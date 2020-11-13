Cкандал с запретом фильма издания Украина.ру показал всю силу американских корпораций. Несмотря на требование Роскомнадзора, YouTube заблокировал фильм издания. В тот же день стало известно и ещё об одном запрете в отношении российских СМИ

Вечером 12 ноября на YouTube должна была состояться премьера фильма-расследования журналиста Андрея Лактионова о связанных с крушением малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году обстоятельствах. Премьера была скандальной: за несколько дней до неё фильм заблокировали на YouTube.

«Мы впервые столкнулись с подобной ситуацией. Я ума не приложу, что могло так повлиять на YouTube. Изначально у меня были подозрения, что это кадры из Донбасса, падение самолета, но подобные видео и ранее загружались на YouTube, и проблем с этим не было», — рассказал в интервью изданию Украина.ру один из готовивших фильм к показу — журналист Александр Соколов. Журналист Александр Соколов: Блокировка YouTube-материала Украина.ру – акт политической цензуры © flickr.com, Mark Lovick

В защиту издания выступил Роскомнадзор, и позже фильм восстановили на платформе, правда добавив к нему возрастное ограничение.

Однако радовалась редакция издания недолго — обещанная премьера на YouTube так и не состоялась. К 19:00 фильм снова заблокировали. В итоге пришлось пользоваться услугами собственного видеосервиса.

В тот же день стало известно ещё об одном акте цензуры со стороны корпорации Google, которая владеет сервисом YouTube.

«YouTube пометил документальный фильм RT об американских радикальных группировках и уличных протестах как «неприемлемый и оскорбительный». Если открыть фильм в русскоязычной версии видеохостинга, то будет предупреждение, что он «содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей». Однако в англоязычной версии — «фильм определён как неприемлемый и оскорбительный». И даже если подтвердить продолжение просмотра фильма, то будет ещё одно похожее сообщение», — указывалось в Telegram-канале издания Russia Today.

При этом подробностей о своём решении Google не сообщил.

«Какие материалы в документальном фильме могут быть оскорбительными — не говорится. Также неизвестно, кто определил фильм как «неприемлемый», — указывалось в публикации.

Однако от произвола американских корпораций страдают не только россияне. YouTube разбушевался. Роскомнадзор вступился. Победила Украина.ру © CC0, Pixabay

И даже Трамп

В воскресенье 8 ноября президент США Дональд Трамп возмутился поведением своего противника на выборах Джо Байдена и его штаба. Те поспешили объявить Байдена победителем президентских выборов со ссылкой на массмедиа.

«С каких это пор отстойные медиа называют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели», — задал Трамп вопрос в Twitter.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

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Поведение американских СМИ во время выборов и после дня голосования у многих сторонних наблюдателей действительно вызвало вопросы. По сути, часть американских СМИ, в том числе и весьма уважаемые издания, превратились в пропагандистские боевые листки Демократической партии США.

«Что такое «свободная американская пресса», смотрите, запоминайте и детям своим расскажите: 1. Байден еле-еле выиграл ключевые штаты с массовыми махинациями и отрывом в десятки тысяч голосов (при 140+ миллионах проголосовавших, это на уровне статпогрешности). 2. «Нью-Йорк Таймс», чтобы зацементировать его победу, публикует текст, которого и в газете «Правда» не увидишь, о том, как Байден достучался до загадочной американской души. 3. Через 4 года нарратив «Байден заглянул в американскую душу» станет частью официальной истории США, а про массовое голосование мертвецов и выгнанных с участков наблюдателей будут помнить только старперы вроде нас с вами», — описывает одно из популярных в России Facebook-сообществ публикацию в популярнейшей американской газете.

Однако участие СМИ в выборах в США не шло ни в какое сравнение с ролью информационных корпораций. Показательный пример: в четверг 5 ноября Τwitter пометил три записи Трампа как «спорный контент».

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — указывалось в сообщении. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

При этом Трамп писал о результатах выборов. Что примечательно — твиты его противников, отдавших победу конкуренту президента США Джо Байдену, сомнительными не признавались. Подобной политики и Twitter, и Facebook придерживались и до, и во время выборов.

«Байден — это надолго. Почему? Все просто, дамы и господа, зрите в корень. Демократы очень завязаны на информгигантов, The Big Tech. Трамп позволил себе недопустимое: попытку взять под контроль тех, кто контролирует умы и сердца всех. Но слишком поздно. Власть отдавать они уже не желают. Это понятно, а потому замочат Трампушку со всеми его криками про нечестные, фальсифицированные и утащенные из-под носа выборы. В США есть одна власть — крупный капитал, а сегодня он в мёртвой сцепке с информационными монополиями», — прокомментировала происходящее в США член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

В другой своей записи в Telegram она прямо называла американские соцсети и СМИ победителями Трампа.

«Трамп проиграл социальным сетям и американским медиагигантам. Если посмотреть на карту голосования американского населения, то окажется, что основная масса переметнувшихся на сторону демократа сосредоточена в крупных городах. Почему? А все просто: именно там сконцентрирована основная масса активных пользователей всяких Твиттеров и Фейсбуков, а также именно там горожане следят за информационной политической повесткой в СМИ. И именно те, кто завладел информацией, победили на выборах в США», — писала Бутина.

Она приводила прямые примеры вмешательства корпораций в выборы. Удар по «Царьграду». Как США заставляют Россию держать бронепоезд на запаснОм пути © flickr.com, Mark Lovick

«За доказательствами этого очевидного факта далеко ходить не надо: помните, когда Трамп выступал по телевидению 5 ноября о махинациях на выборах? Так вот, крупнейшие американские телеканалы — MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC — резко прервали трансляцию выступления президента, а the Big Tech помечали все сообщения Трампа как «disputed», проще говоря, спорные и недостоверные, а вместе с тем вычищали расследование газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне будущего президента США Джо Байдена», — указывала она.

Человечеству придётся жить в условиях тотальной цензуры со стороны американских медиакорпораций. Впрочем, выход есть.

Что делать?

Идет седьмой год ожесточённого противостояния с Западом, а российские СМИ всё так же использовали западные площадки для размещения материалов, которые могут навредить западному истеблишменту, уличить его во лжи и донести правду для рядовых жителей стран Запада. И в это в условиях политической диктатуры — а именно так определяют политику западных корпораций российские эксперты.

«Формируется диктатура, и ее элементом является политическая цензура, которая активно продвигается менеджментом YouTube, Facebook, Twitter. Сносы аккаунтов являются политическими репрессиями, а невозможность публиковать является политической цензурой. Это враги свободы. Они захватили технологическое лидерство и, опираясь на него, начали устанавливать политическую диктатуру», — отметил, к примеру, в комментарии изданию Украина.ру эксперт Сергей Марков.

Причина, по которой российские СМИ используют западные сервисы для продвижения своих материалов, проста: отсутствие альтернативы. На Западе популярные российские сервисы или уже или будут заблокированы. Далеко за примером ходить не надо — достаточно вспомнить Украину.

Те сервисы, которые интересуют США и остальные страны Запада, вынуждают продать американцам — тут можно вспомнить историю с TikTok.

Однако часть вины за происходящее лежит и на нас самих. Достаточно вспомнить историю с дистанционными уроками в Москве осенью этого года, когда выяснилось, что единственной платформой, используемой в «Московской электронной школе», стала Microsoft Teams.

Российские разработчики были возмущены. Долгожданная премьера вопреки цензуре Google: фильм-расследование о гибели MH17 © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Мы возмущены этой ситуацией. Microsoft, как и многие другие, не была готова к пандемии и теперь всячески пытается откусить кусочек пирога, хотя обеспечить школы и вузы инструментами для дистанционного образования нужно было ещё весной, чем мы и занимались», — цитировало издание CNews представителей компании ΤrueConf.

Эта компания сделала свою систему связи бесплатной в марте 2020 года. На сайте компании была размещена детальная инструкция, а представители компании помогали настраивать систему желающим.

«Принуждение к использованию зарубежного продукта Microsoft Teams, которое осуществляет Департамент информационных технологий, заставляя учителей и школьников работать только в этом продукте, выглядит достаточно странным. Коллеги настойчиво продолжают пользоваться иностранными решениями, продолжают тратить на них деньги, обучать учителей и школьников работе с иностранными продуктами. Нам этого не понять», — прокомментировал сложившуюся ситуацию каналу «Царьград ТВ» директор Ассоциации разработчиков программных продуктов Ренат Лашин.

Он назвал примеры российских аналогов, среди которых платформы Videomost, TrueConf, Mind, «Авентео», продукты «Яндекс. Телемост», «Видеозвонки Mail.ru».

Примечательно, что Лапшин указал и на тот факт, что в школах детей учат работать с западными программами и системами. При этом — платными, вроде ОС Windows. Умение, конечно, нужное, однако упор всё же нужно делать на работе с ОС с открытым кодом. Иначе получается, что российские школы воспитывают преданных потребителей западных продуктов. И даже платят за это этим самым западным корпорациям. Роскомнадзор потребовал от Google, Twitter и Facebook прекратить цензуру российских СМИ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Ещё одним способом удара по западным информационным гигантам было бы внедрение гибкого подхода к борьбе с пиратством. Зачем наказывать тех, кто наказывает долларом недружественные России корпорации или производителей медиапродуктов, где русских выставляют варварами и нелюдью?

Кроме того, нелишним будет обратить внимание на опыт Китая, сначала закрывшегося от западных корпораций и создавшего свои аналоги западных продуктов, подчас превышающие их по качеству, а потом приоткрывшего свой рынок, но установившего максимально жёсткие правила.

Пришла пора признать: против России начали вести информационную войну. Пока это не полноценная война, а своеобразная «разведка боем». Но в случае дальнейшего обострения отношений с Западом одним утром мы можем не только не увидеть любимые видео на YouTube, а и вовсе увидеть синий «экран смерти» на мониторах своих компьютеров, ноутбуков, планшетов и телефонов.