Эксперты, журналисты и рядовые жители западных стран высоко оценили вклад России в достижение перемирия в конфликте Армении и Азербайджана в то время, когда США и Европа предпочли наблюдать за ситуацией со стороны

Утром 10 ноября вместо военных сводок военного руководства двух республик неожиданно для всех прозвучала новость о подписании премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным трёхстороннего заявления о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта с полуночи. «Никол, ты предатель: ты встал на колени перед турком» - участник войны в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В документе подробно прописан график вывода армянских военнослужащих из Кельбаджарского (15 ноября), Агдамского (20 ноября) и Лачинского (1 декабря) районов. Эти территории перейдут под контроль Баку так же, как и захваченные в ходе нынешних боевых действий города Шуша и Гадрут, которые в советское время входили в состав Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Под контролем Армении останутся Степанакерт (столица Нагорного Карабаха), Иванян (Ходжалы), Аскеран, Мартуни и Мартакерт и окружающие их сёла.

Гарантами выполнения соглашения выступают российские миротворцы, которые отправились в зону конфликта сразу после подписания заявления лидерами трёх стран. Контингент в составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники развёртывается вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворцев — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если не будет возражений ни одной из сторон.

Новость о достижении перемирия в многолетнем конфликте на Южном Кавказе взорвала всё мировое информационное пространство. Победителями в этой ситуации крупнейшие СМИ назвали Россию, которая сыграла ключевую роль в заключении сделки между Баку и Ереваном, а также Турцию, которая поддерживала в конфликте Азербайджан.

«Это ещё одна значительная дипломатическая победа для Кремля, который в последние годы добивался восстановления своего статуса незаменимой мировой дипломатической державы. Турция тоже засчитает это соглашение как свою победу, которая укрепит её статус в регионе. Анкара уже давно мечтала о месте за столом переговоров по Нагорному Карабаху наряду с Россией, США и Францией (сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху — ред.)», — пишет британская газета The Independent.

Американское издание The New York Times отмечает, что конфликт в Нагорном Карабахе, начавшийся в 1988 году, может претендовать на звание самого труднопреодолимого спора в Европе: стремление армянского большинства спорного региона к самоопределению наталкивается на право Азербайджана владеть этой территорией по международному законодательству, будучи не в состоянии вести диалог, стороны стремились решить спор силой оружия. Молчание армян. Не отрекаются любя © REUTERS, David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout

«Впервые за 100 лет (с осени 1920 года) в регионе появятся российские и турецкие войска. В те времена, как и в годы правления многочисленных царей и султанов, Владимир Ленин и Мустафа Кемаль Ататюрк продиктовали условия, повели новые границы и разграничили сферы влияния. Тогда, как и сейчас, Россия и Турция исключили западные страны из процесса принятия решений. Западным странам и международным организациям придётся сотрудничать с Россией, несмотря на неизбежную неловкость», — говорится в статье.

Бездействие Запада в урегулировании конфликта отмечают многие мировые СМИ. Например, британская газета The Daily Telegraph пишет, что до недавнего времени Америка и её союзники были очень активны на Кавказе, но сейчас ходы, сделанные Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ещё раз показали, что, когда речь заходит о политике силы, а не о политике жестов, они в этом главные мастера.

«Южный Кавказ — «естественное» историческое поле действий этих двух стран, гораздо более естественное, чем для Вашингтона или Парижа. Россия, кстати, немного отступила, чтобы сохранить в качестве старых друзей и Азербайджан, и Армению. Но это неважно: позволив Армении погрузиться до абсурда в эту войну, стараясь не противостоять стремлениям Азербайджана при поддержке Турции, а затем добившись отправки тысяч российских солдат в роли посредников, Москва выиграла на всех досках. Для Джо Байдена, как и для Эммануэля Макрона, эта партия уже проиграна», — констатирует швейцарское издание Le Temps.

Директор программы «Большая Европа» в Европейском совете по международным отношениям Нику Попеску в своей статье для американской газеты Politico подчёркивает, что пока Европейский союз наблюдал за происходящим со стороны, становясь всё более бесполезным для своих соседей, Россия и Турция демонстрировали в регионе свою силу. По его словам, если ЕС не переосмыслит свою стратегию в регионе, ему, видимо, придётся наблюдать, как брать инициативу в свои руки и распоряжаться там будут другие. Зеленский, атакуй! Как на Украине восприняли договор по Нагорному Карабаху © пресс-служба президента Украины

Перемирие в Нагорном Карабах активно обсуждают не только эксперты и журналисты, но и рядовые жители западных стран. Так, в комментариях к статье во французской Le Figaro пользователь romulus augustule написал, что для армян, которые изначально сильно уступали как по числу бойцов, так и по техническому оснащению, подписание соглашения с частичным восстановлением территорий было лучшим выходом — таким образом удалось избежать бойни. Читатели высоко оценили роль России в прекращении боевых действий. Пользователь nordiste duNord считает, что она победила с точки зрения дипломатии и позиционирует себя в качестве арбитра, а вот ЕС, Франция, США, Минская группа и многие другие не смогли разрешить этот конфликт.

«Настоящая политика. Это прекращение огня наступило после уничтожения российского вертолёта и гибели его экипажа. Путин рассердился, и все воюющие стороны поняли, что зашли слишком далеко. Я думаю, что победители — русские, а проигравшие — турки. Это также ещё раз доказывает, что мы — политические карлики в зоне российского влияния. Путин только что всем об этом напомнил. Как говорится, «если хорошо следить за своим пастбищем, и коровы останутся целы», — написал BOUCAU.

Как бы то ни было, самое главное, что хоть бы одну войну в мире удалось остановить и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Конечно, жители Армении не довольны, что их власти не пошли до победного конца и обвиняют их в капитуляции, но худой мир лучше хорошей войны.