В Одессе со скандалом проходит формирование большинства в местных советах: если в городе у команды Труханова-Гриневецкого все вышло относительно гладко, то в области возникли затруднения

В частности, первая сессия областного совета, состоявшаяся в пятницу, 4 декабря, ознаменовалась потасовками между депутатами и блокированием трибуны, а все потому, что провластные и оппозиционные силы стремились поставить своего кандидата на должность главы собрания.

Скандальная сессия облсовета: провал Гриневецкого

Фактически в облсовете оформилось два альянса: «Оппозиционная платформа — за жизнь», «За майбутнє» и Партия Шария (40 депутатов) против «Доверяй делам» — «Слуги народа» — «Европейская солидарность» (37 депутатов). Неопределенной до конца оставалась «Батькивщина», которая вела «торги» с обоими соронами. В рамках договоренностей между Офисом президента и Трухановым, Гриневцкому была поставлена задача сделать выдвиженца «Слуг народа» главой областного совета. Таковым должен был стать Григорий Диденко (муж народного депутата Юлии Диденко). Впрочем, оппозиция выразила готовность сорвать данный сценарий и, учитывая ее перевес в голосах, могла провести кандидатуру бывшего вице-мэра Вадима Шкаровского (ОПЗЖ), а это ломало весь сценарий губернатора. Одесса предвыборная: назначение губернатором Гриневецкого, СБУ выступает в поддержку Труханова © truhanov.od.ua, odessamedia.net

По слухам, Гриневецкий указание местному ТИК не регистрировать до проведения первой сессии часть депутатов «За Майбутнє» и ОПЗЖ, чтобы обеспечить нужный себе итог голосования. В самом теризбиркоме утверждали, что документы депутатов поступили слишком поздно, поэтому якобы их не успели обработать. А оппозиционеры обвиняли власть в жульничестве и намеренном затягивании регистрации.

В итоге все вылилось в силовое противостояние между разными сторонами, во время которой пострадала присутствующая нардеп ОПХЖ Татьяна Плачкова в зал заседаний даже вошла полиция. Работа оказалась сорванной и никаких конкретных решений принято не было. Губернатор Гриневецкий, пока бушевали страсти, предпочел отсиживаться в стороне, хотя мог бы попытаться призвать стороны к конструктивному диалогу.

«Похоже, репутация Гриневецкого как жёсткого и волевого руководителя оказалась во многом дутой. А точнее, сформировалась в те времена, когда нравы в политике были немного иными. И возникает вопрос, сможет ли уже немолодой политик адаптироваться к современным реалиями», — делает вывод телеграм-канал Одесский городовой. Одесса предвыборная: Слуги народа защищают Труханова от конкурентов © commons.wikimedia.org, Alexostrov

Раздел власти в городе между Трухановым, «Слугами» и «Европейской солидарностью»

Намного более гладко все прошло в городском совете: там анонсированная ранее коалиция «Доверяй делам» — «Слуг» и «Европейской солидарности» состоялась. Во время сессии городского совета 2 декабря был сформирован исполком городского совета из людей Труханова, а секретарем 39 голосами избран ректор ОНУ им Мечникова Игорь Коваль. Несмотря на принадлежность к «Слугам народа» он является лояльной мэру фигурой, поэтому ему не нужно опасаться каких-либо интриг. По мысли замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, ответственного за региональную политику, секретари горсоветов должны «уравновешивать» мэров, но в Одессе представительство центра оказалось сугубо номинальным.

Партия «Доверяй делам» получила контроль над ключевыми комиссиями по строительству и архитектуре, ЖКХ и земельным вопросам. Их возглавили, соответственно, Светлана Осауленко (она возглавляла строительную комиссию и в прошлом созыве горсовета), Александр Иваницкий и Сергей Страшный. Кроме того, ей досталась комиссия по образованию и спорту, которую возглавил Олег Этнарович.

«Слугам народа» достались три комиссии рангом пониже: Олег Филимонов возглавил комиссию по культуре, Ольга Квасницкая — комиссию по регламенту. Единственной «вкусной» комиссией, доставшейся «Слугам», стала комиссия по коммунальной собственности, которую возглавит Елена Коробкова, бывший пресс-секретарь «Имэксбанка» Леонида Климова.

«Европейская солидарность» получила лишь две комиссии. Зато их малое количество компенсируется «качеством»: депутат от этой политсилы Алексей Потапский будет контролировать вопросы бюджета и финансов, а экс-кандидат в мэры Пётр Обухов — комиссию по транспорту. Депутаты от ОПЗЖ будут руководить тремя оставшимися комиссиями: Богдан Гиганов возглавит комиссию по экологии и ЧС, Лилия Леонидова — комиссию по социальной политике, а Виталий Саутёнков — комиссию по здравоохранению.

Что касается мэра Геннадия Труханова, то он был настолько воодушевлен последними успехами, что готовит «удар» по своими оппонентам, поддержавшими кандидатуру Николая Скорика: Аднану Киванову, Дмитрию Голубову и Сергею Кивалову. Первым в этой череде, похоже, будет Кивалов, которому предстоит тяжелая война за построенную недавно церковно-приходскую школу. На днях одесская Государственная архитектурно-строительная комиссия признала ее самостроем, стало быть, ввести ее в эксплуатацию и начать учебный процесс там не выйдет.

Помимо всего прочего, Труханов стремится заполучить контроль над Одесским университетом (ОНУ им. Мечникова), поставив там ректором члена своей команды — депутата городского совета Светлану Осауленко. Причем сделать он это хочет до официальных выборов ректора путем назначения ее исполняющим обязанности.

Осауленко — депутат горсовета от «Доверяй делам», ранее состоявшая в «Украинской морской партии» Кивалова. Вероятно, назначение ректором ОНУ тоже часть договоренностей Труханова с Киевом. Впрочем, такая постановка вопроса возмутила профсоюз студентов вуза, полагающих, что назначение Осауленко создает конфликт интересов, ставя ее в неравные условия с другими претендентами.

«Осауленко видит себя кандидатом на эту должность. Чтоб подстраховаться, решила наплевать на закон и примерить, еще до выборов, руководящее кресло. Прикрывшись возможным министерским приказом со статусом «и.о. ректора», Осауленко надеется использовать админресурс и оказаться в необоснованно привилегированном положении по отношению к другим кандидатам», — говорилось в сообщении профкома студентов и аспирантов ОНУ им Мечникова.

Касательно выборов ректора, есть две версии: согласно первой, назначение Осауленко — часть сделки между Трухановым и Ковалем. Коваль будет лояльным Труханову секретарем и получит сохранение контроля над университетом с ее помощью. По второй, баллотирование Осауленко, чужой для ОНУ им Мечникова (она профессор Одесской национальной юридической академии) должно проложить дорогу к избранию в заместителя ректора Вадима Хмарского. Ему будет нелегко выиграть выборы, но в противостоянии с Осауленко появляются шансы. Какая бы из данных версий не оказалась верной, городская власть своего, конечно, не упустит.

Партия Шария борется с «тушками»

Интересные вещи произошли в одесской ячейке Партии Шария: глава областной организации Алексей Нагаткин был исключен из рядов политической силы за то, что он голосовал за выдвиженца Труханова в качестве секретаря горсовета. Нагаткина обвинили в предательстве интересов партии, устроив ему публичную обструкцию в социальных сетях. А уже 4 декабря был сожжен небольшой магазин, принадлежащий близкой подруге Нагаткина Анне Шабановой, которая также является депутатом горсовета от Шария. К слову, Шабанова пока еще является действительным членом партии. Лидер политсилы Анатолий Шарий заявил о намерении искать юридические механизмы, чтобы заставить Нагаткина сложить депутатский мандат.

«Важно не то, что у Шария продался депутат, а то как партия последовательно реагирует на такое. «Тушкование» — старый бич украинской политики. Важно, что раньше это было не «позором» и финишном карьеры, а очередным политическим поворотом, нормально оцениваемым как бывшими, так и новыми однопартийцами. Если ППШ покажет пример, когда Нагаткина сделают именем нарицательным, тем самым закончив его недолгую политическую карьеру, процесс «тушкования» станет менее обыденным и начнёт исчезать из нашей политики», — рассуждает телеграм-канал «ЗеРада». Однофамилец Шария через суд потребовал запретить его Партию © Facebook, Партія Шарія

Пока что одесский случай демонстрирует последовательность Партии Шария в плане соблюдения обещаний, данных избирателям.

Таким образом, Труханов разделил власть в городе со «Слугами народа» и «Европейской солидарностью». Данный союз делает нарицательными слова Зеленского, «Я ваш приговор», сказанные Порошенко во время дебатов. В области пока же у Гриневецкого с распределением властных полномочий возникли проблемы, но не стоит думать, что они станут неразрешимыми, учитывая стоящую за ним фигуру табачного олигарха Кауфмана.