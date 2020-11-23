Немецкие политики хотят наконец достроить оставшиеся 3% газопровода и ввести его в эксплуатацию, рассчитывая, что новая американская администрация не будет строить козни. Надежда, как известно, умирает последней, но в реальности может возникнуть ещё больше проблем

Немецкое издание Die Welt призывает не спешить с выводами европейским политикам, которые вздохнули с облегчением, узнав результаты президентских выборов в Америке, поскольку рассчитывают на новое трансатлантическое начало с приходом к власти бывшего вице-президента США Джо Байдена — сторонника мультилатерализма, международных организаций и НАТО. В отношениях Вашингтона и Берлина есть огромный камень преткновения — газопроводный проект «Северный поток — 2», более того, в Сенате демократы и республиканцы придерживаются единого мнения, что реализации проекта необходимо помешать.

По информации агентства Bloomberg и немецкой газеты Bild, решение о введении ограничительных мер против страховых компаний и компаний, занимающихся сертификацией, будет принято уже в этом году, а сертификация со стороны независимой компании — обязательное условие для введения нового газопровода в строй.

«Запланированные санкции предусмотрены в законе о национальной обороне США и дополняют меры, принятые ещё в декабре 2019 года. Те меры были направлены лишь против компаний, непосредственно участвующих в реализации проекта. До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придётся дать чёткий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток — 2» всё ближе», — пишет Die Welt.

Сторонники этого энергетического проекта, рассчитывая на избрание нового президента, нацеленного на сближение с Европой, надеялись, что сопротивление со стороны Вашингтона ослабнет, и рассчитывали, что он не будет требовать расширения санкций. Однако эти надежды убивает Сенат, работающий над их расширением. По словам эксперта Европейского совета по международным отношениям по вопросам внешней торговли Йонатана Хаккенбройха, хотя Байден будет иметь большие возможности в вопросах экстерриториальных санкций, маловероятно, что он отменит закон, поддержанный его партией, и завершить строительство «Северного потока — 2» будет определённо очень тяжело. Он подчёркивает, что Германии и России пришлось бы найти компании, согласные стать жертвами санкций, и гарантировать им «компенсацию потерь, вызванных санкциями, и защиту от политических нападок.

А примерить на себя такую роль мало кто решится. Так, в начале года швейцарская компания Allseas решила вывести свои суда-трубоукладчики из зоны строительства сразу после того, как американские власти анонсировали новые ограничительные меры, не дожидаясь их вступления в силу.

Власти Германии пытались договориться со Штатами непублично. Как сообщала газета Die Zeit, в августе министр финансов ФРГ Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину, что немецкие власти готовы инвестировать до €1 млрд в строительство двух специальных портов, предназначенных для импорта американского сжиженного природного газа. Проще говоря, «дайте нам достроить «Северный поток — 2», и тогда мы будем закупать ваш СПГ».

«Но в начале ноября, то есть незадолго до начала обсуждения санкций в Конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала в Вильгельмсхафене, отказалась от участия в проекте. Удастся ли найти замену в другом порту, пока неизвестно. Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений», — говорится в статье Die Welt.

Тем временем обсуждение судьбы «Северного потока — 2» активно идёт в правительственных кругах Германии. Фракция «Альтернатива для Германии» призвала правительство страны выразить приверженность реализации проекта и всеми имеющимися средствами довести его до конца. Представители остальных политических сил в Бундестаге — 556 человек — проголосовали против этой инициативы, один парламентарий воздержался, однако строительство газопровода как таковое поддержали. Энергетическое лицемерие: США воюют против «Северного потока-2», а сами наращивают импорт российской нефти © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Байден против санкций: какое будущее ждёт «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Член фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн на слушаниях перед голосованием заявил: «Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации Трампа, напротив, готов наложить ещё более жёсткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса ХДС/ХСС отклоняем экстерриториальные санкции».

Политик указал на двойную мораль в дебатах с Вашингтоном о «Северном потоке-2», поскольку американцы сами экспортируют российский газ на рекордном уровне. Кроме того, он назвал три причины, почему Германия и ЕС нуждаются в этом газопроводе: энергобезопасность на фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину, а также геополитические интересы Берлина в продолжении сотрудничества с Москвой, которое затрагивает многие отрасли.

«Трубопровод — это всегда мост, мост для диалога. И мы должны вести с Россией политический диалог, это будет ещё более успешно, если мы будем вести торговлю. Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности. С внешнеполитической точки зрения это важный пункт для того, чтобы использовать этот трубопровод как символический мост», — сказал депутат от Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс. Политолог Марков сказал, что должна будет сделать Европа, чтобы США отстали от «Северного потока-2» © Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

Даже представители Свободной демократической партии, ранее выступившей за мораторий на строительство газопровода, указала на недопустимость экстерриториальных санкций США. Мартин Нойманн указал, что Германия интегрирована в европейский газовый рынок, а он конкурентен, и дополнительные опции, о которых идёт речь в проекте «Северный поток-2», и усиление диверсификации повышают устойчивость позиций страны. При этом, правда, он добавил, что этот газопровод важный, но не решающий агент для энергообеспечения.

В ночь с 19 на 20 ноября истёк срок ультиматума США в адрес порта Мукран (города Засниц федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания), где хранятся трубы для завершения «Северного потока — 2». Американские сенаторы пригрозили финансовыми последствиями в случае продолжения строительства.

Немецкие политики, похоже, хотят попробовать договориться по-хорошему. Восточный комитет немецкой экономики обратился к председателю Палаты представителей Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по «Северному потоку-2» в расчёте на возрождение трансатлантического партнёрства при Байдене.