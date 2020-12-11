В разгар борьбы с COVID-19 наблюдается продолжение конфликта между Западом и НАТО, с одной стороны, и Россией — с другой. ЕС делает вид, что вакцины разрабатываются только на Западе, и замалчивает существование российских препаратов

Венгрия — единственная страна, выбивающаяся из европейских рядов. Она нашла лазейку в нормах ЕС и допустила применение на своей территории российской вакцины «Спутник V», пишет немецкое интернет-издание Heise.

Уже закуплена небольшая партия препарата, но, когда будет готова к массовым поставкам, пока не ясно. Представитель Кремля подчеркнул, что в приоритете будет вакцинация россиян. Президент Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что ведется работа над вопросом об обеспечении «Спутником» стран-членов Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

Наряду со «Спутником» в РФ уже зарегистрирована также действующая на базе пептидов вакцина «ЭпиВакКорона», которая, предположительно, будет применяться с января.

Будапешту ставят в упрек то, что регистрация препарата была проведена с целью оказания политического давления, к тому же есть сомнения в его безопасности, что может вызвать недоверие населения к вакцинации как таковой. Впрочем, эти упреки лицемерны, так как давление на Европейское медицинское агентство (ЕМА) со стороны политических кругов и фармацевтических концернов не менее велико. Об этом говорит, в частности, ускоренная регистрация препарата от Pfizer/Biontech со стороны британского медицинского регулятора MHRA.

В Великобритании кампания по вакцинации уже началась, сообщила популярная арабская телекомпания Al Jazeera. Сейчас внимание приковано к 50 крупным медицинским учреждениям страны, получившим вакцину Pfizer/BioNTech, которую необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию.

Первые дозы вакцины были доставлены в Великобританию из Бельгии в условиях строжайшей секретности из-за опасения возможного нападения на грузовики, перевозящие вакцины. По этой причине препарат перевозился на грузовиках без опознавательных знаков, чтобы не привлекать внимания, и под охраной службы безопасности. Британское правительство также держало в секрете места, где хранилась вакцина.

Транспортировка вакцины была непростой, так как требовала вмешательства армии. Чтобы гарантировать успех операции, которая, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, является крупнейшей в истории страны, Министерство обороны выделило 60 военных самолетов.

Лондон объявил о готовности задействовать 13 тысяч военнослужащих для транспортировки препарата. Он также заявил, что вакцины от коронавируса будут доставлять военными самолетами, чтобы избежать задержек в портах, если торговая сделка после Брексита не будет согласована.

Эпидемиологи из Королевского института Великобритании, рассказали о сложностях транспортировки. Вакцина прибывает в коробках, внутри каждой — 5 контейнеров. В каждой коробке находится 975 доз вакцины.

Коробки хранятся при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Далее вакцину перемещают в контейнеры с сухим льдом, где она может храниться в течение 10 дней, если их не вскрывать.

Можно также оставить вакцины в размораживающемся холодильнике. В этом случае их можно будет хранить в обычном холодильнике при температуре 4°C до 5 дней.

Препарат начали получать самые уязвимые жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.

Между тем Еврокомиссия намерена дождаться регистрации вакцин от Moderna и Pfizer/Biontech со стороны ЕМА. Решение британцев оказалось для нее неожиданностью, потому что она как раз собиралась обсудить вопрос о «европейском союзе в сфере здравоохранения», то есть о централизованных действиях в этой сфере.

Решение Лондона вполне может сподвигнуть и другие страны ЕС на то, чтобы, подобно Венгрии, самостоятельно разрешить применение вакцин на своей территории. Глава Минздрава Мальты заявил, что ЕМА следовало бы разъяснить, почему на выдачу разрешения требуется так много времени. Таким образом, можно констатировать, что ЕМА находится под повышенным давлением и от него ожидают согласия на применение вакцины от Pfizer/Biontech. Согласие должно быть дано не позднее 29 декабря, и лишь тогда страны ЕС начнут получать вакцину.

Еврокомиссия написала, что требования к вакцинам против COVID-19 в области безопасности столь же высоки, как и к любым другим вакцинам в ЕС; и факт пандемии ничего не изменит в этом вопросе. По словам ЕМА, в его распоряжении нет информации, полученной от России. Но Россия выразила готовность предоставить ЕМА соответствующие данные. Шмыгаль рассказал, когда на Украине появится вакцина от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Европейская комиссия, правда, делает вид, что «Спутник» с его аденовирусным вектором принципиально недопустим, и требует, чтобы вакцины обязательно производились в Европе и были зарегистрированы ЕМА. Все эти оговорки важны ввиду якобы «непрозрачной» ситуации с «чужими» вакцинами.

Отказ от «Спутника» и других российских вакцин, вероятно, соответствует также политическим и экономическим интересам и, таким образом, связан не только с вопросами безопасности. В основе российских вакцин лежит известный векторный метод, тогда как ЕС предпочитает новые, но еще не опробованные в массовом порядке мРНК-вакцины, производство которых связано с большими и дорогостоящими расходами на логистику.

Впрочем, Еврокомиссия все же пошла на уступки. В исключительных случаях страны ЕС имеют возможность на протяжении определенного времени применять лекарственные средства после экстренной регистрации и без проверки со стороны ЕМА. Венгрии будет временно разрешено использование вакцины «Спутник V», но она останется единственной европейской страной, получившей такое разрешение.

Вакцина «Спутник V» заслуживает внимания в международной гонке, пишет французский журнал Le Point. В конце ноября французская делегация ученых приезжала в Москву по приглашению российских властей. Руководитель миссии, эксперт Мари-Поль Киени, возглавляющая Комитет Франции по вакцине против COVID-19, заявила, что подробные данные, с которыми они познакомились, похоже, совпадают с цифрами, приведенными в пресс-релизах. Украинская вакцина от COVID-19: пиар и способ украсть деньги из бюджета © president.gov.ua

Уровень эффективности «Спутник V» около 92% основан пока на меньшем количестве инфицированных людей, чем в исследованиях фазы III Pfizer / BioNTech и Moderna. Когда исследователи провели свой первый анализ, было только 32 участника, инфицированных Covid-19, чтобы сравнить количество людей в группе «вакцинированных» и в группе «плацебо». Поэтому нужно подождать еще немного, чтобы убедиться в достоверности объявленных статистических данных о вакцине.

Ее название «Спутник V» много говорит об амбициях Кремля в мировой гонке. Но амбиций недостаточно, главное — результаты. Эксперт отметила, что главная цель российского правительства — произвести достаточное количество вакцин для прививки населения РФ.

Российский фонд прямых инвестиций уже объявил о контрактах со специализированными отраслями промышленности в Индии для запуска вакцины в массовое производство с расчетом поставок в другие страны. Но европейский рынок, несомненно, интересен российским властям, и часть обсуждений была сосредоточена на основных шагах, которые необходимо предпринять, прежде чем подавать досье в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Президент Эммануэль Макрон также подчеркнул во время встречи в Елисейском дворце 13 ноября, что нельзя сбрасывать со счетов российские разработки.

В Москве специалисты смогли получить большой объем точной информации при соблюдении конфиденциальности, что нормально на таком конкурентном рынке. Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Вакцина «Спутник V» заслуживает внимания в международной гонке. Ее технология основана — как, например, в случае вакцин, разработанных AstraZeneca или Pfizer, — на двух вирусных векторах: безвредных вирусах, генетически модифицированных для производства поверхностного белка Sars-CoV-2.

В Москве считают, что вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там отметили, что это произошло «по конкурентным или политическим причинам».

СМИ иногда публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнерами и контрагентами.

В РФПИ привели в пример ситуацию, когда турецкие СМИ со ссылкой на главу Минздрава Фахреттина Коджу сообщили, что Анкара якобы отказалась от закупок российской вакцины из-за несоответствия препарата надлежащей лабораторной практике.

В Минздраве Турции заявили, что эти сообщения являются недоразумением. Министр отметил, что проблем с поставкой российской вакцины в случае успешного прохождения надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.

Министерство здравоохранения Турции выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты Haber Turk об отказе министерства от российской вакцины. Фонд призвал средства массовой информации проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией, в том числе обращаясь за проверкой к представителям РФПИ.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru