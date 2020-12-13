Циклы времени и Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке

Есть такой грустный анекдот. Фараон смотрит на рабов, строящих пирамиду. На их многочисленную обслугу — охранников, надсмотрщиков. Подсчитывает, сколько надо пива и еды, хлыстов и бараков для рабов. Ещё и бунтуют постоянно рабы, о побеге думают. И тут ему в голову приходит ошеломительная мысль

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— Давайте дадим им свободу! — говорит фараон.

— Но кто будет строить пирамиды, великий фараон?

— Рабы. Мы дадим им деньги. И они придут к нам работать добровольно и с радостью. За эти деньги они сами будут покупать пиво и еду, сами будут строить свои лачуги. При этом они будут счастливы от того, что у них вообще есть работа. А на хлыстах и надсмотрщиках ещё и сэкономим.

Люди гибнут за металл

Когда люди ищут или, наоборот, отрицают существование Тайного мирового правительства, им надо вспомнить о том, с чем каждый из нас соприкасается ежедневно. О деньгах, которые, как давно всем известно, управляют миром.

Астрология об эпидемиях в истории. Коронавирус, испанка и гонконгский грипп © СС0, Pixabay

Мирового правительства, может, и нет. Потому что зачем оно нужно? Дублировать ФРС США?

Кто владеет финансами, тот управляет войнами, политическими кризисами, революциями. Со времён греческого царя Филиппа II Македонского, папы Александра Македонского, ничего не изменилось.

Тот считал, что лучшее войско — это войско ослов.

"Так ли уж труднодоступно (хорошо укреплённое место), чтобы не прошёл и осёл с грузом золота?" — вопрошал он.

В мировой астрологии основным фиксатором событий являются циклы планет. То есть время от одного соединения великих планет до другого.



Так получилось, что в XX веке эти соединения отмеряют время от одного финансового передела мира до другого. Или от создания одного хитрого финансового механизма управления миром до другого.

Астрология отвечает на вопрос "когда?".

2020 год — год окончания (и начала, конечно) трёх великих циклов.



Три цикла-2020

Это соединение Сатурна и Плутона (в январе 2020-го), соединение Юпитера и Плутона (в ноябре 2020-го) и соединение Юпитера и Сатурна (декабрь 2020-го).



Все циклы очень интересные и важные для жизни человечества. Но цикл Сатурна и Плутона стоит особняком, настолько велика его важность.

Эта встреча происходит примерно раз в 35 лет. Бывает 33 года, бывает 38.

Соединения Сатурна и Плутона в XX веке происходили в 1914, 1947 и 1982 годах. И каждый раз это было начало новой эпохи.

Циклы (и их периоды примерно по 9 лет каждый, так называемые квадраты) связаны с войнами, революциями. Исчезновением и появлением государств.

Но в основе всегда лежит экономика.

Возможно, когда-нибудь, в прекрасном будущем, этот цикл будет отмерять новые научные открытия, победы над болезнями, переход к бессмертию человеческой расы, полёты в космос и создание прекрасных справедливых государств — утопий.

Но пока что планеты бесстрастно отсчитывают годы от одного хитрого экономического решения до другого.

Великий политтехнолог 20 века Владимир Ленин. Астрологический портрет Соединения в XX веке

Первое соединение планет Сатурн и Плутон в XX веке произошло в 1914 году. С ним принято соотносить начало Первой мировой войны.

Однако основное событие "из мира фараонов" произошло чуть раньше. И это событие имеет прямое отношение к соединению великих планет.

Плутон всегда соответствует огромным деньгам. Не просто большим, а огромным (банки, финансовые системы).

Сатурн — это планета, олицетворяющая государство. Верховную власть в обществе. Так же как Плутон — это всегда скрытая, "подземная" власть (не только в государстве, может быть в обществе или в мировых структурах управления).

23 декабря в 1913 году была создана Федеральная резервная система США.

Слово "США" — указание на место дислокации штаб-квартиры этой организации. Основателями ФРС были в основном европейские банкиры. ФРС — не государственное учреждение, а частное предприятие. Несмотря на то, что главу ФРС назначает президент США.

Как сказал когда-то один из банкиров, Ротшильд, "мне все равно, какая марионетка будет сидеть на троне Британии". Дайте, мол, только возможность печатать деньги. Неизвестно, кто на самом деле кого назначает. Глава ФРС — президента, или президент — главу ФРС.

Кто на самом деле является акционерами ФРС, неизвестно. Это секретная информация. Есть предполагаемый список тех семей, которые основали ФРС.

Официально же это были (и есть) частные банки США. Акционеры ФРС с самого начала и по сей день получают баснословные прибыли даже от своей официальной деятельности. Именно ФРС печатает доллары (вернее, это делают фабрики, на которых ФРС покупает доллары по цене бумаги и печати) и кредитует ими правительство США под залог государственных облигаций (долговых расписок). Под определённый процент, конечно.

На сегодняшний момент доллары (не обеспеченные ничем) выдаются под залог долговых расписок государства (тоже не обеспеченных ничем).

Но именно эта не обеспеченная ничем валюта управляет мировой экономикой. Как это получилось? Началось с создания ФРС США.

Вернёмся к 1914 году. Предполагаемый список первых акционеров таков: Ротшильды из Лондона и Берлина, братья Лазар из Парижа, Израэль Шиф из Италии, Варбург из Германии, Кун и Лоеб из Германии и Нью-Йорка, а также братья Леман, Рокфеллеры и Голдман Сакс (все из Нью-Йорка).

Половина "отцов-основателей" теоретически даже не имела отношения к США. Это был клуб европейских и американских банкиров.

Но главным, конечно, было то, что ФРС получила право печатать доллары. Это стало инструментом финансового управления миром.

И не только финансового.

Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США Первая мировая и ФРС

В 1914 году началась Первая мировая война, а в 1917-м в неё вступила Америка. Конечно, как всегда, выждав приличную паузу.

Но на войну нужны деньги. Тут и пригодился механизм ФРС.

ФРС выдавала кредиты долларами под залог облигаций военного займа (так называемые "облигации свободы", которые начал выпускать президент Вудро Вильсон).

Хитрый механизм этих расчётов привел к невероятной инфляции. ФРС стала "сточной трубой" для финансовых обязательств государства. Этим пользовались как банки, так и частные инвесторы.

Итогом стала инфляция, в результате которой доллар 1920 года стал на 50 процентов легче, чем доллар 1914 года.

И все, кто должен был за свои 100 долларов получить 103,5 доллара по "облигациям свободы", их получили, конечно. Только купить за них уже могли только половину тех вещей и товаров, которые могли позволить себе в 1914-м.

Зато прибыли 18 крупнейших компаний США выросли за годы войны в четыре с половиной раза.

Но это просто мелочи по сравнению с основными целями Первой мировой войны.

Есть такое мнение, что ФРС и создавалась для финансового управления и сопровождения Первой мировой и революций, произошедших в её итоге.

Основной целью было падение четырёх империй: Российской, Австро-Венгрской, Германской и Османской.

Именно ФРС и финансовый капитал США выиграли Первую мировую войну.

Самый главный итог Первой мировой: Америка стала финансовым "директором" мира. Из должника европейских стран она превратилась в кредитора.

Таким образом началось мировое доминирование США (и ФРС, конечно). А совсем не по причине "превосходства демократии".

Плутон и квадраты цикла

В начале второго цикла Сатурн — Плутон в XX веке произойдёт новое событие, не менее значимое, чем создание ФРС в 1913 году.

Плутон всегда создаёт новые международные законы, новые традиции жизни народов. Всем приходится приспосабливаться к жизни в новом мире.

Старая жизнь исчезает навсегда. Возникает абсолютно новое устройство мира.

Так было в 1914, 1947, в 1982 году. И будет в 2020-м. Перемены станут заметными через время, равное квадрату цикла. Для Сатурна — Плутона это примерно 9 лет.

Растущие квадраты — это 1922, 1956, 1993 годы. Для СССР и России это годы потрясающих событий. Создание СССР. Доклад Хрущёва на XX съезде партии. Расстрел Ельциным Дома правительства в Москве.

Но вернёмся к итогам Второй мировой войны и финансовому переделу мира.

Вторая мировая и Бреттон-Вудс

Основной итог в мировой финансовой системе был таким: ФРС возглавила новое валютное регулирование.

Доллар стал мировой резервной валютой, обеспеченной золотом. Все остальные валюты привязывались к доллару. Печатать его продолжала, естественно, ФРС.

Соответствующие решения были приняты на знаменитой Бреттон-Вудской конференции.

Когда в 1944 году представители 44 стран собрались в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир, они договорились о том, что мировой резервной валютой становится доллар. Это был момент создания тех институтов, которые сегодня управляют экономикой мира, — МВФ, МБРР и Всемирного банка.

На конференции, кстати, присутствовала советская делегация. Но после неё было принято решение не принимать участия в деятельности МВФ и ВБ.

В 1946 году начал работать Международный банк, а в 1947-м — Международный валютный фонд. Финансовый капитал был полностью готов к новому, послевоенному устройству мира.

С 1947 года разрушается колониальная система мира, возникают новые государства. Получают независимость Пакистан, Индия (как два доминиона), создаётся государство Израиль (в 1948-м).

Все новые "независимые" государства и старые европейские, пострадавшие от войны, подсаживаются на иглу кредитов МВФ. Все зависят от договоров с банкирами, выпускающими доллары. Влияние ФРС возрастает колоссально.

Лучше быть диктатором, чем голубым. Астрологический портрет Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

С 1973 года доллар привязан к стоимости нефти. При этом нефтью он тоже не обеспечен. Получается, что в 1973 году доллар стал иметь исключительно "информационную ценность". (Кстати, это новое потрясающее событие происходит на "падающем квадрате" цикла Сатурн — Плутон.)

Но к нему по-прежнему привязаны все мировые валюты. Доллар остаётся основным международным финансовым инструментом.



Третий цикл

Третий цикл XX века начался в 1982 году. На следующий день скончался Леонид Ильич Брежнев. Тогда ещё никто не понимал, что эпоха закончилась и началась другая. Не только для СССР, но и для всего мира.

Обошлось без новой войны и даже не пришлось создавать ФРС (как в 1914-м) и МВФ (как в 1947-м). Можно было разграбить богатства СССР.

Кризис капитализма удалось отложить… Ещё на 35 лет.

И сейчас мы находимся в начале новой формы финансового управления.



"Диджитал мани", Кристин и Кристалина, цифровое золото



Сейчас, в 2020 году, начало цикла. Как в 1914-м, как в 1947-м, как в 1982-м.

И контуры новых финансовых механизмов уже начинают проявляться.

В 1914-м доллар стал печататься частным предприятием.

В 1947-м доллар стал "резервной валютой" для всех других мировых валют.

В октябре 2020 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что наступил "новый Бреттон-Вудс". Пора снова объединиться для "братства людей".

Это звучит как насмешка из уст директора МВФ — организации, которая грабит страны мира через систему кредитов.

"Братья и сёстры! — сказала она (да, именно так: "братья и сестры"). — Давайте вместе пойдём к светлому будущему".

Кроме призывов к объединению, МВФ обещает новые цифровые деньги.

В декабре выступила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. С объявлением о создании цифрового евро.

Китай объявляет о том, что скоро запустит цифровой юань.

Банк Канады объявляет о создании собственной цифровой валюты.

"Фейсбук", который совсем недавно был нещадно раскритикован за попытку создания собственных токенов Либра, объявляет о том, что выпустит токены под новым названием Diem (от латинского "Carpe diem", то есть "Лови момент"). Уже в январе 2021-го.

"Хуторянка" в Ливадии. Астрологический портрет Софии Ротару. ФОТО

Ранее владелец "Телеграм" Павел Дуров делал попытки создать свою валюту на основе социальной сети "ВКонтакте", "рубли ВКонтакте", в 2010 году, но неудачно.

Сам Павел Дуров называет криптовалюты цифровым золотом.

Тунис, Сенегал и Венесуэла уже выпустили собственные цифровые деньги.

Япония, Эквадор, Нидерланды, Казахстан объявляют о создании собственных электронных денег.

Банк России в декабре 2020 года подтверждает, что будет выпускать цифровой рубль.

Старые деньги уходят, новые приходят. Ничто не может быть более соответствующим символике Плутона (огромные деньги, финансы мирового масштаба) и Сатурна (высшая государственная власть).

Правда, в роли высшей власти мы видим администраторов МВФ, Центробанков (подчинённых кому?— вряд ли правительствам и народам своих стран) и "новых финансистов" — властелинов социальных сетей.

Но суть остается прежней. Со времён фараонов ничего не изменилось.

Что при фараонах, что при царях Шумера и Аккада, что при директорах МВФ — деньги являются инструментом управления.

Сейчас мы начнём привыкать к цифровому золоту, а к чему это приведёт, увидим лет через 8, в 2028-м, на квадрате цикла.

Плутон забирает у нас то, что мы считали очень ценным и без чего, казалось, нельзя жить. Потом мы привыкаем жить без этого. А потом с удивлением обнаруживаем, что живём в совершенно новом мире.