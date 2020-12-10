Благодаря тому, что в январе у побережья Германии уровень воды изменится настолько, что прокладка труб будет невозможна, участники проекта спешат завершить его к 31 декабря, благодаря чему они построят «Северный поток-2» до того, как демократ Джо Байден станет президентом США и сможет ввести очередные санкции

Декабрь 2020-го проходит в Европе в том числе под знаком возобновления строительства газопровода «Северный поток-2» после годового простоя, когда швейцарская компания Allseas, испугавшись ещё не вступивших в силу американских санкций, отозвала свои суда-трубоукладчики, участвовавшие в проекте. А вместе с началом работ по прокладке труб с новой силой началась дискуссия о том, какова необходимость в этом газопроводе. «Северный поток - 2»: спецоперация «Возобновление достройки» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

9 декабря ситуацию вокруг проекта обсуждали депутаты Государственно Думы и прибывшие по их приглашению в Москву заместитель лидера фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Тино Круппала и официальный представитель фракции по международной политике Армин-Паулюс Хампель.

«Мы полагаем, что необходимо завершить строительство «Северного потока-2», поскольку этот проект занимает очень важное место в нашей энергетической повестке. Мы полагаем, что диалог необходимо продолжать, потому что это является основой для безопасности в Европе», — сказал Круппала на встрече с первым вице-спикером Государственной Думы Александром Жуковым.

Эту тему Хампель развил в интервью РИА Новости. По его словам, между США и Германией идёт спор по поводу завершения строительства «Северного потока-2», поскольку в американских интересах продавать природный газ в Европу, но это не в интересах Германии из-за слишком высокой стоимости. Немецким властям, как отмечает оппозиционный депутат, нужно исходить из собственных национальных интересов: «Северный поток-2» обеспечивает ФРГ важным источником энергии, в котором она нуждается, независимо от третьих стран, которые могут перекрыть трубопровод в некоторых случаях, как уже случалось в прошлом.

Речь идёт о ситуации более чем 10-летней давности. В конце 2008 года Россия и Украина не смогла согласовать тариф на транзит газа, и «Газпром» с 1 января 2009-го прекратил подачу газа для Украины, тогда «Нафтогаз» стал отбирать топливо для своих нужд из поставок, предназначенных для Европы, а к 7 января перекрыл все 4 газопровода, по которым поступал транзитный газ. В результате чего поставки в 15 государств Европы были либо серьёзно нарушены, либо прекращены вовсе, что привело к отключению отопления в домах и приостановке промышленных предприятий. Газоснабжение европейских потребителей возобновилось 20 января только после того, как России пришлось предоставить 20%-ную скидку на топливо для самой Украины.

«Я требую от федерального правительства, чтобы оно сделало всё для того, чтобы обеспечить быстрое завершение строительства трубопровода, а также чтобы оно заявило другим своим партнёрам, в том числе Франции, глава которой высказывался против проекта, что мы дойдём до конца, что это в интересах Германии. Нужно проявить готовность к вступлению в спор. Иногда это необходимо. Этого не нужно бояться. Проект «Северный поток-2» практически завершён, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением», — заявил Хампель. Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкие политики, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, всегда в ответ на призывы закрыть проект подчёркивали, что он носит исключительно коммерческий характер. Как показал опрос, проведённый Восточным комитетом немецкой экономики, его реализацию поддерживают предприниматели Германии, сотрудничающие с Россией. Из принявших участие в исследовании 109 предприятий, работающих в РФ, на которых трудоустроены 60 тысяч человек, а оборот составляет €13 млрд, 89% хотят отмены экономических санкций против России (58% выступают за пошаговую отмену, а годом ранее таковых был 51%, 31%, как и в 2019-м, считают, что нужно отменить всё и сразу).

«Опрошенные предприятия поддерживают проект трубопровода внушительным большинством: для 41% «Северный поток-2» является важным вкладом в средне- и долгосрочное энергоснабжение Европы, для 29% трубопровод и вовсе незаменим. Только 15% опрошенных считают, что трубопровод в средне- и долгосрочной перспективе будет избыточным», — говорится в докладе Восточного комитета немецкой экономики.

Как объявило ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии, строительство по «Северному потоку-2», начавшееся 5 декабря, завершится 31-го числа. А сегодня глава австрийской OMV Райнер Зеле, выступая на российско-германской экономической конференции, объяснил, почему именно такие временные рамки: с января в немецких водах невозможно проводить какие-либо работы из-за особенностей флоры и фауны.

«Начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», — уточнил он. Эксперт рассказал, как США попытаются остановить «Северный поток 2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt

Так-то оно, может, и так — с природой не поспоришь, против природы не попрёшь, но это время выбрано неспроста и по политическим причинам — 20 января к власти в США придёт новый президент, демократ Джо Байден, который, с одной стороны, намерен восстановить союзнические отношения с Европой, с Германией в первую очередь, а с другой — враждебно относится к «Северному потоку-2». В этой ситуации и Берлину, и Вашингтону придётся как-то лавировать, поскольку оба осознают необходимость тесного сотрудничества, но при этом ни один из них не собирается менять свою позицию по газопроводу. А если ко дню инаугурации оставшиеся пару процентов труб уже будут проложены, то ничего тут не поделаешь — «Северный поток-2» станет свершившимся фактом. Правда, возникновение трудностей с вводом его в эксплуатацию исключать нельзя, но проблемы нужно решать по мере поступления, а задача №1 на сегодняшний день заключается в завершении строительства, а в том, что это произойдёт, не сомневаются ни Германия, ни Россия.