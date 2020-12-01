В конце ноября 2020 года Белоруссия пообещала ввести контрсанкции против Киева — после того как Украина решила присоединиться к санкциям Евросоюза против Александра Лукашенко и 40 официальных лиц Белоруссии

Украинского посла в Минске также вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста в связи с постоянными акциями украинских националистов возле посольства Белоруссии на Украине. Акции мешают нормальной работе учреждения.

«Мы также подготовили список санкций в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против Белорусского государства», — заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Он также отметил, что присоединение Украины к западным санкциям в отношении Белоруссии — это «очередное несамостоятельное решение соседней страны, демонстрирующее непоследовательность ее политики».

«Если говорить откровенно, мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом», — заявил министр. Западные шахматисты разыграли в Белоруссии украинский сценарий — философ © из личного архива Олега Сифер-Седова

Его украинский коллега, Дмитрий Кулеба, назвал решение Минска прогнозируемым и ожидаемым. Ранее Александр Лукашенко, ссылаясь на данные КГБ, заявил о договоренностях между ЕС и Украиной с целью «душить Беларусь» и парализовать экономику страны.

Евросоюзу санкции против Белоруссии особого вреда нанести не могут, но Украине идти на конфликт с Минском крайне опасно, так как на экономическом уровне страны тесно связаны. После 2014 года и разрыва экономических отношений с РФ именно Белоруссия оставалась для Украины своеобразной «форточкой», через которую поступали многие российские товары (прежде всего нефть и нефтепродукты), а после запрета авиарейсов в Россию украинцы начали летать в Москву с пересадкой в Минске.

Соответственно, присоединение Украины к санкциям ЕС может дорого обойтись Киеву, хотя все будет зависеть от того, насколько серьезно Минск пожелает наказать Украину за ее несамостоятельную внешнюю политику и услужливость перед Евросоюзом даже в ущерб собственным интересам.

В понедельник, 30 ноября, в Киеве состоялась пресс-конференция, на которой украинские политические эксперты попытались оценить потенциальные последствия белорусских санкций против Украины. В ней, в частности, приняли участие Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, и Андрей Золотарёв, глава аналитического Центра «Третий сектор».

Сергей Толстов отметил, что ситуация выглядит более серьезной, чем это прозвучало в заявлениях дипломатических учреждений, поскольку МИД Белоруссии активно координирует свои действия с российским внешнеполитическим ведомством. Он также напомнил, что Молдова, Грузия и Сербия не присоединились к санкциям против Белоруссии, в отличие от Киева. Украина, Белоруссия и другие: равноправие беспомощных © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

До сих пор Белоруссия не вводила пакета санкций против Киева, аналогичного российскому пакету, хотя и входит в Союзное государство. Российская сторона при этом напоминала Минску о желательности координации позиций, но тот, по словам Толстова, занимал самостоятельную позицию. Теперь же Россия координирует свои действия с Минском, поэтому далее речь будет идти о совместных санкциях, что существенно опаснее для Украины.

Как подчеркнул Толстов, Киев до сих пор использовал Белоруссию для продвижения своих товаров на рынки Евразийского экономического союза. Украинские товары проходили незначительную переработку в Белоруссии и далее экспортировались в РФ, Казахстан и среднеазиатские республики СНГ. Сейчас же все идет к тому, что это окно для Украины закроется.

Эксперт также отмечает, что это не последний пакет санкций — Украина и далее будет присоединяться к санкциям Евросоюза против Белоруссии, а та в ответ, вероятно, расширит свои санкции против Украины вплоть до российского пакета санкций против украинских компаний. Таким образом, европейские санкции против Белоруссии могут оказаться относительно мягкими, а вот белорусские контрсанкции против Украины — достаточно жесткими.

«Мы в этом случае — крайние, а Молдова и Грузия ведут себя в этом отношении более осторожно», — говорит Толстов, отмечая также, что на данный момент отношения Украины со всеми соседями являются напряженными и проблемными в каждом отдельном случае.

Андрей Золотарёв отметил, что украинские чиновники зачастую ведут себя необдуманно, что может аукнуться Украине, у которой 700 километров общей границы с Белоруссией. Экономические отношения двух стран уже идут по нисходящей, говорит эксперт, напоминая о недавнем взаимном повышении пошлин на лом.

Эксперт также напоминает, что «белорусское окно» имело существенное значение для выхода на рынки СНГ. В свою очередь, в разгар боевых действий на Донбассе в 2014 году украинские танки заправлялись благодаря поставкам нефти с Мозырского НПЗ в Белоруссии. Как отмечает Золотарёв, благодаря действиям группы «Приват» на Украине наблюдается дефицит дизтоплива, который покрывается поставками российского топлива через Белоруссию.

В этом отношении необдуманная позиция Украины напоминает Золотарёву перформанс художника Павленского, прибившего свои гениталии к брусчатке Красной площади. Нарочницкая сказала, возможны ли пророссийские, но независимые Украина и Белоруссия © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В ближайшей перспективе эксперт не видит оснований для потепления отношений Киева и Минска. По его мнению, украинские санкции против Александра Лукашенко не окажут на него какого-либо воздействия, так как для белорусского президента важны, скорее, отношения с другими партнерами: Россией, Китаем, Турцией и Израилем.

Золотарёв также полагает, что сейчас Украина опять оказалась в состоянии «внешнеполитического дефолта», как и под конец правления Порошенко, когда ухудшились отношения со всеми соседями. Он также напоминает, что Минск — это площадка, где идут переговоры по Донбассу, а Лукашенко в любой момент может попросить «освободить помещение».

Сергей Толстов считает, что отношения с Минском будут только ухудшаться в связи с тем, что Украина организует на своей территории очаги активности белорусской оппозиции, что является раздражителем для властей Белоруссии. По его словам, уже сейчас на западные гранты на территории Украины набирается штат сотрудников для ведения пропаганды на Белоруссию.

Андрей Золотарёв полагает, что Украине следует прекращать ссориться с соседями, напоминая о печальной судьбе Армении, которая оказалась одна в конфликте с Азербайджаном, поссорившись со всеми соседями, включая Грузию. Ответные санкции Белоруссии, по его мнению, могут сказаться на ценниках на все товары, так как на Украине повысятся цены на бензин и дизтопливо.

В целом же оба эксперта считают, что Киев ведет себя неразумно в отношении соседней Белоруссии, так как у нее много рычагов экономического воздействия на Украину. Необдуманность заявлений украинских чиновников, которые стремятся лишь подыграть западным партнерам, может привести к серьезному удару по украинской экономике, для которой Белоруссия может закрыть основные рынки сбыта и перекрыть «нефтяной краник».

Тем не менее Золотарёв и Толстов сходятся во мнении, что в ближайшее время тенденция к ухудшению отношений между странами сохранится.