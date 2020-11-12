Заблокировав показ фильма-расследования о крушении малайзийского боинга в Донбассе, модераторы YouTube попытались скрыть одну из версий трагедии, считает журналист Александр Соколов

На днях модераторы YouTube признали фильм-расследование Андрея Лактионова о причинах катастрофы малайзийского боинга в Донбассе «нарушающим принципы и правила платформы» и удалили его до премьеры с канала издания Украина.ру.

После реакции ведущих СМИ России и официального обращения Роскомнадзора видеохостинг снял блокировку. Премьера фильма состоится 12 ноября в 19:00.

О том, как все это происходило, мы попросили рассказать одного из руководителей видеоредакции Украина.ру Александра Соколова.

- Александр, на Ваш взгляд, что на самом деле стало причиной решения YouTube заблокировать показ фильма? Желание скрыть правду об этой трагедии?

— Дело в том, что мы впервые столкнулись с подобной ситуацией. Я ума не приложу, что могло так повлиять на YouTube. Изначально у меня были подозрения, что это кадры из Донбасса, падение самолета, но подобные видео и ранее загружались на YouTube, и проблем с этим не было.

Скорее всего, это акт политической цензуры, потому что выход фильма был приурочен к 12 ноября — началу судебных слушаний в Нидерландах. Думаю, что таким образом пытались скрыть одну из версий, которая украинскими зрителями рассматривается в фильме, о том, что в трагедии замешан украинский летчик Волошин.

Запрет на фильм был снят сегодня ночью. На это повлияло решение Роскомнадзора. В фильме нет чего-то суперскандального, он лишь показывает позицию одной из сторон, которую скрывать нельзя.

- А какие СМИ поддержали Украина.ру в этом конфликте с Google?

— Это было очень неожиданно. Поддержал «Коммерсант», «Взгляд», Russia Today, Sputnik. Удивительно, что буквально после нескольких часов после запрета фильма об этом написало «Эхо Москвы». Написали об этом и некоторые англоязычные ресурсы.

- К сожалению, это не первый случай блокировки ресурсов российских СМИ. Станет ли решение платформы по Украина.ру прецедентом защиты прав российских журналистов на публикацию альтернативной информации?

— Считаю, что это прецедент. Реакция Роскомнадзора была очень оперативной. И я не припомню, чтобы YouTube так быстро снимал ограничения на фильм.

Поэтому это прецедент, и позитивный прецедент. В дальнейшем этот алгоритм действий может быть использован. То, что мы не молчали, и слаженная работа Роскомнадзора дали эффект.

Мы планировали загружать фильм на другую платформу и даже не ожидали, что YouTube вернет его.

- Не секрет, что медиамагнаты поддерживают демократов и победившего недавно на выборах в США Джо Байдена, который ранее называл Россию главным врагом США. Следует ли российским журналистам в будущем ожидать ужесточения цензурных ограничений в интернете?

— Скорее да, чем нет. Мы видели, как во время американских выборов президента Дональда Трампа ограничивал Twitter. Глобальная цензура, когда глобальные сети используются повсюду в Европе и не подчиняются национальному законодательству, конечно же, инструмент воздействия на массы.

Американцы пошли на попятную: YouTube вернул доступ к материалам издания Украина.ру

Социальные сети, YouTube, Facebook, корпорация Google порой преследуют определенные политические цели, потому что они кому-то принадлежат, и можем связывать этих людей с демократами, судя по тому, как они им подыгрывают. Несомненно, эта цензура будет усиливаться, и в выдаче YouTube и Google будут только те сайты, которые отражают нужную точку зрения.

Пример той же Украина.ру, которая в Facebook постоянно подвергается ограничениям со стороны StopFake, ограничивающим выдачу наших страниц, тоже является ярким свидетельством этого. Потому что есть украинские ресурсы, которые публикуют вещи, противоречащие криминальному кодексу Украины и России, тем не менее они находятся в свободном доступе.

- Давайте вернемся к самому фильму. Можем ли мы надеяться, что эти материалы будут приобщены к делу и суд использует их, чтобы установить истинную причину трагедии?

— Мне сложно сказать, я не юрист. Но ажиотаж вокруг этого фильма, реакция средств массовой информации и Роскомнадзора уже говорит о том, что фильм не бесполезен.

Фильм был снят в 2018 году. Он нигде не был показан, а версия, которую разрабатывал автор этого фильма Андрей Лактионов, весьма непопулярна, потому что официально обвиняют российскую сторону в том, что произошло в Донбассе.

Фильм рассматривает совершенно другую версию, поэтому его могут цитировать, так как некоторые данные ранее не публиковались.

Очень важно и интересно, что авторы фильма находятся непосредственно на месте. Они снимали этот фильм в самый горячий период на Украине в 2018 году, когда это было опасно. Можно сказать, что это героический поступок авторов фильма.

- Удастся ли донести эту информацию до украинского зрителя и на какой отклик мы можем рассчитывать, ведь на Украине уже назначен виновный в катастрофе боинга?

- Это во многом зависит от YouTube, потому что те площадки, которые будут распространять этот фильм, являются либо российскими, либо западными, которые, скажем так, нерукопожатные на Украине.

Если некоторые аргументы этого фильма будут использовать лидеры общественного оппозиционного мнения, то какие-то элементы фильма будут доступны.

Этот фильм лежит на глобальной платформе YouTube, и если алгоритмы видеохостинга не подведут и вручную никто не будет вносить в них изменения, то потенциально этот фильм может набрать определенное количество просмотров среди украинцев.

Но опять же все будет зависеть от того, как поведет себя YouTube как глобальная сеть, потому что доступ к фильму вернули, но ограничения по аудитории +18. То есть посмотреть его смогут только те люди, которым есть 18 лет, и те, кто зарегистрирован на YouTube.