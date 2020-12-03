Армянская оппозиция определилась со своим кандидатом на пост премьер-министра страны. Как сообщил ряд СМИ, на митинге в четверг, 3 декабря, 17 оппозиционных политсил планируют выдвинуть своим кандидатом в премьер-министры Вазгена Манукаяна

Армянская оппозиция определилась с кандидатом в премьер-министры.

«Вазген Манукян станет кандидатом в премьеры от оппозиции. С наибольшей долей вероятности бывший премьер-министр Армении будет представлен как единый кандидат от 17 оппозиционных партий», — сообщило издание Sputnik Армения в своём Telegram-канале утром 3 декабря.

Об этом изданию сообщил «один из известных армянских оппозиционных деятелей, попросив не называть своего имени».

Ранее — поздно вечером 2 декабря — о том, что кандидатуру Манукяна могут поддержать оппозиционеры, сообщало издание РБК. Об этом изданию сообщил член правления партии «Родина» Роберт Арутунян.

Тогда же в центре Еревана проходил митинг с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Также фамилию Манукяна называли источники агентства «Интерфакс» в армянской оппозиции.

«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», — сообщил источник.

Манукян — опытный политик. И известия о его возможном назначении уже успели встревожить власти страны.

Бокс по «Телеграму»

Известие о том, что Манукян может стать единым кандидатом от оппозиции, произвело эффект для армянских Telegram-каналов.

Канал Βagramyan26 обвинил Манукяна в попытке внести раскол в ряды армян в наиболее критические дни войны в Нагорном Карабахе.

«Интересный факт о едином кандидате в премьер-министры от оппозиции (17 партий). 27 октября, в разгар войны, когда было необходимо всенародное единство, Вазген Манукян публично потребовал отставки Никола Пашиняна. Для сравнения отметим, что в это же время ярые противники Пашиняна в лице бывших лидеров Армении Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна вели переговоры о встрече с премьером для того, чтобы показать всему миру и гражданам Армении всенародную консолидацию», — указывалось в публикации канала от 3 декабря. Оппозиция Армении выбрала кандидата на место Пашиняна © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Действительно, 27 октября Манукян потребовал отставки правительства.

«Это правительство должно уйти в отставку, передав всю власть армии, и сделать это добровольно, без потрясений, последствия которых могут быть разрушительными», — заявил тогда Манукян.

Он предложил взять власть в стране армии и создать вместе с Нагорным Карабахом объединённый комитет обороны и принять необходимые меры, в том числе и пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными организациями. Если этого не сделать, заявлял тогда Манукян, армяне могут «потерять всё».

В ответ другой популярный Τelegram-канал ArmenianVendetta обвинил канал Bagramyan26 в игре на руку властям Армении. «Пашиняна в отставку!»: протестующие в Армении жгут файеры и перекрывают улицы © скриншот видео Украина.ру

«Флагман пашиняновской сетки телеграм-каналов с утра пытался набросить на кандидата от оппозиции Вазгена Манукяна, мол, 27 октября Манукян потребовал отставки Пашиняна», — указывалось в публикации этого канала.

По мнению авторов, высказывания Манукяна слабо тянут на компромат.

«Наброс не зашёл, так как требование Манукяна к Пашиняну по факту оказалось верным, и даже тогда можно было спасти Шуши и сотни жизней молодых солдат, если бы Пашинян ушёл», — подчеркнули авторы ΑrmenianVendetta.

В свою очередь, журналист и медиаменеджер Арам Габрелянов тоже отметил, что высказывания Манукяна от 27 октября не тянут на ошибку.

«Хочу сказать Βagramyan26, что я тоже был за консолидацию. Но теперь, по прошествии времени, вижу, что Манукян был прав. Надо было гнать этого предателя Никола и его камарилью с первого дня войны!» — написал Габрелянов в своём Telegram-канале.

Сторонники Манукяна как следующего премьер-министра Армении указывают на его опыт. Витрина Тюркского мира. Что Азербайджан хочет сделать из Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

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Вазген Манукян — опытный политик. Общественно-политической деятельностью он начал заниматься ещё в СССР. В 1967 году он организовал акцию протеста у посольства Турции, за что был исключен из МГУ. Позже он организовывал различные культурные организации. В 1988 году Манукян стоял у истоков движения «Карабах», став членом одноимённого комитета, а затем и координатором этого комитета.

В мае 1990 года Манукяна избрали депутатом Верховного Совета Армянской ССР. В том же году Манукян стал членом «Армянского общенационального движения» (АОД). После объявления независимости Армении 23 августа 1990 года Верховный Совет назначил Манукяна премьер-министром Армении (к тому моменту он уже как 10 дней возглавлял Верховный совет Армянской ССР). На посту премьер-министра Манукян пробыл до ноября 1991 года.

В октябре 1992 года, в разгар войны в Нагорном Карабахе Манукян стал министром обороны Армении, приняв участие в создании армянских Вооружённых сил. Спустя месяц после назначения Манукяна главой Минобороны он встретился с тогдашним послом России в Армении Владимиром Ступишиным.

«Я был с визитом у Вазгена Манукяна 24 ноября 1992 года, и он с порога заявил: «Позиция России нас озадачивает. Ощущает ли она свои стратегические интересы в Закавказье? Она что, отказывается от своих позиций в ближнем зарубежье во имя концентрации на собственных внутренних проблемах с тем, чтобы вернуться туда в будущем, а пока — будь что будет? Но наша граница — это и граница России. Мы ваш южный форпост. Поэтому хотим, чтобы здесь стояла дивизия ПВО.

А вы, похоже, решили уйти за Кавказский хребет? Непроясненность концепции ведет к ошибкам в политике. Договор о коллективной безопасности стран СНГ от 15 мая 1992 года не работает, на него опираться невозможно», — передавал Ступишин в своих мемуарах «Моя миссия в Армении. 1992-1994. Воспоминания первого посла России» слова Манукяна на той встрече. Русский Дед. Как уроженец Проскурова создавал Армию обороны Нагорного Карабаха © armenophile.com

На ней также обсуждалась и ситуация в Нагорном Карабахе. И те слова, которые тогда сказал Манукян, сегодня повторяют некоторые эксперты уже применительно к нынешней войне.

«Для Армении это самый существенный вопрос. И тут у нас впечатление такое: Россия заинтересована в нестабильности, надеясь таким путем удержать и Азербайджан, и Армению. Но это ошибочный расчет. Будет Карабах азербайджанским или не будет, Азербайджан все равно уйдет под крылышко Турции. А вот если Карабах останется армянским, сохранится серьезная привязка Армении к сильному союзнику в лице России.

Если же Карабах окажется поглощенным Азербайджаном, эта привязка ослабнет, и Армении ничего не останется, как обратиться к той же Турции во имя хотя бы материального благополучия. Нечеткость политики России влечет за собой нечеткость в политике бывших республик. Несмотря на это, для Армении сейчас характерна пророссийская ориентация. Армения заинтересована в присутствии на ее земле российских войск и пограничников. А вот потеря Карабаха приведет неизбежно к смене ее внешнеполитической ориентации, это уж точно», — заявил Манукян Ступишину 28 лет назад.

Ступишин также отмечал, что позиция Манукяна и его соратников по ряду вопросов вызывала оторопь у руководства Армении.

«От АОД в феврале 1992 года откололась небольшая группа политиков, и среди них Вазген Манукян из комитета «Карабах», предсовмина Армении в 1990-91 годах, и.о. министра обороны в 1992-93 годах, кандидат в президенты в 1996-ом. Его друзья-депутаты во главе с Давидом Варданяном, возглавлявшим парламентский комитет по иностранным делам, сформировали в 1992 году фракцию, лидером которой избрали Шаварша Кочаряна.

Во фракцию вошло десять человек. Но крику было на пол-парламента. И не совсем невинного: «Национально-демократический союз (НДС)», как они себя стали называть, начал болтать о «мировой миссии армян», да в таких выражениях, что Тер-Петросян обозвал их «фашистами», — описывал первый российский посол армянского политика.

Президентские выборы 1996 года Манукян проиграл правящему президенту Левону Тер-Петросяну, набрав 41,29% против 51,75% у главы государства. При этом после объявления результатов выборов по стране прошли масштабные акции протеста, а соратники Манукяна обвинили власть в фальсификации результатов. У здания парламента произошли массовые беспорядки, но Тер-Петросяну удалось удержаться у власти.

Манукян же остался депутатом Национального собрания. Депутатом он оставался до 2007 года. В марте 2009 года президент Армении Серж Саргсян назначил Манукяна председателем Общественного совета. На этой должности Манукян оставался до декабря 2019 года.

После ухода из совета он создал общественно-политический клуб «Вернатун», который не раз критиковал премьер-министра Никола Пашиняна. У армянского МИД спрашивают... Почему в правительстве Армении начались перестановки © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Теперь же Манукян — первый премьер-министр независимой Армении — снова может стать главой правительства. В этом случае напряжённые отношения между Арменией, с одной стороны, и Турцией с Азербайджаном, с другой, сохранятся. Также можно предсказать, что в правительстве Манукяна главой МИД может стать его давний соратник — Шаварш Кочарян (о нём уже писало издание Украина.ру).

Но в любом случае для этого для начала нужно сместить Пашиняна. А тот пока не демонстрирует готовность отдавать власть, несмотря на то что всё больше армян желают его ухода с поста премьер-министра.