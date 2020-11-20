Пенсионная реформа, продвигаемая на Украине после Евромайдана по требованию международных кредиторов, приносит свои плоды. Уже с нового года десятки тысяч пожилых украинцев останутся без средств к существованию. Как следствие, на улицах появятся множество нищенствующих бабушек и дедушек, а многим придется просто тихо умирать у себя дома

Такой неприглядный сценарий был заложен еще в 2017 году в рамках пенсионной реформы, предполагавшей повышение пенсионного возраста и трудового стажа, необходимого для выхода на заслуженный отдых.

В постановлении правительства Украины № 1098 говорится, что в 60 лет в 2020 году выйти на пенсию могут те, кто имеет не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет — 65 лет.

Плюс 75 тысяч нищих и более

Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий © Украина.ру

Однако в постановлении правительства и эта норма была прописана как временная мера, действующая до 1 января 2021 года. Следовательно, более 75 тысяч украинцев, получавших социальную пенсию в текущем году, лишатся и этого мизерного источника средств к существованию. Многие из них, стоит отметить, ранее усердно работали, но либо без официального оформления, либо за границей, так как вследствие деиндустриализации и закрытия предприятий нормальной официальной работы на родине найти не могли.

И количество таких людей будет нарастать с каждым годом, как снежный ком. Если сейчас на пенсию выходят люди еще советского поколения, у которых был какой-нибудь стаж до 1990-х годов, то следующее поколение не имеет, как правило, и его.

Как говорит руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сейчас из 22 миллионов трудоспособного населения Украины Единый социальный взнос (ЕСВ), то есть отчисления в Пенсионный фонд, платят лишь 11 миллионов. Остальные же трудоустроены либо неофициально, либо за пределами Украины. И большую часть из них ожидает такая же судьба, особенно учитывая, что требуемый трудовой стаж будет повышаться. К 2028-му году он должен составлять уже 35 лет.

Как прогнозирует Пендзин, в такой ситуации люди, чтобы выжить, будут вынуждены жить под мостами и побираться на свалках — если нет родственников, которые смогут кормить.

Коллапс государственного Пенсионного фонда

Возможно, более светлое будущее ожидает тех украинцев, которые все-таки нашли официальную работу на родине и смогут к 2028 году накопить 35 лет стажа? Однако и здесь, увы, все не так радужно. На данный момент дефицит в Пенсионном фонде составляет более 200 миллиардов гривен. «Дыру» в фонде закрывают из госбюджета, у которого в приоритете стоят выплаты международным кредиторам.

Пенсий на Украине не будет: неприятная правда для украинских властей © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль уже заявлял, что в скором будущем пенсии на Украине вообще перестанут выплачивать. Виной всему, по его мнению, демографическая ситуация. По оценкам премьера, вскоре на Украине соотношение работающих к пенсионерам будет 1:2, а через 15 лет не будет возможности вообще платить пенсию.

Его слова можно считать своеобразным «ободряющим» посылом тем украинцам, кто все-таки работает официально в надежде заработать себе 35-летний стаж в будущем.

В то же время заместитель Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин считает премьер-министра большим оптимистом относительно сроков, так как, по его подсчетам, уже через пять лет Украина не сможет платить пенсии. Такой печальный сценарий является не только следствием демографии, но и естественным результатом майдана, шестую годовщину которого как раз отмечают в эти дни.

Пресловутый «безвиз» наряду с массовым закрытием предприятий отправил за пределы страны миллионы трудоспособных украинцев. И теперь около 8 миллионов граждан Украины работают, а их работодатели делают отчисления в Пенсионный фонд, но не Украины, а Польши или Италии.

Однако, даже если Украина вообще не сможет платить пенсии, это не будет означать отмену пенсионных отчислений ныне работающих украинцев. Это означало бы увольнение тысяч чиновников, которые «без пропитания не могут», а Государственный пенсионный фонд, в принципе, может работать и сугубо на себя. Поэтому он в любом случае останется, как и обязательные отчисления в него.

Частные пенсионные фонды с признаками аферы

В качестве дополнительной альтернативы ныне действующей пенсионной системе в Кабмине продвигают концепцию накопительной трехуровневой пенсионной системы. Соответствующий законопроект, по словам депутата от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, на днях согласовал Кабмин. Правительство предлагает Верховной Раде ввести три профессиональных пенсионных программы для молодых работников, которым сейчас менее 35 лет:

1. Право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет — работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%;

2. Право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет — 7% отчислений дополнительно к ЕСВ для работодателей;

3. Возможность вступить в негосударственный пенсионный фонд с получением пенсионных выплат по достижении 55 лет. При этом дополнительные отчисления, помимо ЕСВ, — от 3% по согласованию с работниками.

Таким образом, согласно плану, на Украине должна будет заработать трехуровневая пенсионная система (для тех, кто младше 35 лет):

1-й уровень — государственная солидарная система (действует и сейчас);

2-й уровень — государственная накопительная система (попытаются запустить);

3-й уровень — частные пенсионные фонды (уже существуют на Украине, но не пользуются особой популярностью из-за недоверия граждан).

На Украине 8 из 10 пенсионеров живут за чертой бедности © Olivier Galibert / flickr

Резко критикует Украину за пассивность в этом вопросе и USAID.

«После 14 лет существования системы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине (3-й уровень) оказалось, что это неудачный эксперимент. Неудачный с точки зрения охвата физических лиц, общей суммы накопленных активов, расходов и реальных показателей деятельности, а также, самое главное, результатов», — резюмировали в USAID в апреле этого года.

Возможно, запугивание граждан вероятной отменой государственных пенсий вызвано и этим фактором. Народный депутат из фракции «Слуга народа» Галина Янченко в эфире «Украины 24» недавно говорила, что нынешние 30-летние украинцы могут даже не надеяться, что после достижения пенсионного возраста будут получать пенсии, поэтому им пора задуматься о накопительной системе.

«Мне 32 года, и я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит», — заявила депутат, призвав аудиторию взглянуть на пенсионеров стран Западной Европы, которые живут хорошо, и всё благодаря накопительной пенсионной системе.

В данном контексте можно вспомнить, что картинки со счастливыми немецкими пенсионерами распространялись еще шесть лет назад на майдане, который через год почти в три раза сократил реальные пенсии за счет девальвации.

По сути, частные пенсионные фонды — это частные банки, предлагающие долгосрочные вклады с выплатой через 20-30 лет. И то, что граждане Украины не спешат нести в них свои сбережения, вызвано осознанием нестабильности политической и экономической ситуации в стране.

Многие к тому же регулярно видят пикеты обманутых вкладчиков и подозревают очередную аферу и в системе частных пенсионных фондов. Все-таки украинские банкиры-аферисты нередко успевают ограбить вкладчиков и за год-два существования банка, что уж говорить о периоде в 20-30 лет, когда истечет даже срок давности. Достаточно представить себе такого вкладчика, который вложил бы свои средства в частный пенсионный фонд в 1996 году, когда средняя зарплата была 126 гривен, в надежде получить в 2020-м «огромную пенсию» в 150 гривен с учетом процентов и той малой вероятности, что эта контора до сих пор бы сохранилась.

«Всё, приплыли. Денег нет»: соцсети о пенсиях на Украине, которых не будет © пресс-служба НБУ

«Должны быть инструменты для инвестиций. У нас в стране их нет. У нас фондового рынка как такого нет. Единственное, куда можно вкладывать деньги сегодня, — это, наверное, ОВГЗ», — говорит Александр Паращий, аналитик инвестиционной компании Concorde Capital, рассказывая о приоритетных инвестициях украинских частных пенсионных фондов.

На Украине уже есть свежие прецеденты обмана вкладчиков таких фондов. В 2007 году Нацбанк Украины сформировал для своих сотрудников отдельный пенсионный фонд, в который они переводили 3% своих зарплат, чтобы получить дополнительную пенсию со временем. Эти средства НБУ вкладывал в «прибыльные предприятия». В итоге вложенные средства испарились вскоре после победы Евромайдана — в 2015 году.

Пропало в общей сложности около миллиарда гривен. И пропали они потому, что экономические «гении» государственного Нацбанка вкладывали эти средства исключительно в убыточные предприятия (как правило, неликвидные частные банки). В целом же в этой схеме просматриваются все признаки аферы, в результате которой пострадали около 13 тысяч рядовых сотрудников НБУ.

Накопительная система и частные пенсионные фонды, возможно, актуальны в стабильных странах с низким уровнем коррупции, не испытывавших экономических и политических потрясений десятилетиями, но не в Афганистане, Ливии, Украине или Молдавии. В условиях этих стран любые финансовые обязательства с отсрочкой в 20-30 лет напоминают сказку о том, как Ходжа Насреддин взял у шаха деньги, обязуясь через 20 лет научить осла говорить по-человечески.

«Всё равно за эти 20 лет либо шах умрет, либо осел, либо я», — решил Насреддин, подсказав тем самым принцип действий и для многих аферистов из частных пенсионных фондов в нестабильных коррумпированных странах.