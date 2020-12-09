В турецких СМИ заговорили о новых территориальных претензиях к Армении. Армянам предлагают расстаться с Зангезуром в счёт «долга» перед Азербайджаном

Во вторник, 8 декабря, в программе турецкого телеканала ΤGRT Haber «Главные новости с Экремом Ачикелем» подняли вопрос о новых возможных территориальных претензиях Азербайджана к Армении.

«Нет денег, отдай мне землю». В Карабахе продолжается расследование. Государство и народ являются истцами. Компенсация оценивается в 50 млрд. Но! У Армении нет денег. Я говорю: «Зангезур», — гласила надпись на карте за спиной ведущего, пока Ачикель рассказывал о сути проблемы.

Ведущий пояснял, что в случае перехода этого региона в состав Азербайджана Нахичеваньская автономная республика перестанет быть эксклавом, а к Армении будут сняты претензии по поводу «компенсаций за урон» в Нагорном Карабахе. Месяц после договора о мире: в Ереване — протесты, в Баку — парад © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Территория Зангезура на карте — региона, включающего Сюникскую и Вайодзорскую области Армении, — была помечена флагом Азербайджана с пятизубчатым ковровым узором. Таким образом делался намёк на флаг Нагорно-Карабахской Республики, представляющий из себя флаг Армении с таким же узором.

Примечательно, что следующим за этим сюжетом был рассказ о резолюции Генеральной ассамблеи ООН по «милитаризации Крыма», призывавшей вывести российские войска с полуострова. При этом в сюжете также рассказывалось о взаимоотношениях Турции и Украины по этому вопросу. Анкара поддерживает Киев, несмотря на все свои партнёрские отношения с Москвой.

Сюжет по поводу Зангезура встревожил армян. Ведь речь не о попытке устроить медиаскандал. Азербайджанские чиновники уже заявляли о подобном варианте решения споров между государствами.

С больной головы на здоровую?

В среду, 9 августа, издание Sputnik Азербайджан сообщило, что постоянное представительство Азербайджана при ООН направило Генсекретарю организации отчет об использовании Арменией «иностранных наемников против Азербайджана в период второй Карабахской войны». Военкор сравнила ситуацию в Карабахе с войной в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Наёмники с Ближнего Востока размещались на ранее оккупированных территориях Азербайджана. А в Армении были созданы тренировочные лагеря для террористических организаций РПК и АСАЛА», — указывалось в документе.

Примечательно, что, кроме Азербайджана, подобной информацией не располагал никто. Стороннему наблюдателю сложно поверить в её правдивость: курдам из РПК для того, чтобы добраться в Армению, пришлось бы пересечь недружественную им Турцию — союзницу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. А признанная рядом государств террористической организацией АСАЛА прекратила активную деятельность в далёком 1997 году.

В то же время ряд государств и международных организаций ранее заявляли, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана сражались члены террористических группировок из тех регионов Сирии, где сильно турецкое влияние. Некоторые из них даже попали в плен к армянам — видео с такими пленными публиковало Минобороны Армении.

Скорее всего, Азербайджан использует обвинения в адрес Армении не только для того, чтобы переключить внимание с использования сирийских наёмников в Нагорном Карабахе, но и как ещё один повод для требования компенсаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 ноября во время визита в Физулинский и Джебраильский районы, перешедшие под контроль Баку, заявил, что его страна будет требовать от Армении компенсаций за разрушенные дома и инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

«Противник разрушил всю инфраструктуру. Они ответят за все в международном суде. Я говорил и еще раз хочу повторить, что будут привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон, и мы потребуем компенсацию за 30 лет. В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За все это они тоже ответят», — заявил Алиев.

Видео с его обращением опубликовала в Instagram его жена Мехрибан.

При этом точная сумма, которую Азербайджан намеревается взыскать с Армении, пока неизвестна. Величину «ущерба» ещё будут определять. Как заявил депутат азербайджанского парламента Таир Керимли, на это может уйти полгода. Пока есть лишь субъективные оценки.

«Что касается ресурсов, я считаю, что ущерб Азербайджану составляет не менее 50-60 миллиардов долларов. Кроме того, наша упущенная выгода составляет около 150-200 миллиардов долларов», — заявил 20 ноября в интервью азербайджанскому изданию ΑYNA юрист Никат Гёзелов.

И Армении, у которой явно не хватит средств, чтобы расплатиться, предлагают отдать земли. Такое предложение выдвинул вр.и.о. уполномоченного Азербайджана в Международном комитете по защите прав человека (CIPDH) Эльчин Ахундзаде. Витрина Тюркского мира. Что Азербайджан хочет сделать из Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что у Армении нет таких денег, а международный суд, рассмотрев иск Азербайджана, возложит на нее обязательства по выплате компенсации. В истории уже были случаи замены денежных выплат по компенсации территориальными. Как Советский Союз, выиграв Великую Отечественную войну, забрал часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со столицей Кенигсбергом, как Япония отказалась от прав на Курильские острова, так и Армения может, к примеру, расплатиться Зангезуром», — заявил он в комментарии азербайджанскому изданию Oxu 19 ноября.

Зангезур — это не только место, где расположены святыни армян вроде Татевского монастыря, но и регион, где находятся армяно-иранские транзитные пути, а также Каджаранское медно-молибденовое месторождение — одно из самых крупных месторождений молибдена в мире.

Конечно, вряд ли Армения не то что согласится отдавать свои земли, но и признавать сам долг. Однако требования компенсаций могут разжечь аппетиты у той части азербайджанского общества, которая не удовлетворилась исходом войны в Нагорном Карабахе.

Опасный реваншизм

В последний день осени, 30 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Эльвин Гасымов, живущий, если верить его профилю, в Санкт-Петербурге, опубликовал ссылку на видео с обращением азербайджанского солдата к противникам.

«Всё правильно говорит», — прокомментировал видео пользователь, снабдив эмодзи с головой волка.

«Я буду говорить на русском языке, чтобы наши враги поняли, что я хочу им передать. Мы — мусульмане, тюркские солдаты — та нация, которая всегда становится на первом месте, всегда выигрывает. Мы никогда не проигрываем. Наш один солдат, если умирает, становится шахидом, а тысячи рождаются. Аллаху Акбар! Карабах — это Азербайджан, Ереван — это Азербайджан. Вся старая земля вернётся нам. Запомните эти слова!» — заявлял солдат.

​В профиле у самого Гасымова в октябре поменялось фото на человека с автоматом, в военной форме и в балаклаве. Местом фото была указана местность рядом с Нагорным Карабахом.

Его вариант видео — чёрно-белый, с наложенным звуком молитвы. Но есть и другие, более качественные видео с этим же солдатом. В начале декабря это видео активно размещалось и цитировалось в соцсетях.

"Я буду говорить на русском языке, чтобы наши враги поняли, что я хочу им передать." pic.twitter.com/tXm6LSZFFX — ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) December 3, 2020

​Теперь в сетях более популярны другие видео — с подготовки к параду, который должен пройти 10 декабря в Баку и который называется «Парадом победы». На нём среди прочего будет и трофейная армянская техника.

Видео с трофеями, используемыми при подготовке к параду, ещё 5 декабря распространило Минобороны Азербайджана в YouTube.

Однако 9 декабря и.о. главреда «Комсомольской правды в Беларуси» Александр Коц опубликовал видео непосредственно из Баку, куда привезли армянскую технику.

«Судя по крестам на бортах, на параде в Баку собираются показать трофейную армянскую технику», — подписал он видео.

Выведенные белой краской на бортах кресты заинтересовали и армян. Военкор рассказала, как в Карабахе ждут российские паспорта © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Во время боевых действий можно было встретить этот религиозный символ на армянских боевых машинах, но, во-первых, это единичные случаи, во-вторых, тут четко видна рука варвара. Тупого варвара. Иначе как вы объясните, что кабина БМ-21 сгорела, а вот свежая белая краска осталась? Все религиозные символы нанесены на одном уровне и на одном и том же месте», — прокомментировал видео один из армянских Telegram-каналов.

И действительно, свежесть белого христианского креста на покорёженной кабине «Града» бросалась в глаза. Как и то, что этих символов не было на технике на видео, обнародованном на YouTube-канале Минобороны Азербайджана.

Если завтра на параде в Баку появятся машины с крестами, это будет крайне плохим знаком не только для армян, но и для христиан Азербайджана, а также России. Кроме того, это будет свидетельством того, что на Карабахе Баку и Анкара останавливаться не намерены.