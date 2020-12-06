В первый день зимы, 1 декабря, парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности. Мир с напряжением наблюдает за происходящем в стране, в которую в начале восьмидесятых годов влюбились советские дети

Во вторник 1 декабря парламент Ирана утвердил «Стратегическую меру по отмене санкций». Этот законопроект предполагает производство и накопление в год 120 км урана с уровнем обогащения 20% — свыше этого уран уже считается оружейным. Корейцы побеждают смертельную эпидемию. Как и к чему кино подготовило Южную Корею © скриншот YouTube

Документ решили рассмотреть в ускоренном порядке после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Учёного убили в пятницу 27 ноября. Иран обвинил в убийстве Израиль, а в мире в очередной раз за 2020 год заговорили о возможности Третьей мировой войны.

А ведь 38 лет тому назад одно из названий Ирана напевали советские школьники. Для них тогда это была страна чудес и волшебства. И всё благодаря двум москвичам и одному запорожцу.

Атос — он же Мустафа

В 1982 году фирма «Мелодия» выпустила двойную пластинку с музыкальным спектаклем «Али-Баба и сорок разбойников».

Вряд ли кто-то представлял тогда, что этот мюзикл будут цитировать и дети, и взрослые.

«Сочинили этот необыкновенный спектакль любители, дилетанты. Да, да. Дилетанты, но в старинном, уважительном что ли, смысле этого милого слова. Вениамин Смехов, например, написавший все слова и диалогов и песен, — известный актер известнейшего Московского театра драмы на Таганке, а Виктор Берковский и Сергей Никитин, сочинившие всю музыку, — научные работники с учеными степенями. Однако работа над этой вещью была для них не забавой в «часы досуга». Я с ними, со всеми тремя, знаком уже много лет, и мне хорошо известно, что В. Смехов давно и основательно знает и любит персидскую поэзию, и не только персидскую, впрочем; что В. Берковский и С. Никитин годами искали меру стилизации и ироничности в изложении «восточных мотивов» для современного слушателя, так что дилетанты они серьезные, культурные. А вот что касается исполнителей ролей — это все люди, делающие свое прямое дело: актеры. Но, опять же, актеры особенные: не кичливые», — писал в аннотации к пластинке актер Зиновий Гердт.

История этой пластинки, как и история многих хороших историй истории, началась в дороге. Как армянин покрасил Карпаты в синий цвет и получил от гуцулки красный зонт © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«По дороге на гастроли в Таллин Вениамин Смехов, постоянный автор таганских капустников, впервые прочитал текст «Али-Бабы» товарищам по театру. Дружный смех был, как залп «Авроры». Возвестил. И Смехов запустил маховик», — писала в своей статье в «Новой газете» журналистка Юлия Таратута.

Её статья была посвящена 20-летию любимого мюзикла. Вышла статья в 2001 году — и это неудивительно. Спектакль записывали в 1981 году.

К тому времени Смехов был уже известным актером. В 1978 году вышел фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», где он исполнил роль Атоса. И поначалу он и его соратники задумали снять фильм. Но оказалось, что в то же время снимался советско-индийский фильм «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». Роль в нем играл Ролан Быков, которого хотели снять и в фильме по сценарию Смехова.

В итоге обратились в фирму «Мелодия». И не прогадали. Спектакль настолько удался и полюбился слушателям, что спустя два года после записи и один год после выпуска пластинки — в 1983 году — решили снять телеспектакль.

Сам Смехов спустя годы с теплотой вспоминал о своем дебютном мюзикле.

«В моей жизни был опыт «Али-Бабы и сорока разбойников». Это был итог моих разгильдяйских капустников и пародия на скучнейшую «Шахерезаду». Особая радость, когда в других странах ко мне идут за автографом с этими старыми пластинками», — рассказывал он в 2006 году журналистке Анне Санниковой.

И в аудиоспектакле, и в его экранизации он сыграл роль Мустафы. Роль его «напарника», прохожего, которому Мустафа и рассказывал историю об Али-Бабе, исполнил Леонид Филатов. Правда, лишь в аудиоспектакле.

«За кадром» остались и композиторы Сергей Никитин и Виктор Берковский.

«Специалист по базару» и «наполовину таджик»

В конце 1950-х годов в СССР начался спор «физиков и лириков». И хотя с тех пор неоднократно и «физики» доказывали, что могут быть неплохими «лириками», да и «лирики» демонстрировали успехи в естественных науках, этот спор не прекратился и по сегодняшний день. Любимый режиссер Леннона: Как выходец из «Украинского дома» стал классиком кинематографа © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Одними из «физиков», которые доказали, что и научные сотрудники могут быть весьма и весьма творческими личностями, были уроженец Запорожья Виктор Берковский и москвич Сергей Никитин. Они и стали композиторами «Али-Бабы».

«Вы знаете, что в свое время мы с Сергеем Никитиным написали музыку к либретто Вениамина Смехова. Он его назвал «Али-Баба и сорок песен персидского базара». Выпустившая пластинку фирма «Мелодия» решила назвать как-то более оригинально, более свежо и назвала «Али-Баба и сорок разбойников», — вспоминал Берковский в 1999 году на концерте в Нью-Йорке.

Встреча Смехова с Берковским и Никитиным была почти что случайной.

«Смехов жутко волновался. Он к нам пришел случайно. Ему Ганелин (Вячеслав Ганелин — советский пианист и композитор. — Ред.) подсказал: «Ты не ходи там, иди к Берковскому и Никитину». И через Визбора (Юрий Визбор — советский поэт, бард и композитор. — Ред.) он к нам пришел», — рассказывал Берковский.

Смехов — любитель восточной поэзии — очень волновался о том, смогут ли два барда написать именно персидскую музыку.

«Я его успокаивал: «Веня, мы персидскую музыку писать не умеем. Но ты не бойся, мы Восток понимаем очень хорошо потому, что я работал в Индии несколько лет, а там только мужики ходят на базар, поэтому я в этом деле сильно секу, а Никитин вообще наполовину таджик — по жене», — передавал Берковский свой разговор со Смеховым.

Он действительно был в Индии — в командировке в 1970–1972 годах. Там Берковский преподавал на металлургическом факультете Индийского технологического института в городе Харагпур неподалеку от Калькутты.

Никитин же действительно был женат на уроженке Сталинабада (ныне — Душанбе), дочери физика Хашима Садыкова Татьяне. Она пошла по стопам отца и поступила на физический факультет МГУ, где и познакомилась с Никитиным. Благодаря этому знакомству появилась не только крепкая и счастливая семья, но и дуэт двух талантливых музыкантов. Убийство физика-ядерщика в Иране может привести к серьезному региональному конфликту © REUTERS, Massoud Nozari/WANA

На своих концертах оба композитора и барда подчас исполняли песни из столь полюбившегося детям и взрослым мюзикла. Виктор Берковский умер в 2005 году. Сергей Никитин — жив и здравствует. И кто знает, может, после окончания пандемии на его концерте прозвучит, к примеру, хвалебная песня главарю разбойников Хасану, роль которого и в аудио- и в телеспектакле исполнил Армен Джигарханян.

И как бы хотелось всем нам, чтобы Иран оставался в памяти как та самая «Персия — страна чудес», а не как страна, где началась новая война в столь непростом 2020 году.