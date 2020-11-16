В Хмельницком, Запорожье, в Прилуках Черниговской области местные жители создали новые, альтернативные горсоветы и сегодня требуют передать им власть, ссылаясь на Конституцию Украины. И, как уверяют новоизбранные мэры, которых на этот пост поставили их сторонники (10-15 человек), они и есть самые настоящие градоначальники

СБУ обнаружила в Хмельницком фейковый горсовет © commons.wikimedia.org,

Тревожный сигнал

Незадолго до выборов в местные территориальные советы в двух городах — Запорожье и Хмельницком — сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры «задокументировали противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковые горсоветы областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе».

Выборы-2020: «Слуга народа» трещит по швам, Украина следует за ней © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора Викарчука — и «депутатов» и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления — Хмельницкого городского совета.

Все это дело было задокументировано чин по чину, был также создан и подписан учредительный документ нового органа местной власти. А новоизбранный градоначальник на своей странице в соцсетях выступил с призывами присоединиться к «новому городскому совету» для осуществления «реального» местного самоуправления. То есть раздавал вакантные должности желающим поработать в новой команде, а также помочь новой мэрии финансово — на развитие.

В Запорожье все прошло так же, хотя количество учредителей нового «городского совета» неизвестно. Но в отличие от Хмельницкого должности в новосозданном органе продавались, и обещали выдать «соответствующие удостоверения».

Местные выборы разделят Украину на три части © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В СБУ считают, что данные организованные группировки пытались создать фейковые «городские советы» для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионах.

Сами взяли власть

Можно сказать, что СБУ проспала назревающее в стране волнение. Потому что эти альтернативные мэрии были созданы не вчера.

В июне 2020 года в Прилуках девять местных жителей провели собрание, выбрали мэра, которым стал местный пенсионер-предприниматель, приняли присягу и даже написали устав нового органа. Несмотря на то что новый мэр Игорь Пилипчук выкладывал на своей странице в соцсетях ролики с собрания, документы, рассказывал о том, как будет хорошо при его руководстве городом, СБУ только в октябре узнала о нем и его деятельности и нагрянула с обысками.

Игоря Пилипчука тоже заподозрили в насильственном изменении или свержении конституционного строя, в захвате государственной власти. Хотя он уверяет, что действует в рамках закона, так как децентрализация предусматривает то, что каждый может сам взять власть в свои руки.

Одесса предвыборная: назначение губернатором Гриневецкого, СБУ выступает в поддержку Труханова © truhanov.od.ua, odessamedia.net

Новые альтернативные мэры считают, что по закону о правонаследовании им должны передать власть, и сейчас они этого добиваются. Но у СБУ на этот счет другие взгляды, противоречащие Конституции Украины, и на них оказывается большое давление. Силовики пришли с обыском, надеясь найти склады оружия, но ничего не обнаружили.

Интересно то, что местные жители по-разному отнеслись к созданию альтернативных мэрий. Одни поддерживают, но не уверены, что что-то получится. Другие считают, что они только мутят воду.

Украина может распасться

Избирком Харькова отказался пересчитывать голоса на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олега Тягнибока, но недавно покинули ее ряды, разочаровавшись в деятельности партии. Так как она, по словам бывших «свободовцев», прогнила и продалась.

Сегодня альтернативные мэры ищут поддержку, но не столько среди украинцев, сколько у зарубежных лидеров. Недавно они пытались попасть на прием к послу США и уверяют, что к ним сейчас обращаются жители городов и сел, которые готовы идти тем же путем — создавать свои мэрии из людей, которым они доверяют, потому что на местных выборах, подделав результаты, победили те же коррупционеры.

Ну а новые мэры Хмельницкого, Запорожья и Прилук уже создают территориальную полицию для наведения порядка из числа добровольцев. А также требуют очистить для них здание местных мэрий, так как они единственные легитимные.

Юристы подобному развитию событий не удивлены, так как, на их взгляд, административная реформа, проведенная Порошенко — Гройсманом, вела к подобному. И сегодня на Украине могут появиться десятки или же сотни самопровозглашенных республик. Потому что ОТГ, созданные в ходе реформы, могут отсоединяться, создавать собственные нормативные базы. В итоге получилась некая федерализация Украины. И даже без альтернативных мэрий органы власти на местах получили максимально широкие полномочия.

Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами © Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна Ростислав Кравец.

Более того, появление альтернативных органов местной власти может реально привести к вооруженным конфликтам, появлению новых самопровозглашенных независимых республик. Если воинские части решат поддержать новосозданные органы, на Украине может вспыхнуть гражданская война и деление страны на десятки мелких народных республик.

И если, скажем, на Западной Украине будут создаваться такие органы и их будут признавать и поддерживать соседние приграничные республики, от Украины могут отсоединиться огромные территории.

Если вспомнить, в 2004 году в Северодонецке состоялся Всеукраинский съезд депутатов всех уровней, на котором большинством голосов приняли решение о создании Автономной Юго-Восточной Украинской Республики. Да, тогда это не реализовали, но и никто не понес ответственности. Но сегодня все возможно довести до конца, если не изменить принятые при Порошенко законы.