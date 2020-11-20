В 78-й день рождения бывший вице-президент США Джо Байден может сказать, что его заветная мечта наконец-то сбывалась: с 21 года он хотел стать президентом США. Судя по промежуточным итогам голосования, 20 января он станет хозяином Белого дома. А что известно о будущем американском лидере?

Рекордсмен американской политики

Если предварительные результаты президентских выборов подтвердятся и Джо Байден победит, то станет самым пожилым президентом США.

Сейчас рекорд по возрасту, в котором американский лидер вступал в должность, принадлежит действующему главе государства Дональду Трампу, ему 20 января 2017 года было 70 лет. Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года будет больше, чем Рональду Рейгану — самому возрастному президенту на момент окончания полномочий (первому будет 78 лет и 2 месяца, а второй покинул Белый дом за пару недель до 78-летия). Именно по этому поводу в нынешней избирательной кампании непривычно много внимания уделялось фигуре вице-президента: ведь если глава государства по тем или иным причинам (смерть, болезнь, утрата дееспособности и т.д.) не сможет исполнять свои обязанности до конца срока, то власть в свои руки возьмёт его напарник. Однако у Байдена есть все шансы оставаться на посту до 82 лет, потому что он из семьи старожилов: отец дожил до 86 лет, а мать — до 92.

Ему принадлежит ещё один рекорд, прямо противоположный первому: был самым молодым американским сенатором. Байдена избрали в верхнюю палату Конгресса 7 ноября 1972 года, когда ему ещё не было 30 лет — минимально разрешённого возраста для избрания (на момент вступления в должность 30 уже исполнилось).

Моя попытка № 3

В финал битвы за Белый дом Байден попал только с третьего раза. Впервые он выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 1988 года (в конечном итоге кандидат от Демократической партии губернатор штата Массачусетс Майкл Дукакис проиграл вице-президенту страны республиканцу Джорджу Бушу—старшему), но спустя 3 месяца был вынужден свернуть свою избирательную кампанию из-за обвинений в плагиате в своей речи — позаимствовал слова лидера британских лейбористов Нила Киннока. Второй раз Байден заявил о своих амбициях в 2007 году, однако вышел из президентской гонки из-за низкого уровня поддержки избирателей на праймериз (фаворитами тогда были сенатор от штата Иллинойс Барак Обама и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон) и сосредоточился к подготовке к выборам в Сенат, где он к тому моменту уже 35 лет представлял штат Делавэр.

На первых этапах внутрипартийных выборов в 2019—2020 годах бывший вице-президент тоже не выглядел уверенно, явно отставая от других демократов, в частности бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича, который стал настоящим открытием нынешней избирательной кампании, а также 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, но победа на праймериз в Южной Каролине благодаря поддержке афроамериканцев укрепила его позиции и позволила двигаться дальше к цели стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Миролюбивый воин

Джо Байден входит в число сенаторов, оказавших наибольшее влияние на внешнеполитический курс США, за что Барак Обама и выбрал его в качестве своего вице-президента. За свою 36-летнюю карьеру в верхней палате Конгресса Байден был председателем судебного комитета и комитета по международным отношениям.

В то время он принимал активное участие в работе над вопросом контроля над вооружениями между Соединёнными Штатами и СССР. В 37-летнем возрасте Байден прилетал в составе американской делегации в Москву в августе 1979 года вскоре после подписания генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Джимми Картером Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) и вспоминал об этой поездке в СССР спустя многие годы в разговоре с ныне покойным Постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным и в своей прощальной речи в качестве вице-президента в январе 2017 года. Москву Байден посещал и спустя годы, когда многое изменилось: город стал столицей Российской Федерации, а сам он — вторым человеком в своём государстве — приезжал в 2011-м на переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым насчёт ратификации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При Байдене у отношений Россия-США появится ядерный потенциал © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Как бы удивительно это ни звучало сейчас, но Байден был одним из первых, кто выступал за перезагрузки отношений с Россией (правда, в итоге она стала перегрузкой, как было написано на символической кнопке, которую нажимали главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Хиллари Клинтон). В 2010 году накануне встречи Медведева и Обамы американские спецслужбы объявили об обнаружении сети российских «спящих» агентов, но Байден тогда предложил не арестовывать их, чтобы не ссориться с Москвой.

Украинский куратор

Мнение Байдена о России резко изменилось в 2014 году на фоне государственного переворота на Украине и спровоцированного им референдума в Крыму о присоединении к РФ.

С тех пор вице-президент США стал курировать украинское направление и посещать Киев. Он не стеснялся проводить совещания с правительством страны, сидя на президентском месте, выступать с трибуны Верховной Рады, чего не делал ранее ни один высокопоставленный американский чиновник, и даже диктовать президенту Украины Петру Порошенко, кого из чиновников нужно уволить, как было с генеральным прокурором Виктором Шокиным, когда тот собирался вызвать на допрос сына Байдена Хантера по делу энергетической компании Burisma, где он работал, не имея соответствующего опыта.

О том, насколько тесны его контакты с украинским руководством, Байден-старший сам шутил 7 декабря 2015 года на брифинге в Киеве: «Я только четыре раза был в вашей стране за последние два года. Однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Я разговариваю с президентом (Порошенко. — Ред.) больше, чем со своей женой. Наверное, оба сожалеют об этом».3

Содержание тех бесед стало известно общественности в 2020 году благодаря аудиозаписям, опубликованным внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом.

Порошенко очень подробно отчитывался перед Байденом о ходе выполнения реформ, написанных для Украины западными странами, а также рассказывал о трудностях с принятием нужных законов в Верховной Раде. Помимо деловых разговоров, политики обменивались лестными репликами в адрес друг друга.

Младший сын не может похвастаться столь примерной биографией, чем нанёс серьёзный урон репутации отца. В интервью The New Yorker Хантер Байден рассказал, что во время учёбы в престижном Йельском университете употреблял кокаин и спиртное, в начале 2000-х вредные пристрастия усугубились настолько, что ему пришлось пройти лечение в реабилитационном центре, а потом посещать группы анонимных алкоголиков. В 1996 году Хантер совмещал работу в избирательном штабе отца, который боролся за переизбрание в Сенат, с работой юриста в банке MBNA, тогда американские СМИ обвинили семейство в конфликте интересов, потому что этот банк финансировал предвыборные кампании Байдена-старшего. Тем не менее эта история не помешала Джо Байдену сохранить своё кресло в верхней палате Конгресса. В 1998 году, когда президентом США был демократ Билл Клинтон, Хантер возглавил департамент онлайн-коммерции в Министерстве торговли страны. В 2001 году он перешёл на работу к юристу Уильяму Олдакеру, который в конце 1980-х трудился в избирательном штабе его отца, когда тот впервые баллотировался на президентский пост, и вместе они занялись развитием лоббистской структуры National Group. На все упрёки в свой адрес Хантер говорил, что специализируется на тех сферах, к которым его отец вице-президент не имеет отношения.

Более того, Хантер подложил отцу большую украинскую свинью. 23 сентября 2020 года два комитета Сената представили отчёт, в котором приводятся подробности его работы в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда Джо Байден ещё занимал пост вице-президента в Белом доме и курировал украинское направление. Причём сотрудники администрации президента Барака Обамы осознавали, что это создаёт конфликт интересов. В документе, в частности, говорится, что Хантер получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминя и Гунвен Дуна, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией. Куратор Киева: что Джо Байден говорил об Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Дальше — больше. Информационное пространство взорвала опубликованная 14 октября газетой New York Post электронная переписка Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколько месяцев назад. На жёстком диске обнаружили фотографии сына кандидата в президенты в обнажённом виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник Трампа, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.

Предвыборный штаб бывшего вице-президента убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнёр Байдена-младщего Тони Бобулински в общении с журналистам президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала вторых теледебатов Трампа и Байдена, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда». Он сообщил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие его обвинения, а также сказал, что считает подлинными электронные письма с ноутбука Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в Burisma.

Большие деньги вместо большой политики

Уход из Белого дома по истечении полномочий Обамы помог Байдену улучшить своё финансовое благосостояние.

Если в период с 1998 по 2009 год, в бытность сенатором, годовой заработок Джо Байдена и его супруги Джилл не дотягивал до $300 тысяч, а в 2014 году вице-президент США был одним из наименее обеспеченных госслужащих — из 505 мест рейтинга политиков и чиновников с крупнейшими состояниями, составленном Центром ответственной политики, занимал 501-е, — то после сложения полномочий в администрации супруги купили дом для отдыха за $2,7 млн и сняли особняк, месячная аренда которого обходилась в $20 тысяч. Как они заработали на недвижимость? Джо — на выступлениях и публикациях, а Джилл — на выпуске книги ($8 млн).

Победа над недугом

Если бы Байдену сказали в детстве или юношеском возрасте, что он станет успешным оратором, то он, наверно, рассмеялся бы. Дело в том, что тогда он страдал от заикания.

«Когда я находился дома со своими братьями и сестрой, вместе с моими друзьями или играл в футбол, то всё было в порядке, но когда я попадал в новую ситуацию или новую школу, должен был читать перед классом или хотел пригласить девушку на свидание, я просто не мог этого сделать», — рассказывал Байден в своих мемуарах. Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США

Из-за того, что он не мог сразу произнести свою фамилию, одноклассники дали будущему политику прозвище «Бай-бай». Чтобы побороть свой недуг, Байден читал стихи вслух, тренировался говорить, набив рот камешками, и, разменяв третий десяток, смог говорить, не заикаясь.

В ходе нынешней предвыборной кампании Байден неоднократно допускал нелепые оговорки, помощники, отвечая на обвинения в старческом слабоумии кандидата, списывали всё на заикание.

Личные трагедии политика

1972 год стал одновременно самым счастливым и самым трагичным для Байдена.

Через несколько недель после первого избрания в верхнюю палату Конгресса у 30-летнего мужчины в автокатастрофе погибли жена Нелия и годовалая дочь Наоми, когда ехали за рождественской ёлкой, а находившиеся с ними в машине сыновья Бо и Хантер получили травмы. Политическая карьера Байдена могла закончиться, так и не начавшись. Он хотел отказаться от сенаторского мандата, чтобы иметь время на воспитание детей, но в итоге всё-таки решил начать работу в Конгрессе. Присягу в качестве сенатора Джо Байден принял в больнице, где в тот момент лежали его сыновья. Чтобы видеться с ними, он каждый день ездил на поезде из Вашингтона домой в Делавэр, а это около 180 км.

Попробовать наладить личную жизнь молодой вдовец решил через 5 лет после трагедии и отправился на свидание вслепую, которое организовал его младший брат. Так Байден познакомился с учительницей английского языка Джилл Трейси Якобс, а добиваться её согласия выйти замуж ему пришлось долго — заветное «да» она сказала лишь на пятый раз. В 1977-м Джо и Джилл поженились, а в 1981-м у них родилась дочь Эшли.

Гибель первой жени и дочери не единственная большая потеря в жизни бывшего вице-президента США. В 2015 году от рака головного мозга умер старший сын Бо, который был его опорой и главной надеждой. Ему, федеральному прокурору Филадельфии, прочили большую политическую карьеру. Джо Байден посвятил Бо книгу мемуаров «Обещай мне, папа». Для названия он взял фразу, которую сын произнёс незадолго до смерти: «Обещай мне, папа, что с тобой будет всё в порядке».

Сладкая зависимость

Джо Байден не употребляет алкоголь.

«Я не принимаю ничего, что может стать для меня костылем», — пояснил он в одном из интервью.

Политик имел ввиду, что некоторые члены его семьи страдали от алкогольной зависимости, а именно мать и родственники по её линии, его младший брат Фрэнк, да и его собственного сына Хантера эта напасть не миновала. Джо с детства видел, как спиртное влияет на человека, и это стало причиной его тотальной трезвости. Однако одна зависимость у Байдена есть.

«Меня зовут Джо Байден, и я люблю мороженое. Вы все думаете, что я шучу, но это не так. Я съедаю за раз больше мороженого, чем три человека, с которыми бы вы предпочли находиться в этот момент», — говорил он во время посещения одной из компаний по производству мороженого.