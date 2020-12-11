В понедельник, 7 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК). Почему было принято такое решение, и что оно будет означать для белорусского спорта?

После вступления ограничений для руководства белорусского спорта в силу, члены исполкома НОК Белоруссии больше не смогут участвовать во всех спортивных мероприятиях под эгидой Олимпийских игр. В их число, в частности, вошли Александр Лукашенко и его сын Виктор.

Кроме того, МОК прекратил с Минском обсуждения спортивных мероприятий, а также остановил все денежные выплаты белорусскому комитету, за исключением тех, которые предназначены для подготовки спортсменов к Олимпиаде. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Последняя санкция означает, что руководство олимпийского комитета Белоруссии больше не получит гранты по линии МОК, которые ранее в Минске использовали на развитие спорта. По словам бывшего генсекретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, в годы проведения Олимпийских игр размер такой помощи мог достигать и миллион долларов США. Теперь останутся только целевые гранты для конкретных спортсменов. Абзалов сказал, с чем столкнется Лукашенко, если захочет покупать нефть в Казахстане © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Помимо финансовых потерь, для белорусского спорта такое решение стало серьезным «имиджевым» ударом. Значительно снизится уровень представительства республики в мероприятиях по линии МОК, существенно снизились возможности принимать крупные международные спортивные соревнования.

Болевая точка

Для белорусской власти это оказалось серьезным ударом. Александр Лукашенко всегда воспринимал спорт больше, чем просто соревнования, в его понимании это стержень, которые скрепляет и объединяет нацию, а также дипломатический инструмент, повышающий престиж Белоруссии в мире.

«Это не только здоровье нации, но и огромный пласт нашей идеологической работы, а значит — один из приоритетов государственной политики. Благодаря победам белорусских атлетов формируется имидж государства, воспитывается патриотизм», — говорил Лукашенко еще несколько лет назад.

На практике такая политика выражалась в уже ставших известными за пределами Белоруссии ледовых дворцах — их в республике действительно много, что порой становится и предметом критики власти. Мол, зачем столько спортивных объектов, когда в стране, мягко говоря, не самые высокие зарплаты, а развитие ряда иных секторов оставляет желать лучшего.

Сам президент часто играет в хоккей, катается на лыжах и регулярно комментирует результаты спортивных достижений и неудач профессиональных спортсменов Белоруссии.

Настоящей гордостью для власти и государственной медиасферы стало проведение в Белоруссии Чемпионата мира по хоккею и первых Европейских игр. Пришлись эти мероприятия как раз на отрезок оттепели в отношениях с Западом — на 2014 и 2019 годы. Это примерно совпало по времени и с введением одностороннего «безвиза» на пребывание в Белоруссии до 30 дней граждан стран ЕС и США, что в России встретили, мягко говоря, без энтузиазма.

После начала политического кризиса в августе нынешнего года и многочисленных попыток подавления протестов на горизонте у Минска замаячила заморозка отношений с Западом. Но власти республики наверняка рассчитывали на то, что это несерьезно, и вскоре может произойти очередная оттепель. Наподобие той, которая постепенно произошла после разгона предыдущей «Площи» в 2010 году. В Минске время от времени заявляют о необходимости проводить многовекторную политику.

И спорт для этого дела вполне мог бы стать одним из инструментов дипломатии. Тем более, Минск должен снова принимать Чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Теперь же, мало того, что идут разговоры о переносе этого мероприятия в другую страну — возможно, в Россию, так еще и МОК ставит жесткие ограничения. Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Удар был нанесен не только по идеологическому стержню внутренней политики, но и на уровне международного спортивного руководства. Вероятно, это стало причиной неожиданной реакции Александра Лукашенко на санкции МОК: «Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах [председатель МОК] и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!».

Ранее реакция президента на подобные решения международных структур была совсем иной. «Четверть века под санкциями — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди», — заявил Лукашенко в ноябре нынешнего года по поводу ограничений со стороны ЕС.

Спортсмены разрывают социальный контракт

Жесткие санкции на руководство белорусского спорта были наложены по итогам расследования, которые в МОК проводили с 25 ноября. До этого уже несколько месяцев организация получала письма от ряда профессиональных белорусских спортсменов с жалобами за дискриминацию и преследования из-за политической позиции и участия в уличных протестах.

В организации контактировали как с данными спортсменами, так и с официальными представителями белорусского олимпийского комитета. Провели собственное расследование, в результате чего встали на сторону первых.

С самого начала кризиса известные белорусские спортсмены, среди которых были и олимпийские чемпионы, один за другим стали выражать свою политическую позицию в поддержку оппозиции. Они осуждали чрезмерное насилие со стороны силовиков во время подавления уличных шествий, а также выражали скептическое отношение к официальным результатам выборов. Некоторые стали принимать участие в уличных протестах и даже создали свой фонд помощи пострадавшим спортсменам от действий власти — его возглавила известная пловчиха Александра Герасименя.

Сопротивление спортсменов подкреплялось из открытым письмом, в котором они требовали провести новые честные выборы, прекратить насилие со стороны силовиков и выпустить политзаключенных. Его подписали на данный момент 1669 профессиональных белорусских спортсменов, что для 9,5-миллионой республики цифра просто колоссальная.

Спустя какое-то время активисты данного движения стали публично жаловаться на преследования со стороны спортивного руководства республики. Некоторых, кто подписал данное письмо, по их словам, исключили из сборных, некоторых посадили на 15 суток за участие в митингах, некоторых уволили. Всеволод Шимов: Белоруссия без Лукашенко — это олигархическое государство типа Украины и Молдавии © vk.com, Всеволод Шимов

Конфликт белорусской власти со спортсменами вписывается в общую тенденцию и причины политического кризиса. Они тоже до поры до времени вписывались в существующий социальный контракт — экономическая стабильность и порядок, обеспечиваемые авторитарной моделью власти. Тем более, власть обеспечивает им не самую плохую «социалку». Но в контексте развития всего белорусского общества такие условия многих из них уже не устраивают — появляются потребности в демократизации общественно-политической жизни.

Но для текущей белорусской модели, не привыкшей к публичной политике, недопустимы политические разногласия как внутри системы, так и среди медийных персон. Тем более, среди спортсменов, чья сфера играет для государства важную идеологическую роль.

Какие прогнозы?

Развитие столь непростой ситуации будет зависеть полностью от ситуации в Белоруссии и дальнейших событиях в рамках политического кризиса и не получающегося диалога несогласных и власти. Руководство МОК, введя санкции, дали четко понять, что там встали на сторону протестующих белорусских спортсменов, а не руководства национального олимпийского комитета во главе с Лукашенко.

Теперь от этих спортсменов будет зависеть судьба белорусского руководства в международном олимпийском движении. И единственным способом вернуть взаимодействие на прежний уровень для белорусских властей будет пойти навстречу несогласным, но с учетом их политических требований Минск на это точно не пойдет.

Очевидно, что дороги Лукашенко и значительного числа ведущих спортсменов Белоруссии, в политическом смысле разошлись. А сами спортсмены если и не сумели отправить президента Лукашенко в нокаут, то, уж точно нанесли ему "упреждающий нокдаун".