Во вторник 8 декабря истекает срок ультиматума, выдвинутого властям Армении со стороны оппозиции. Она требует, чтобы свой пост покинул премьер-министр страны Никол Пашинян

Во вторник 8 декабря по всей Армении могут начаться акции протеста. Срок ультиматума, предъявленного оппозицией, истекает в полдень по местному времени (11:00 по Москве).

«Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 по Москве. — Ред.) вторника Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы начнем акции протеста по всей стране», — заявил на оппозиционном митинге в субботу 5 декабря представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не демонстрирует намерения сдавать свой пост. И это несмотря на то, что даже армянское духовенство в последние дни отказывается общаться с главой правительства.

В то же время на кандидата на пост премьер-министра от оппозиции Вазгена Манукяна началась медиаатака.

Операция «Дискредитация»

О едином кандидате на пост премьер-министра стало известно в четверг 3 декабря. Им стал Вазген Манукян — 74-летний политик, первый премьер-министр независимой Армении (подробнее о Манукяне и его отношении к России можно прочесть в статье издания Украина.ру). Манукяна оппозиция предложила в качестве временного премьер-министра. «Поможет лишь проверенный советский»: армянская оппозиция определилась с премьером © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как заявил 3 декабря глава оппозиционной партии «Отечество» Артур Ванецян, Манукян прекратит свое членство в партии и обязуется организовать внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.

Кроме того, Манукян не станет поддерживать какую-либо политсилу в Армении, отметил Ванецян. Он также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что кандидатура Манукяна была якобы согласована с Россией.

Сам Манукян на субботнем митинге оппозиции 5 декабря заявил, что Пашинян виновен в том, что Армения оказалась в крайне сложной ситуации. Армянский премьер-министр, подписав соглашение по Нагорному Карабаху, поставил страну в тупиковое положение: расторгнуть документ означает объявить войну Азербайджану и Турции, а также свести на нет усилия России по достижению мира.

В то же время Манукян призвал Армению немедленно присоединиться к антитурецкой коалиции после того, как она появится.

«Цивилизованный мир не простит наглость Анкары, и когда будет организовано движение против Турции — Ереван должен непременно присоединиться. У нас нет с Турцией ни единого общего знаменателя. Кто говорит сейчас о сближении с Анкарой — тот вольно или невольно становится предателем. Наш союзник — это Россия. Нам надо восстанавливать отношения и с другими странами», — подчеркнул Манукян. Военкор объяснила, почему Армения не признала независимость Карабаха © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Примечательно, что после того, как Манукян был объявлен единым кандидатом от оппозиционных политсил, ряд Telegram-каналов, которые связывают с властями Армении, начали атаку на него.

Одним из первых появилось видео, на котором Манукян якобы называет 10% армян скотами. Позже оказалось, что речь идет о тех, кто в своих же семьях применяет насилие по отношению к своим же детям.

Однако это был не единственный компромат. Так, в мессенджере и соцсетях распространяли фотографию, где Манукян якобы показывает кукиш участникам субботнего митинга. Позже оказалось, что речь идет о банальном коллаже.

Также противники оппозиционного кандидата обвиняли его в сдаче Геташена (Чайкенда) в 1991 году, хотя у Манукяна тогда не было рычагов управления, да и противостоять Внутренним войскам СССР и силам Советской армии он при всем бы желании не смог.

Помимо этого, в соцсетях распространялись фотографии двухлетней давности, на которых был запечатлен процесс выдачи денег митингующим. Эти снимки выдавались за свежие — сделанные на субботнем митинге оппозиции. Русский Дед. Как уроженец Проскурова создавал Армию обороны Нагорного Карабаха © armenophile.com

Однако судя по настроению, царящему в армянских соцсетях, попытки дискредитировать Манукяна сильнее ударили по тем, кто их предпринимал.

Тем временем премьер-министру Армении Николу Пашиняну приходится нелегко.

Отверженный

В понедельник 7 декабря в Армении чтили память жертв Спитакского землетрясения 1988 года. Премьер-министр страны посетил Гюмри, где принял участие в богослужении в церкви Святого Всеспасителя. Обычно эту службу проводит глава местной епархии, но на этот раз его заменил один из настоятелей.

Сам же глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался от участия в поминальной службе именно из-за Пашиняна. Пашинян заявил о возобновлении переговоров по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Еще неделю назад в одном из интервью я выразил мнение, что он неуравновешенный человек. И я так думаю до сих пор. Его присутствие мне неприятно. Я со своей паствой — и разделяю ее недовольство. Что касается уважения к нашим жертвам, то утром я провел поминальную службу в церкви Святой Богородицы «Семь ран», — пояснил он в комментарии изданию Sputnik Армения.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян в ответ написала в Facebook, что Пашиняну было безразлично, что проводит службу.

«Премьер-министр Армении участвовал в поминальной службе во дворе церкви Святого Всеспасителя не только как премьер, но и как христианин. И для главы правительства нет никакой разницы, какой священнослужитель проводит эту службу. Более того, церемония в первую очередь проводится ради душ усопших», — отметила Геворкян.

Тем временем в армянских соцсетях распространилась запись разговора между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Армении Сержем Саргсяном, которая была сделана во время октябрьского саммита ОДКБ в Ереване в 2016 году. Запись распространил Telegram-канал «Баграмян26».

«Дай ему районы (Карабаха), он (Алиев) заплатит, он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе», — уговаривал Лукашенко собеседника.

«Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов», — отвечал тому Саргсян, указывая, что в боях за эти районы погибло 5 тыс. человек.

За несколько дней до этого бывший депутат парламента от партии «Дашнакцутюн» Агван Варданян на пресс-конференции в мультимедийном центре Sputnik Армения потребовал у правительства ответить на вопрос: правда ли, что в одной из арабских стран в 2019 году состоялась встреча двух высокопоставленных равнозначных должностных лиц Армении и Азербайджана, и передавал ли азербайджанский чиновник своему армянскому коллеге бумажку, на которой была написана сумма, которую Баку был готов выплатить за решение вопроса Нагорного Карабаха? Военкор Кристина Мельникова: Для жителей Карабаха война не окончена © Facebook, Кристина Мельникова

«И когда наш чиновник возмутился, мол, что он делает, азербайджанец мягким тоном сказал: «Не сердитесь, мы всего лишь просим передать это вашему руководителю». Затем, когда наш чиновник в таком возмущенном состоянии передал бумажку главе нашего государства, то говорил ли последний, что тот слишком эмоционален и пусть не вмешивается?» — задал вопрос Варданян.

Он также заявил, что Пашинян захотел выйти из ОДКБ после того, как президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения второго президента Армении Роберта Кочаряна.

В общем, к Пашиняну в эти дни возникает все больше вопросов. А к его противникам теперь присоединяется и армянское духовенство.

В полдень 8 декабря в Армении истекает срок ультиматума оппозиции, после чего она может начать блокировать улицы не только в столице — Ереване, но и в других регионах, что может вызвать транспортный коллапс. Однако это — лишь самая малая из неприятностей, которые ждут премьер-министра Пашиняна в ближайшем будущем, если судить по настрою населения Армении.