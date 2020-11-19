После подписания соглашения по Нагорному Карабаху руководство армянского Министерства иностранных дел ушло в отставку. Одной из причин мог стать провал работы внешнеполитического ведомства во время войны в Нагорном Карабахе

Во вторник, 17 ноября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прощался со своими подчинёнными. Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer

«Вы уже знаете о моей отставке. Я настоятельно призываю сохранить этот армянский государственный институт. Каждый из вас, как солдат, прочно стоит на своих позициях и должен продолжить своё дело с большей энергией, наилучшим образом», — заявил Мнацаканян.

Министр указал, что верит в сотрудников МИД Армении и гордится ими.

«Так что продолжайте усердно работать. Спасибо вам всем. Это очень дорогое место для меня, и это чувство я сохраню навсегда», — сказал Мнацаканян.

Он не единственный из руководства МИД Армении, кто подал в отставку.

Началась неделька

Об отставке Мнацаканяна стало известно ещё в понедельник 16 ноября. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян у себя в Facebook опубликовала фотографию заявления об отставке министра.

«Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу», — писал министр в заявлении, датированном 16 ноября.

Появлению этого заявления в Facebook пресс-секретаря МИД Армении предшествовал скандал, в который были вовлечены сама Нагдалян, министр Мнацаканян и глава правительства Никол Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что в переговорах по Нагорному Карабаху ставился вопрос о передаче Азербайджану ряда районов в Карабахе, в том числе города Шуши. Нагдалян у себя в Facebook опровергла слова премьера.

«Отказ от города Шуши ни на каком этапе мирного процесса не стоял», — написала она 16 ноября.

После этого на встрече с депутатами правящей фракции «Мой шаг» Пашинян и заявил об отставке министра.

«Я принял решение уволить министра иностранных дел. Шуши как предусловие прекращения войны был в повестке, и это неопровержимый факт. <…> Когда говорят о мирном процессе… если был такой хороший вариант, почему не решался вопрос за последние 30 лет и за последние два с половиной года?» — сказал Пашинян. Президент Армении уволил главу МИД республики © МИД Армении | МИД Армении | Перейти в фотобанк

Однако из МИД Мнацаканян ушёл не один.

17 ноября стало известно и об отставке одного из старейших сотрудников армянского внешнеполитического ведомства: 72-летнего замминистра Шаварша Кочаряна. На своей должности он находился с 2008 года. На протяжении многих лет он занимался именно проблематикой Нагорного Карабаха. Его позиции не поколебала даже Бархатная революция 2018 года — после неё Кочаряна переназначили.

Опубликованное самим Кочаряном во вторник заявление об отставке было датировано 10 ноября — днём, когда между Арменией, Азербайджаном и Россией было достигнуто соглашение по Нагорному Карабаху.

После известий об уходе из МИД Мнацаканяна и Кочаряна в СМИ начали циркулировать слухи и о возможной отставке троих заместителей министра иностранных дел — Авета Адонца, Артака Апитоняна и Ары Айвазяна.

Пресс-секретарь Нагдалян в комментарии Sputnik Армения эту информацию опровергла, отметив, что три замминистра продолжают работать на своих постах. Позже — 18 ноября — президент Армении Армен Саркисян назначил одного из этой троицы — Айвазяна — министром иностранных дел.

Примечательно, что Айвазян стал замминистра за месяц до отставки Мнацаканяна — 16 октября, после того как президентским указом его отозвали в Ереван, а премьер-министр Пашинян назначил его замминистра. До этого Айвазян был Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.

На новой должности Айвазяну придётся нелегко. Случай с Мнацаканяном свидетельствует: новому министру придётся добровольно отвечать не только за свои промахи, но и за промахи премьер-министра. Кроме того, наверняка МИД Армении ожидает серьёзная реформа.

С больной головы на здоровую?

Вечером во вторник 17 ноября Президент России Владимир Путин дал интервью каналу «Россия 24», в котором среди прочего упомянул и об обстоятельствах перехода Шуши под контроль Азербайджана. Утро на Украина.ру: протесты в Армении и Белоруссии, выборы в Молдавии

«19–20 октября у меня состоялась серия телефонных разговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооружённые силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью — южной частью — Карабаха.

В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха.

Мне и сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля армянской стороны над этой частью Карабаха, включая Шушу и имея в виду наличие наших миротворцев, о чём мы уже тогда договаривались с Арменией и с Азербайджаном. Мне премьер тогда сказал: «Нет, мы не можем на это пойти. Мы будем бороться, будем воевать», — рассказал Путин.

Слова российского президента свидетельствуют: Пашинян был неискренен даже со своими соратниками, когда 16 ноября рассказывал о проблеме с Шуши. Более того, свою вину он попытался переложить на плечи министра иностранных дел.

В то же время следует признать: МИД Армении, невзирая на работающих в нём профессионалов, оказался менее расторопным, чем противник — МИД Азербайджана. По крайней мере, так оценивают работу армянского внешнеполитического ведомства сторонние наблюдатели.

«Самый интересный для меня вопрос: а как так Азербайджану удалось фактически «вырубить» Америку, готовясь к войне? Несмотря на выборы и на традиционно неплохое влияние армянской диаспоры, не было видно вообще никакой особенной активности администрации Трампа на недопущение или снижение этой эскалации. Дональд ограничился заявлениями типа того, что армяне отличные люди. Подозреваю, неформальная дипломатия в пользу Азербайджана в этот период наработала на несколько классных книг и фильмов», — указал ещё 10 ноября украинский журналист Дмитрий Литвин.

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Позже российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев и вовсе заявил, что даже российским дипломатам не лишне будет поучиться у азербайджанских коллег.

«Я очень хотел бы порекомендовать нашему МИДу, чтобы они попросили посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы провести мастер-класс для МИДовских работников среднего и высшего уровня, как надо работать с диаспорами, национальными общинами, с медийными фигурами и политическими партиями в том числе. Это была высшего класса работа. Да, манипуляции. Но высшего класса работа. Мы должны учиться у Полада Бюльбюль-оглы», — указал Евстафьев.

Конечно, в ответ армянский МИД может указать на то, что буквально вчера — 18 ноября — в Сенат Франции внесли проект резолюции о признании Нагорного Карабаха. При этом проект представили пять сенаторов из разных фракций. Однако это, скорее, результат противостояния Франции и Турции — последняя была активнейшей участницей войны в Нагорном Карабахе.

МИД Армении оказался в непростой ситуации. Ему придётся не только провести работу над своими ошибками, но и прикрывать ошибки политического руководства страны.