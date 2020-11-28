Мы уже писали о причинах, подтолкнувших Владимира Зеленского к встрече с патриархом Варфоломеем. Он, скорее всего, исходил из того, что патриарх, находящийся в хороших отношениях с новым хозяином Белого дома, сможет лоббировать интересы Киева в Вашингтоне. Однако ситуация складывается так, что именно Варфоломею больше потребуется помощь Зеленского

Это предположение основывается на том, что в турецких СМИ, в первую очередь в газете «Aydinlik» (орган турецкой левонационалистической партии «Ватан»), опять началась травля патриарха.

Газета обвинила Варфоломея в том, что он «агент США», а сам Вселенский патриархат более «похож на американский патриархат». Редакция констатирует, что «Фанар сегодня гораздо больше на стороне Соединенных Штатов, чем на стороне Турции», подчёркивая, что он постоянно действует против Анкары не только в религиозных, но и в геополитических вопросах.

На самом деле эта медийная атака не случайна: отношения между Варфоломеем и президентом Эрдоганом натянуты с лета 2016 года, когда патриарха обвинили в том, что он принял участие в попытке военного переворота. По сообщению газеты «Akşam» он даже руководил компанией по дезинформации (что бы это ни значило). Так это или нет, сказать трудно, но по основной версии ниточки от организаторов попытки переворота тянутся к находящемуся в США проповеднику Фетхуллаху Гюлену (он участие в перевороте отрицает), а через него — к спецслужбам США и политическим кругам, близким к Демократической партии. В этой ситуации близость Варфоломея к США вообще и Байдену в особенности скорее даёт основания для подозрений…

По итогам попытки переворота Варфоломея к ответственности не привлекали, но вбросы относительно его причастности к работе против Эрдогана продолжаются.

Летом 2017 года греческие СМИ сообщили, что Национальная разведывательная организация Турции MIT обвинила главу Фанара в связях с Гюленом и с ЦРУ.

В конце 2017 года та же «Айдынлык» утверждала, что представители американских секретных служб, якобы знавшие о предстоявшем военном перевороте, предупредили патриарха Варфоломея, и всего за три часа до начала попытки переворота он поспешно уехал из Турции в Словакию (на самом деле он выехал после того, как резиденцию забросали резиновыми ёмкостями с горючей жидкостью).

В мае текущего года последовала очередная атака — журнал «Gerçek Hayat» (издаётся группой влиятельной ежедневной проправительственной газеты «Yeni Safak») в спецвыпуске об организации Гюлена «Хизмет» утверждал, что Варфоломей тесно связан с Гюленом. В Константинопольском патриархате все обвинения назвали «не имеющими ничего общего с реальностью, ложными и безответственными». Что именно отрицается, не совсем понятно — факт личного знакомства и сотрудничества патриарха с проповедником хорошо известен, они неоднократно принимали участие в совместных мероприятиях (естественно, до того, как Гюлен побил горшки с Эрдоганом).

В сентябре газета «Akşam», развивая тему связей Варфоломея и Гюлена, привела в качестве доказательства анонимную статью на сайте orientalreview.org, где говорится о заинтересованности патриарха в свержении Эрдогана. Статья приписывается американскому дипломату Артуру Хьюзу (сейчас — посол США в Йемене), хотя он авторство отрицает.

Последний «наезд» «Aydinlik» был связан с визитом в Стамбул госсекретаря Майкла Помпео, который не встречался с официальными лицами, но нашёл возможность посетить Фанар. А до этого, в середине октября (что характерно — одновременно с визитом Зеленского), о поддержке Варфоломея заявил Байден.

В общем, положение у патриарха сложное. Правда, то, что вокруг него происходит, пока не выходит за рамки газетной травли и частных угроз со стороны националистов (любопытно, что в результате появлений таких угроз охрана Фанара была сокращена). На допросы его вроде бы не таскают.

Скорее всего, участие Варфоломея в попытке переворота — домыслы. Но вот близость его к определённым кругам в США — факт, подтверждённый, от большого ума, самими этими «определёнными кругами». Зачем американцы столь явно подставляют своего агента, непонятно, но, думается, они просто шаблонно думают, что дают ему таким образом защиту. Но и США, и Турция сейчас немного не такие, какими они были пять лет назад, и всё обстоит ровно наоборот…

Похоже, что Варфоломей сейчас стал для Эрдогана фигурой нежелательной, прежде всего именно в силу того, что он слишком близок к США, а Константинопольский патриархат считается «теневым посольством». В то же время «султан» хотел бы ослабить влияние Америки на Турцию.

В этой ситуации вполне может возникнуть ситуация, при которой патриарху придётся покинуть Фанар.

Естественно, он может поехать в США, где находится большинство прихожан Константинопольского патриархата и где есть структуры вроде нью-йоркского «Ордена апостола Андрея Первозванного», которые могли бы обеспечить ему нормальные возможности проживания и исполнения своих функций.

Однако отъезд в США создаёт существенные имиджевые риски для Варфоломея как потенциального «православного папы». Тут уж он становится слишком зависимым от США.

А вот отъезд на Украину, где существует экзархат и выделены ставропигии, одна из которых может стать резиденцией патриарха, никаких особенных рисков не содержит. Тем более что украинские власти занимают последовательно проамериканские позиции, так что их согласия на переезд патриарха даже и спрашивать не будут (какими бы осложнениями в отношениях с Турцией такой шаг ни грозил). Чем Варфоломей хуже Саакашвили?

Можно даже предположить, что при написании Томоса Константинопольский патриарх имел в виду возможность использования Украины в качестве «запасного аэродрома». Если бы здесь была создана настоящая автокефальная церковь (даже без своего патриархата), то выезд сюда патриарха был бы затруднён, а ведение им какой-то деятельности и вовсе исключено. При нынешнем же статусе ПЦУ и наличии экзархата вопросов возникнуть не может.