014 году в Киевской области знаменитый «Марусин полигон», где проходили подготовку перед отправкой на фронт и бойцы добровольческих батальонов, и ВСУ.
Как раз практически ровно год назад издание Украина.ру писало о Зверобой. Отметим ряд важных деталей, характеризующих этого человека.
Зверобой достаточно сложно отнести к украинским националистам в привычном для нас понимании. Ведь говоря о таковых, часто подразумевают некую разновидность сектанта (это окарикатуренный образ, но не сказать, чтобы он возник на пустом месте), занятого бесконечным выяснением того, каким должен быть, а точнее — каким не может быть «настоящий украинец» (какие праздники надо отмечать и к каким памятникам возлагать цветы, какую веру исповедовать и какие церкви посещать, какие имена давать детям, на каком языке говорить). И, наконец, классическим поиском евреев повсюду.
Партия «Свобода», о которой далее пойдет речь, собрала в 2010-е годы в своих рядах особенно густую концентрацию представителей такой категории людей.
До 2014 года Маруся вообще не интересовалась политикой и национализмом, ее больше занимала работа и историческая реконструкция, где она часто одевалась в форму Советской армии (что даже сейчас ей многие националисты ставят в укор в соцсетях). Да и позже, заметно, личность Степана Бандеры, или «державна мова» и прочее ей были не особенно интересны, и даже с «Правым сектором», где она была одной из звезд, Зверобой разошлась летом 2015 года как раз на почве того, что «правосеки» стали к тому времени меньше уделять внимания фронту и больше лезть в политику.
Это не значит, что одни «хорошие», а другие «плохие». Если взять аналогию, это разница между стариком-скандалистом на лавке, который каждого прохожего ругает и плюет ему вслед, и спокойным молчаливым человеком, занятым своим делом, который вдруг может достать пистолет и выстрелить. Кстати, именно поэтому, судя по возбуждаемым уголовным делам, власти больше всего опасаются не уличных националистов, а людей вроде «Риффмастера»или Зверобой.
Зверобой — радикал высшей пробы, только все ее ценности группируются вокруг Войны, отсюда и угрозы «граната может упасть» в адрес Владимира Зеленского, когда он решил сделать то, что ветераны называют «предательством армии» и «сдачей Донбасса».
Стоит учесть, что Зверобой хотя и известный деятель, со своей харизмой и активной группой поддержки, но абсолютно неконтролируемый, которого не удалось обуздать ни Дмитрию Ярошу, ни Государственному бюро расследований.
Наивно полагать, что и Петру Порошенко удастся найти управу на Марусю, даже она пройдет от «Европейской солидарности» в Верховную Раду — особенно с учетом того, что юридически возможностей у партии надавить на нардепа, избравшегося по мажоритарному округу, гораздо меньше, чем на прошедшего в парламент по партийному списку.
Видимо, поэтому, хотя конфликт Зверобой с Зеленским с последующим возбуждением уголовного дела развивается с осени 2019-го, «Европейская солидарность» не особенно «вписывалась» за волонтершу.
Однако сейчас экс-комбат «Правого сектора» понадобилась экс-президенту, и Порошенко решился на сотрудничество со Зверобой, начав ее «обихаживать», посетив 11 ноября митинг в ее поддержку перед очередным судебным заседанием.
Почему? Ведь она не родилась и не жила на территории 87-го одномандатного избирательного округа и вообще родом не с Западной Украины — сама из Киева и жила там же, свой знаменитый «Марусин полигон» открыла рядом со столицей.
Чтобы понять это, как всегда, нужно изучить специфику избирательного округа.
Ушедший нардеп
Напомним, мандат в Верховной Раде освободился после того, как 6 ноября заявление о сложении своих полномочий написал действующий нардеп от 87-го одномандатного округа Зиновий Андреевич. Перед этим 25 октября Андреевич победил на выборах главы Надворнянской городской объединенной территориальной общины, набрав в первом же туре 62,24% и оставив далеко позади себя всех конкурентов.
В общем-то, в таких результатах нет ничего удивительного — Андреевич впервые был избран главой Надворной в 2006 году и затем трижды успешно переизбирался, последний раз (не считая этого года) — в 2015-м. Полтора года назад популярный мэр дал убедить себя «Слугам народа» выдвинуться в Верховную Раду по 87-му одномандатному округу, включающему Надворнянский и части соседних Богородчанского и Коломыйского районов Ивано-Франковской области, а также город областного подчинения Яремче (после укрупнения районов 17 июля 2020 года Яремче вошел в состав Надворнянского района).
Причем, судя по всему, значительная часть из полученных 21 июля 2019 года Андреевичем в округе 37,80% голосов — это следствие его личной популярности.
Сейчас, учитывая стремительное падение рейтингов Владимира Зеленского и его партии, как раз самое верное — пока есть возможность, снова вернуться «на землю» к должности мэра райцентра, пока «Слуга народа» не утащил тебя с собой на самое дно. К тому же не исключено, что Андреевич, эффективный как мэр небольшого (22 тысячи жителей) городка в Карпатах, просто не смог вписаться в жизнь в мегаполисе и работу в парламенте страны.
Без Андреевича, что подтверждают и итоги выборов 25 октября в Надворнянском районе, где партия Зеленского получила только шестое место с 16,84% голосов, у «Слуг народа» практически нет шансов провести в округе своего кандидата.
27 ноября Центральная избирательная комиссия Украины утвердила заявление Андреевича о сложении мандата. И пока что ЕС — первая партия, официально — или хотя бы на уровне деклараций — выдвинувшая своего кандидата в опустевшем округе. Остальные просто пока «тормозят», пребывая в некоей апатии после местных выборов.
Претендент от «Свободы»
Партия Петра Порошенко вряд ли просто так нацеливается на 87-й одномандатный округ. На выборах 25 октября в Надворнянскую районную раду ЕС заняла второе место с 30,22%, лишь немного уступив «Свободе» с 32,89%. Обе партии получили по 7 из 38 мандатов в Надворнянской районной раде, тогда как «Слуге народа» досталось только четыре.
Так что, если приложить усилия, кандидат ЕС вполне мог бы победить в округе.
Но заметим, «Свобода» на недавних выборах в районную раду все же оказалась первой. И во время внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 года кандидат от этой партии Михаил Иваночко занял в округе второе после Андреевича место с 13,40% голосов, оставив выдвиженца ЕС Юрия Голинея на третьем с 10,26%. И если не по закону (депутатские мандаты переходят в случае сложения мандатов только внутри списков, выдвинутых одной партией), то по некоей понятийной логике место от округа после ухода действующего нардепа должно отойти «свободовцу».
Да и в целом Ивано-Франковщина — один из немногих регионов, где партия Олега Тягнибока сохранила высокую поддержку. Единственный в нынешнем созыве Верховной Рады народный депутат от этой партии Оксана Савчук избрана как раз в этой области — в 83-м одномандатном округе, включающем часть города Ивано-Франковска.
Опрос жителей области, проведенный с 1 по 9 сентября Социологической группой «Рейтинг», показал, что на выборах в областную раду первое место уверенно держала «Свобода», за которую готовы были проголосовать 15,8% от общего числа опрошенных, 16,6% от намеренных идти на выборы и 22,0% от числа тех, кто собирался идти голосовать и определился со своим выбором.
На втором месте была партия «За майбутне» (соответственно 13,8, 14,5 и 19,2%), на третьем «Батькивщина» (10,5, 11,1 и 14,7%), на четвертом «Слуга народа» (8,8, 9,3 и 12,3%) и лишь на пятом — «Европейская солидарность» (8,3, 8,8 и 11,6%).
Голосование 25 октября внесло в эту социологию определенные коррективы. «Свобода» удержала в областной раде первое место, получив 19,37% голосов и 18 из 84 депутатских мандатов, а вот второе место заняла ЕС с 17,25% и 17 мандатами, опередившая «За майбутне» (16,27% и 16 мандатов) и «Батькивщину» (14,85% и 14 мандатов).
«Слуга народа» на выборах в Ивано-Франковскую областную раду вообще упала до шестого места с 8,99% голосов и 9 мандатами, пропустив вперед партию «Платформа громад» с 10,36% и 10 мандатами.
Последнюю партию, созданную бывшим в 2014—2019 годах губернатором Ивано-Франковской области Олегом Гончаруком, «Рейтинг» даже не включил в свой опрос, а напрасно: 25 октября «Платформа громад» выступила в регионе очень хорошо.
Понятно, что отчасти причина расхождения данных между сентябрьским опросом и октябрьским голосованием в разной явке разных социальных и возрастных групп, а также в выборе на избирательных участках тех, кто ранее не мог определиться с партией (не забудем также и статистическую погрешность в ходе опросов). Но налицо и хорошо заметные тренды, происходящие по всей Украине, — нисходящий у партии Зеленского и восходящий у партии Порошенко.
У «Свободы» тренд тоже нисходящий (хотя и чуть помедленней), она теряет электорат, который частично отходит той же ЕС.
Если так пойдет и дальше и сподвижники Олега Тягнибока будет давать теснить себя на Ивано-Франковщине однопартийцам Петра Порошенко, то следующие местные — да и не только местные — выборы могут оказаться для «Свободы» еще хуже, чем сейчас. Притом что в целом партия сплошь и рядом уменьшила свой результат в разы по сравнению даже с местными выборами 2015 года, не говоря уж про период ее взлета в 2012—2014 годах.
Но вернемся к Иваночко и обратим внимание на то, как он позиционирует себя. На странице главы районного отделения «Свободы» в Facebook с 2015 года и по настоящее время регулярно выкладываются отчеты о помощи фронту, куда под руководством Иваночко отправляют продукты и прочее необходимое — сначала добровольческому батальону «Карпатская Сечь», созданному в 2014 году отделением «Свободы» в Закарпатской области, а после его расформирования в начале 2016 года — частям ВСУ.
Любящий по сей день носить камуфляж и фотографироваться рядом с флагом «Карпатской Сечи» Иваночко все же, судя по всему, в АТО не воевал. Хотя, надо отдать ему должное, до фронта все-таки доезжал и даже подержал там в руках оружие, будучи в конце февраля 2015 года на базе «Карпатской Сечи» в селе Крымское Новоайдарского района Луганской области. То, что Иваночко сразу же картинно сфотографировался и с автоматом Калашникова, и даже с ручным пулеметом в руках, а также его радостное лицо от этого факта, выдает в нем скорее «туриста» на передовой, чем настоящего вояку.
В общем, складывается ощущение, что в 87-м одномандатном округе Марусю Зверобой двигают именно вследствие схожести бэкграунда с местным «свободовцем»: он помогал фронту — и она помогала, он вечно в камуфляже — и она тоже. Хотя, конечно, Маруся более известна в масштабах страны, да и ее участие в подготовке воинов для фронта более реально, отсюда и больший авторитет в соответствующих кругах.
«Свободу» сейчас довольно отчетливо загоняют в умело расставленную ловушку. Выдвижение Зверобой в Верховную Раду будут объяснять не желанием партии Порошенко заполучить еще один мандат, а исключительно желанием дать Марусе депутатский иммунитет от уголовного преследования. Мол, руки прочь от патриотов! И неужто Тягнибок со своими ивано-франковскими сподвижниками намерен помешать этому благородному делу только ради своих узкопартийных интересов?!
С большой вероятностью, от своих интересов и надежды провести депутата в Верховную Раду «Свобода» не откажется, но сильно подпортит себе этим рейтинг среди ветеранов АТО и ура-патриотического электората, немалая часть которых перенесет свои симпатии на «Европейскую солидарность». Так что Порошенко убивает одним выстрелом двух зайцев, и, если даже Маруся в парламент не пройдет (а учитывая ее конфликтность и неконтролируемость, это не так уж и плохо), ЕС в любом случае будет в выигрыше.
Стоит отметить, что выборы в 87-м одномандатном округе в любом случае вряд ли будут легкими. Возможность избраться в Верховную Раду может привлечь многих известных, но оказавшихся в 2019-м за бортом политиков, включая вождей партии. Наконец, там может снова выдвинуться миллиардер и меценат Юрий Деревянко, который уже представлял округ в Верховной Раде VII (2012—2014) и VIII (2014—2019) созывов. Полтора года назад Деревянко поступил очень дальновидно, отказавшись идти против смывающей все на своем пути «зеленой» волны, но сейчас времена поменялись.
* Организации запрещены Верховным судом РФ.