Ожесточенная война за спорные территории Нагорного Карабаха сменилась напряженным перемирием, соблюдение которого контролируют хорошо вооруженные российские военные

Для России роль миротворца — это поворотный момент, новое испытание и новые возможности для страны, старающейся сохранить свое влияние на территориях бывшего Советского Союза, пишет американская газета The New York Times.

Согласно всеобщему мнению, именно президент России Владимир Путин сумел остановить войну, которая осенью этого года унесла жизни нескольких тысяч человек в ходе боев, ставших самыми ожесточенными боями на Южном Кавказе с начала текущего столетия. Стоит обратить внимание, что он сделал это, отступив от тактики «железного кулака» и применив более искусную смесь «мягкой» и «жесткой» силы.

Более мягкий подход России также можно было наблюдать в ходе недавних волнений в Белоруссии. Там Москва решила воздержаться от непосредственного вмешательства и оказала довольно вялую поддержку президенту Александру Лукашенко, чья жестокость в отношении протестующих еще больше разозлила белорусов.

В ходе переговоров, призванных положить конец военным действиям в Нагорном Карабахе, Кремль опирался на угрозу применения Россией военной силы, добиваясь уступок от обеих сторон конфликта и при этом завоевывая доверие противоборствующих сторон.

У России с Арменией есть соглашение о взаимной обороне, однако Путин подчеркнул, что оно неприменимо к Нагорному Карабаху. Между тем российский президент поддерживает тесные личные связи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Эта стратегия России, по всей видимости, принесла ей хорошие дивиденды, обеспечив Кремль военным присутствием в регионе и прочно закрепив Армению внутри российской сферы влияния, не отталкивая при этом Азербайджан. Карабах: РФ и Турция достигли важной договоренности © REUTERS, Francesco Brembati

Сделка с Путиным, очевидно, устраивает Алиева. По словам одного аналитика, отчасти это объясняется тем, что к началу ноября азербайджанские войска действовали на пределе своих возможностей. Впереди их ждала зима, а затем им пришлось бы каким-то образом управлять враждебно настроенными этническими армянами.

«Не думаю, что Алиева пришлось долго уговаривать, — сказал по этому поводу Томас де Ваал, старший научный сотрудник центра Карнеги — Европа. — Он дорожит своими отношениями с Россией».

Для армян, многие из которых последние несколько лет мечтали укрепить отношения с Западом, эта война стала жестоким напоминанием о том, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности их страны.

Поскольку главный союзник Азербайджана, Турция, многим армянам кажется экзистенциальной угрозой, им пришлось вернуться «к своей стандартной позиции — к рефлекторному восприятию России как своей спасительницы», отметил Ричард Гирагосян, политический аналитик из Еревана, столицы Армении.

Будущая безопасность Нагорного Карабаха теперь зависит от российских миротворцев. Между тем в Степанакерте ходят неясные слухи, которые вселяют в тамошних жителей надежду. «Скоро мы получим российские паспорта, — говорят он. — Мы не сможем выжить без России». Очередная группа российских миротворцев прибыла в Нагорный Карабах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его соперник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили в этот вторник, что сейчас основной приоритет — закончить гуманитарную фазу обмена пленными и павшими, пишет бразильская газета Folha.

По оценкам, за время конфликта с двух сторон погибло порядка четырех или пяти тысяч человек. Азербайджан пока не обнародовал данные по убитым военным, однако Армения заявила о потере 2300 солдат. С каждой стороны погибли сотни мирных жителей.

Помимо этой проблемы, остается вопрос семей, переселенных в результате войны. В 1990-е годы 620 тысяч азербайджанцев были изгнаны из региона. Сегодня пришел черед армян, которые в основном селились на территории, связывающей Нагорный Карабах и Армению на востоке спорного региона.

На этих территориях проживало около 70 тысяч человек, а к югу и западу от Нагорного Карабаха местность оставалась в основном незаселенной и до сентября служила своеобразным заслоном перед азербайджанскими силами.

Когда в ноябре жители покидали Кельбаджар, они поджигали свои дома. Некоторые семьи даже выкапывали своих покойных родственников, чтобы не оставлять их там. Минобороны НКР обнародовало новые данные по погибшим в боях за Карабах © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Впрочем, некоторые семьи остаются. Они говорят, что приспособятся к новому руководству. Приспособится ли руководство к ним — другой вопрос.

В случае с регионом Нахичевань на востоке Армении азербайджанцев обвинили в этнической чистке и разрушении кладбищ и церквей. Объясняется это тем, что азербайджанцы — мусульмане, пусть и светские, и в конфликте присутствует конфессиональный компонент.

Командование российских миротворческих сил сообщило, что 90 из 140 тысяч жителей Нагорного Карабаха оставили свои дома во время конфликта. 26 тысяч из них уже вернулись, иногда в районы, разрушенные бомбардировками и обстрелами.

Напряжение здесь будет сохраняться еще долго, ведь в мирном соглашении не оговаривается статус Нагорного Карабаха, говорится только о необходимости проведения переговоров.

Если Россия Владимира Путина — главное иностранное действующее лицо в руководстве хрупким процессом урегулирования конфликта, то Турция Реджепа Тайипа Эрдогана заняла позицию силы. Именно Анкара поставляла Азербайджану оружие и подталкивала страну к решению вопроса военным путем.

Впервые за 28 лет армия Азербайджана восстановила контроль над Лачином, последним из семи районов, возвращенных по условиям первой фазы соглашения, подписанного двумя кавказскими соседями. Возвращение было завершено в этот вторник 1 декабря по условиям договора, заключенного с помощью России и ею гарантированного. Полтысячи беженцев вернулись в Карабах под защитой миротворцев РФ © РИА Новости, Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

Между тем гуманитарный кризис в регионе только нарастает. Семьи уходят и оставляют свои дома в огне «старым новым» хозяевам региона. К этому добавляются обвинения в судьбе пленных шестинедельной войны, в которой Армения отступила, чтобы не потерять контроль над спорным регионом Нагорный Карабах.

По информации омбудсмена по правам человека Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, официальный Баку — в соответствии с условиями соглашения — уже вернул около 400 пленных солдат. Сходное количество пленных будет отправлено и со стороны Армении. «Остается около 50 или 60 армян», — говорит Бегларян.

В ближайшее время будет официально объявлено о потерях Азербайджана в ходе войны осенью нынешнего года, сообщает азербайджанский интернет-портал Haqqin.

И не возникает никаких сомнений в том, что эти цифры будут использованы в недобросовестных политических спекуляциях — уж слишком остра и животрепещуща эта тема, затрагивающая каждый дом, каждую семью и весь Азербайджан.

Что под этим подразумевалось? Армянская сторона признала потерю более 2300 человек убитыми на поле боя. Потери наступающей стороны в таком случае должны быть выше в 2-2,5 раза. В Карабах отправили два самолета с военными медиками РФ © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

А учитывая сложный рельеф театра военных действий — горно-лесистую местность и созданные за 30 лет инженерно-оборонительные укрепления с армянской стороны (не «линия Маннергейма» и не «линия Мажино», конечно, но даже десяток дотов могут создать массу проблем) — возможны и потери, в 3-4 раза больше.

То есть в боевых действиях, которые предприняли вооруженные силы Азербайджана, они вполне реально могли потерять погибшими от 9 до 12 тысяч человек, и с точки зрения классической военной науки это были бы вполне допустимые потери.

Однако командование делало все возможное, чтобы это наступление не сопровождалось тяжелыми потерями. Что, кстати, уже через две недели после начала войны отметили и иностранные эксперты. Они отметили, что азербайджанская армия в полной мере использует тактику сокращения своих потерь, предпочитая занимать позиции противника только после того, как его огневые средства полностью подавлены. По своей выучке и тактике вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали совершенно новый уровень.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru