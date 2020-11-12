Россия должна потребовать, чтобы правила цензуры в соцсетях формировались общественным советом, а не никем не контролируемыми менеджерами, считает политолог Сергей Марков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Модераторы YouTube запретили премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом, опубликованного на канале издания Украина.ру.

После реакции российских СМИ и обращения Роскомнадзора видеохостинг снял блокировку.

- Сергей Александрович, почему информационное пространство так жестко зачищается от иного мнения?

— Это еще недостаточно жестко, будет еще жестче. Формируется диктатура, и ее элементом является политическая цензура, которая активно продвигается менеджментом YouTube, Facebook, Twitter. Сносы акаунтов являются политическими репрессиями, а невозможность публиковать является политической цензурой.

Это враги свободы. Они захватили технологическое лидерство и, опираясь на него, начали устанавливать политическую диктатуру. Нам все время казалось, что Америка — лидер демократии, и так было весь XX век. Сейчас Америка стала врагом демократии. Как в ее внешней политике, так и во внутриполитической жизни видно, что демократия там находится в кризисе. Это реальность, с которой мы должны столкнуться.

- Какими методами Россия может противостоять такому давлению?

— Роскомнадзор правильно сделал, что выдвинул жесткие требования, но требовать нужно больше. Есть группа людей, которые занимаются блокировкой ресурсов. Нужно требовать, чтобы правила, по которым они осуществляют цензуру, стали публичными, открытыми. Это первое.

Борьба издания Украина.ру с YouTube и отражение её в СМИ © AFP, Martin BUREAU

Этот общественный совет должен быть составлен из граждан стран, где язык (контента) является государственным. Получается абсурд: в русскоязычном сегменте политической цензурой занимаются граждане страны, где русский язык стремятся запретить.

Нам нужно идти не столько по пути запрета, сколько по пути формирования альтернативы этим социальным сетям. Это то, чем давным-давно должно было заняться российское правительство. У нас в сети «ВКонтакте» даже больше людей, чем в Facebook. Но по общественно-политической значимости Facebook, Instagram являются наиболее известными. Именно там происходит концентрация общественно-политической жизни.

Совершенно недопустимо, что они контролируются врагами России и используются в интересах, враждебных России.

- Следует ли ожидать ужесточения борьбы в информационном пространстве после победы кандидата от демократов на выборах президента США, которого поддерживают медиамагнаты?

— Думаю, да, но ужесточение происходило бы в любом случае — и при Трампе, и при Байдене. Но при Байдене это будет в большей степени получать поддержку от государственных структур.