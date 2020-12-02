Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева

На выборах в городские рады Ужгорода и Берегова венгерские партии показали рост поддержки в разы. А как дело обстоит по региону в целом?

Большой скандал вызвало появившееся несколько дней назад видео, где видно, как избранные депутаты одной из объединенных территориальных общин (ОТГ) поют на принесении клятвы гимн Венгрии. Произошедшее вызывало у националистов — да и не только у них — циркулирующие уже не первый год подозрения в сепаратистских устремлениях со стороны закарпатских венгров.

ЧП не местного масштаба. Зачем Киев «прессует» венгров Закарпатья © ssu.gov.ua Арпад Пушкарь с явным запозданием попытался смягчить скандал, заявив 1 декабря украинскому изданию УНИАН, что «депутаты и присутствующие в зале граждане пели гимн Украины, и только спустя исполнили гимн Венгрии».

Судя по всему, ничего предосудительного в исполнении украинскими депутатами гимна соседней страны Пушкарь не видит.

В общем-то, ничего удивительного тут нет. В селе Сюртэ Ужгородского района на прошедших 25 октября местных выборах 12 из 22 (54,55%) мандатов рады получила Партия венгров Украины. Официально партия действует под названием КМКС Партия венгров Украины, где КМКС — это Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (венг. «Общество венгерской культуры Закарпатья»).

Сами по себе последствия выборов в селе с населением около 2,5 тыс. человек не стоит переоценивать, надо смотреть на более широком фоне — по всему Закарпатью, где проживают венгры. По данным переписи 2001 года, венгры составляли 12,10% населения области, концентрируясь преимущественно в приграничных районах.

Всего на местных выборах 25 октября Партия венгров Украины провела в депутаты 130 выдвинутых от нее кандидатов, плюс 4 прошли как самовыдвиженцы (итого 134). Для сравнения: на предыдущих местных выборах 25 октября 2015 года депутатами стали 60 выдвиженцев партии и еще 18 прошли как самовыдвиженцы (итого 78). Как видим, в этом году число депутатов Партии венгров Украины возросло в 1,72 раза, а если считать только официально выдвинутых от нее кандидатов — в 2,17 раза.

Что касается ее главного электорального конкурента, Демократической партии венгров Украины, в этом году ей пришлось удовольствоваться 23 мандатами, тогда как пять лет назад у нее их было 26 (в первом и во втором случае все — официально выдвинутые партией кандидаты).

Дополнительные выборы 8, 15, 22 и 29 ноября никаких профитов венгерским партиям не принесли, они взяли свое уже в первом туре.

Почему у одной венгерской партии в этом году произошел заметный прирост мандатов и голосов, а у другой — падение, объясняет прежде всего прямая агитация, которую провел министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, написавший утром 25 октября в Facebook:

«Я надеюсь, что как можно больше венгров проголосуют, поскольку это единственный способ гарантировать, что у них будет право голоса в формировании будущего своего сообщества. Там должно быть как можно больше людей, чтобы они не могли определиться с закарпатскими венграми без закарпатских венгров.

Только одна венгерская организация, КМКС, претендует на вступление в Закарпатскую областную раду, и будет плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области».

Год назад Сийярто лично приезжал и «принуждал к миру» руководство двух венгерских партий Закарпатья, но сейчас сделал ставку на одну. А с учетом того, какие огромные вложения Венгрия делает не первый год в развитие венгерских школ и культурных заведений, в строительство дорог, ремонт больниц и прочей инфраструктуры в регионе, такая рекомендация дорого стоит.

Но посмотрим, какие конкретно результаты это принесло.

Выборы в областной раде и областном центре

На выборах в Закарпатскую областную раду Партия венгров Украины заняла четвертое место с 39 049 голосами (11,61%) и получила 8 из 64 депутатских мандатов. Для сравнения: пять лет назад у нее было также четвертое место с 41 517 голосами (9,44%) и также 8 из 64 мандатов.

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Если сравнить процентные отношения, результат партии в областной раде вырос в 1,23 раза — этот показатель часто является более точным, чем абсолютные цифры.

Демократическая партия венгров Украины в выборах в областную раду не участвовала ни в 2015, ни в 2020 годах. На прошлых выборах — потому, что договорились о выдвижении единого списка (по 50% кандидатов от каждой партии) от Партии венгров Украины. В сентябре этого года Партия венгров такое предложение отвергла, видимо, зная о поддержке со стороны официального Будапешта.

Вторые по важности выборы — выборы в Ужгородскую городскую раду. Партия венгров Украины получила на них в этом году четвертое место с 11 196 голосами (13,55%) и 6 из 42 депутатских мандатов, Демократическая партия венгров Украины — последнее десятое с 1943 голосами (2,35%) и ни одного мандата. Пятью годами ранее у Партии венгров Украины было девятое место с 2548 голосами (5,24%) и 2 из 36 мандатов, Демократическая партия венгров Украины в тех выборах не участвовала.

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Рост Партии венгров Украины в раду областного центра оказался очень мощным, в абсолютных цифрах — в 4,39 раза (правда, и явка избирателей конкретно в Ужгороде выросла с 48,6 тыс. до 82,6 тыс., то есть в 1,7 раза, с коррекций на это получим рост в 2,58 раза), в процентном отношении — в 2,57 раза, по числу полученных мандатов — в 3 раза (правда, тут следует сделать поправку на то, что и депутатов в раде стало больше).

Притом что венгров-то в Ужгороде немного. По переписи 2001 года их доля в населении областного центра составляла 8,0 тыс. из 115,6 тыс. человек (6,9%). С тех пор, конечно, миграция сельского населения в города имела место, но не обвального масштаба.

Спустимся уровнем ниже.

Выборы в главном венгерском районе

Наибольшая концентрация венгров в регионе наблюдается в Береговском районе. По данным переписи 2001 года, они составляли 41,2 тыс. из 54 тыс. общей численности населения района (76,1%). При укрупнении регионов в состав Береговского района вошел Виноградовский, второй по концентрации венгров, где, по данным 2001 года, национальное меньшинство составляло 30,9 тыс. из 118,0 тыс. общей численности населения (26,2%).

На выборах в Береговскую районную раду Партия венгров Украины заняла первое место с 18 926 голосами (35,04%) и получила 15 из 42 депутатских мандатов, Демократическая партия венгров Украины — пятое с 2886 голосами (5,34%) и 3 мандатами. Суммарный результат венгерских партий составил 21 812 голосов и 40,38%, последняя пропорция близка к доле венгров в суммарном населении Береговского и Виноградовского районов (72,1 тыс. из 172,0 тыс., 41,92%) по переписи 2001 года.

Для сравнения: пять лет назад на выборах в Береговскую районную раду Партия венгров Украины тоже была первой, но с 6506 голосами (33,51%) и 12 из 34 мандатов, а Демократическая партия венгров Украины — третьей с 3601 голосом (18,55%) и 7 мандатами. Суммарный результат венгерских партий составил 10 107 голосов и 52,06%, последняя пропорция заметно ниже доли венгров в населении района по переписи 2001 года.

В Виноградовской районной раде пять лет назад Партия венгров Украины заняла четвертое место с 6138 голосами (15,64%) и получила 7 из 36 мандатов, Демократическая партия венгров Украины — пятое с 3016 голосами (7,69%) и 4 мандатами. Суммарный результат венгерских партий составил 9154 голоса и 23,33%, последняя пропорция близка к доле венгров в населении района по переписи 2001 года.

В арифметических значениях доля избирателей, отдавших голоса за венгерские партии, выросла с 19 261 до 21 812 голосов, то есть в 1,13 раза. Притом что суммарная явка по двум районам (ставшим с лета 2020-го одним) по сравнению с 2015 годом упала — с 58 668 до 54 014 голосов, то есть в 1,09 раза. То есть с учетом поправки на явку число голосов венгерских партий выросло в 1,23 раза.

На выборах в Береговскую городскую раду Партия венгров Украины заняла первое место с 5134 голосами (40,79%) и получила 13 из 34 депутатских мандатов, а второе — Демократическая партия венгров Украины с 2799 голосами (22,24%), получившая 8 из 34 мандатов. Суммарно венгерские партии набрали 63,03% голосов избирателей и заняли 61,76% состава городской рады.

Для сравнения: пять лет назад на выборах в Береговскую городскую раду Демократическая партия венгров Украины заняла первое место с 2817 голосами (35,97%) и получила 12 из 26 (46,15%) мандатов, Партия венгров Украины в этих выборах не участвовала. И все.

Здесь мы видим почти двукратный рост числа избирателей, отдавших голоса за венгерские партии (2,8 тыс. в 2015-м и 7,9 тыс. сейчас, рост в 2,81 раза) — пусть и на фоне роста явки (в 2015-м в Берегово голосовало 7,8 тыс. человек, в этом году — 12,6 тыс., рост в 1,61 раза). С учетом поправки на явку рост составляет 1,74 раза.

Для информации: по данным 2001 года венгры составляли в населении Берегова 12,8 тыс. из 26,6 тыс. общей численности населения города (48,1%).

На выборах в Виноградовскую городскую раду Партия венгров Украины заняла третье место с 1197 голосами (7,37%) и получила 3 из 34 депутатских мандатов.

Пятью годами ранее у Партии венгров Украины также было третье место с 874 голосами (9,21%) и 3 из 26 мандатов, а участвовавшая тогда (но не в этом году) в выборах Демократическая партия венгров Украины получила 293 голоса (3,09%). Суммарный результат венгерских партий тогда составил 1167 голосов, или 12,30%.

В процентном отношении доля венгерских партий немного уменьшилась (с 12,30 до 7,37%, падение в 1,67 раза), в абсолютном — возросла с 1167 до 1197 (в 1,03 раза), но это на фоне выросшей явки в целом (9491 в 2015-м и 16 245 в 2020-м, тут рост в 1,71%, и эта цифра как раз хорошо коррелирует с изменением процентной доли избирателей венгерских партий, число которых почти не изменилось, по сравнению с 2015 годом).

Как венгров «растворяли» при укрупнении районов

Обыски на Закарпатье перечеркнули цивилизованные отношения между Венгрией и Украиной - Сийярто © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В принципе, доля венгров в населении районов и не позволяла надеяться на высокий результат. По данным переписи 2001 года, в Ужгородском районе венгры составляли 24,8 тыс. из 74,4 тыс. общей численности населения (33,4%), но в этом году в состав района включили Великоберезнянский и Перечинский (где венгров вообще нет), так что доля венгров в новом Ужгородском районе упала до 24,8 тыс. из 134,6 тыс. общей численности населения (18,42%).

Учитывая этот момент, выходит, что мобилизовались венгры очень хорошо, если получили на выборах в районную раду суммарно 13 139 голосов (15,90%).

В Мукачевском районе на 2001 год венгры составляли 12,9 тыс. из 101,4 тыс. общей численности населения (33,4%), но в этом году в состав района включили Воловецкий (где на 25,5 тыс. жителей венгров не было вообще) и Свалявский (где венгров было всего 0,4 тыс. из 54,9 тыс. населения, то есть 0,7%), так что доля венгров в новом Мукачевском районе упала до 13,3 тыс. из 181,8 тыс. общей численности населения (7,31%). С учетом этого 3460 голосов, или 4,59%, на выборах в районную раду выглядят не так уж плохо.

В Хустском районе на 2001 год венгры составляли лишь 3,8 тыс. из 96,9 тыс. общей численности населения (3,9%), вдобавок в этом году в район влили Иршавский (где венгров было 0,1 тыс. из 100,9 тыс. общей численности населения, или 0,1%) и Межгорский (где на 49,9 тыс. жителей венгров не было вообще), так что в новом Хустском районе венгров было уже 3,9 тыс. из 247,7 тыс. общей численности населения (1,57%).

При таком раскладе 2025 голосов, или 2,80%, на выборах в областную раду — результат отличный, по сути, на выборы пришел каждый второй венгр и доля проголосовавших венгерских избирателей в полтора раза превысила их долю в общем населении района.

На выборах в прочие городские рады результат венгерских партий был скромным. На выборах городской рады в Мукачево, где по переписи населения 2001 года венгры составляли 7,0 тыс. из 81,6 тыс. жителей (8,5%), Партия венгров Украины заняла восьмое место с 1719 голосами (5,62%) и получила 3 из 38 депутатских мандатов.

Для сравнения: пять лет назад она заняла там четвертое место с 2015 голосами (6,80%) и получила 3 из 36 мандатов. Явка же почти не изменилась — 29 614 человек в 2015-м и 30 613 в 2020-м.

В Хусте, где по переписи населения 2001 года венгры составляли 1,7 тыс. из 31,9 тыс. жителей (5,4%), Партия венгров Украины заняла двенадцатое место с 444 голосами (1,97%).

Опять же, пять лет назад у нее было третье место с 1022 голосами (8,70%) и 3 из 34 депутатских мандата. Причем явка на выборах выросла с 11 753 человек в 2015-м до 22 509 человек в 2020-м, а результат венгров даже в абсолютных цифрах упал в два с лишним раза.

Наконец, на выборах в Тячевскую городскую раду Партия венгров Украины заняла шестое место с 256 голосами (5,87%) и получила 2 из 26 депутатских мандатов.

«Обезглавленные» выборы

Успехи венгерских партий на выборах глав были довольно скромными. Партия венгров Украины выдвинула своего представителя только на пост главы небольшого Тячева, где в итоге ее кандидат Иван Кайла занял второе место с 509 голосами (10,70%), уступив первое самовыдвиженцу Ивану Ковачу с 4076 (85,73%). Пять лет назад Ковач победил, набрав на безальтернативных выборах 4535 голосов (94,36%).

Пять лет назад кандидат от Партии венгров Украины Оскал Балог боролся за пост мэра небольшого Чопа, на тот момент города областного подчинения в одноименном районе, но занял в итоге лишь третье место с 773 голосами (28,02%).

Партия венгров Украины в итоге провела одного выдвинутого от нее кандидата, и еще один прошел самовыдвиженцем. Оба прошли в Береговском районе: первый был избран главой рады в Пийтерфолвовской, второй — в Великобийганской объединенной сельской громаде.

Что касается Демократической партии венгров Украины, пять лет назад выдвинутый ею в мэры Берегова Золтан Бабяк победил в первом же туре, набрав 6295 голосов (81,49%). В этом году Бабяк шел на выборы как самовыдвиженец (вообще не указав в поданных документах принадлежность к партии, как это обычно делается) и вновь победил в первом туре с 10 008 голосами (76,44%), просев в процентном отношении, но увеличив результат в абсолютных цифрах в 1,59 раза. Но стоит учесть, что и явка на выборах мэра Берегова тоже возросла, причем куда больше — с 7725 человек в 2015-м до 13 917 в 2020-м, то есть в 1,80%.

И это при том, что в нашумевшем посте в Facebook министр иностранных дел Венгрии прямо призвал 25 октября голосовать за действующего мэра Берегова: «Неслучайно много взглядов приковано к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать».

Выводы

Благодаря открытой поддержке со стороны Венгрии, выразившейся в том числе в том, что Сийярто пообещал, что «закарпатцы, находящиеся в Венгрии, могут вернуться домой, чтобы проголосовать и быть освобождены от карантинных обязательств по возвращении, а пограничный переход Барабаш снова работает для облегчения транзита», венгерские партии смогли заметно мобилизовать своих избирателей. Если быть точным, венгерский избиратель при этом сильно «перетек» к Партии венгров Украины, за которую агитировал Сийярто.

Цель, заявленная главой венгерского МИД, — представительство венгров в Закарпатской областной раде — формально достигнута, но представительство это осталось на том же уровне, что и пять лет назад. Тогда как в Ужгородской и Береговской городских радах венгерские партии совершили «электоральную революцию», увеличив свое представительство примерно вдвое. И это на фоне возросшей в целом явки избирателей.

При этом в прочих городах региона наблюдалось зачастую даже падение числа избирателей венгерских партий, которое и так было скромным. Не стало больше и глав-венгров, что позволило бы «плотнее» контролировать регион, и уж подавно — чтобы взять его полностью в свои руки.

Но то, что Венгрия усилила свое влияние в Закарпатье, и прежде всего в пограничном Береговском районе (в который вошел в этом году и другой находящийся на границе район с компактным проживанием венгров — Виноградовский), — это новая реальность.