У российских и зарубежных экспертов нет единого мнения по поводу того, как итоги выборов в США повлияют на «Северный поток — 2». При этом в американском Конгрессе уже предложили новые санкции против проекта

Выборы президента США, которые вот уже вторую неделю остаются главной новостью в мире, могут ощутимо повлиять на перспективы и сроки достройки «Северного потока — 2» (СП-2). В частности, Джо Байден, который уже провозгласил себя победителем, ещё в 2016-м называл российско-немецкий энергетический проект плохой сделкой для Европы. «Это в конечном итоге дестабилизирует Украину. А Европе нужны диверсифицированные поставщики газа», — заявил он в статусе вице-президента США.

Байден против санкций: какое будущее ждёт «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако не исключено, что все эти угрозы останутся на словах, а на деле новый президент США будет торговаться с Россией и снимет возражения по проекту. Как уверяет бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, договориться с Москвой о завершении строительства СП-2 Байден предпочтет «по-тихому», а в обмен попытается выторговать какие-то выгоды для Вашингтона.

Мнения экспертов по поводу влияния результатов президентских выборов в США на «Северный поток — 2» также разошлись. Так, польский политолог, американист Збигнев Левицкий заявил корреспонденту российского агентства ТАСС, что победа Джозефа Байдена может привести к улучшению отношений Вашингтона с Москвой и Берлином, а это скажется на реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». «Думаю, Байден будет менее открыт для польских нужд. Он будет больше обращать внимание на хорошие отношения с Берлином и Москвой», — сказал Левицкий, подчеркнув, что США в отношениях с Польшей, «конечно, не откажутся от военного сотрудничества, продажи нефти и газа, но атмосфера уже не будет такой же благоприятной, как в период Трампа».

Байден разрешит «Северный поток — 2» — Uniper © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Брюссельский политический советник британской консалтинговой компании Portland Europe Симонас Вилейкис также в комментарии ТАСС сказал, что избрание Джо Байдена на пост президента США открывает путь для сделки Германии и США по урегулированию конфликта вокруг «Северного потока — 2» и завершения его строительства — в обмен на обязательства расширить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ). «Северный поток — 2» будет оставаться болезненным пунктом в отношениях Евросоюза и США после выборов, однако избранный президент Байден, вероятно, будет говорить с Европой в более мягкой форме, — сказал он. — В конечном итоге я считаю, что именно от европейцев, а точнее — от Берлина будет исходить инициатива по предложению американцам сделки, которая обеспечит завершение этого проекта». По словам Вилейкиса, взамен ЕС «может расширить закупки американского СПГ или снизить ряд торговых тарифов».

Экономист Алексей Кущ в комментарии киевскому порталу «Страна» сказал, что при Байдене США могут ослабить давление на СП-2, поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на перспективах Украины как транзитёра российского газа в Европу. «Ожидается, что Байден ослабит санкционное давление на «Северный поток — 2», с его стороны это будет своего рода политическим реверансом в сторону Германии. Для нас это фактически умерщвление транзитного потенциала. В Европе будет три газовых хаба: Германия, работающая на российском газе через «Северный поток» (она покроет потребности Западной Европы), Польша (американский сжиженный газ для Восточной и Центральной Европы) и Турция (российский и азербайджанский газ для Южной Европы). Потенциально доступным для нас остается транзит в Австрию, Словакию, Чехию, но будет ли этот потенциал реализован — большой вопрос», — заявил украинский эксперт.

Эксперт из США рассказал, какой будет политика Байдена по «Северному потоку-2» © REUTERS, Tom Brenner/File Photo Бранко Терзик считает, что США при возможном президентстве Джо Байдена продолжат курс против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, Вашингтон продолжит продавать партнерам сжиженный природный газ, но в меньших объемах, поскольку будет учитывать давление левого крыла Демократической партии. «Скорее всего, администрация Байдена продолжит прежнюю политику противодействия», — сказал Терзик РИА Новости, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Байден борьбу Трампа против СП-2.

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в разговоре с ТАСС сказал, что политика США на постсоветском пространстве не претерпит значительных изменений после победы Джо Байдена на президентских выборах, поскольку новая администрация вряд ли будет делать резкие шаги на международной арене. Быстрицкий также обратил внимание на то, что Байден, так же как и его предшественник, продолжит противодействовать строительству трубопровода «Северный поток — 2», однако вероятность успеха американского политика на этом направлении находится под вопросом.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев также высказал мнение, что в случае смены администрации Белого дома ожидать от США ослабления санкций против «Северного потока — 2» не приходится. «На сегодняшний день я какой-то альтернативы не предвижу. Да, наверное, администрация Байдена будет налаживать отношения с Европой. И, возможно, Меркель не случайно одной из первых поздравила Байдена с победой, в расчете на то, что новая администрация может по-другому подойти к проблеме «Северного потока — 2». Но я так не считаю. Администрация Байдена в своей политике будет руководствоваться идеологическими соображениями. Мне она представляется администрацией, для которой именно идеология будет стоять впереди многих других соображений», — сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Немецкий эксперт Рар сказал, что будет с «Северным потоком-2», если к власти в США придет Байден © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В свою очередь в Германии, которая ранее приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии, призвали США в будущем отказаться от вмешательства в европейские дела и отказаться от угроз санкций, в том числе в отношении проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространенном во вторник, 10 ноября, заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса в связи с прошедшими в США президентскими выборами.

«Американское вмешательство в европейские дела должно уйти в прошлое. США и ЕС нуждаются друг в друге как в партнерах на равных», — отметил Хермес. «В том, что касается санкционной политики, мы должны найти путь к согласованным действиям на основе международного права. Угрозы введения санкций против европейских энергетических проектов, таких как «Северный поток — 2», должны быть сняты с повестки дня», — подчеркнул председатель OAOEV, ассоциации, объединяющей немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

«Северный поток – 2»: «Газпром» и его партнеры обжалуют польский штраф, а в Германии не ожидают снижения давления США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Дональде Трампе «трансатлантические отношения подверглись серьезным испытаниям», включая сотрудничество Европы с Россией и странами Восточной Европы. «К этому относятся угрозы экстерриториальных санкций против европейских компаний, поучения в энергетической политике и односторонние американские шаги в Центральной и Восточной Европе и на Западных Балканах», — уточнил Хермес. «ЕС и Германия воспринимались в США больше как противник, нежели партнер», — отметил он. Одновременно председатель Комитета высказал мнение, что «трансатлантические конфликты не растворятся и при президенте Джозефе Байдене», однако появляется больше шансов на возвращение к кооперации и цивилизованному диалогу.

В эфире радио Sputnik экономист, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал эти ожидания немецких предпринимателей. «Это, скорее, мысли о желаемом — в Германии были бы рады, если бы ситуация улучшилась. Но это не значит, что это обязательно произойдет. Такое желание естественно и понятно. Возможно, в Германии считают, что Байден, в отличие от Трампа, будет действовать менее эгоистично, отстаивая американские интересы, он будет также отстаивать позицию Европы. Но среди сторонников Байдена, в Демократической партии США, такое количество резких противников России, российско-европейского сотрудничества, сторонников санкций, что, возможно, эта публика тоже будет о себе громко заявлять. Из-за этого, возможно, санкции, наоборот, будут только усилены», — сказал Митрахович.

Актуальная информация из США скорее подтверждает опасения пессимистов. Так, 10 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что представители Сената и Палаты представителей Конгресса США достигли договоренности о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». В проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября) указано, что под них могут подпасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, вовлеченными в строительство трубопровода.

Погребинский сказал, что будет с «СНВ-3» и «Северным потоком-2» в случае победы Трампа © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Элиот Энгель в июле 2020 года выразил беспокойство, что санкции нанесут ущерб Германии и другим европейским странам, но позволят России обойти их.

Однако, скорее всего, подобная осторожность США связана с другими причинами. Так, в случае дальнейшего ужесточения санкций США против газопровода «Северный поток — 2» с серьезными проблемами столкнется и польско-датский конкурент российско-немецкого проекта — газопровод Baltic Pipe. Такое мнение высказал журналист издания Berliner Zeitung Михаэль Майер, который обратил внимание на «забавную» ситуацию: один немецкий порт — Мукран — является опорным пунктом строительства и СП-2, и Baltic Pipe. «Если порт Мукран попадет под санкции США, то серьезные проблемы будут и у Baltic Pipe, то есть именно у того проекта, который был призван подорвать российско-германское сотрудничество», — написал Майер.

Журналист также отметил, что в период между президентскими выборами в США и инаугурацией главы государства власти этой страны будут внимательно следить за происходящим в операционной базе строительства «Северного потока — 2» — портом Мукран, и в случае необходимости в Вашингтоне начнут принимать меры. Майер напомнил о сложности работы трубоукладчиков и вспомогательных судов, подчеркнув при этом серьезный риск новых американских санкций, которые могут затронуть не только газопровод, но и менеджеров предприятий, участвующих в его реализации. «По плану трубы должны были начать прокладывать в ноябре. Но теперь неясно, удастся ли вообще начать прокладку оставшихся труб в этом году», — говорится в материале Berliner Zeitung, опубликованном 11 ноября.

Александр Рар о санкциях США против СП-2: Такого давления Германия не испытывала 75 лет © РИА Новости, Михаил Климентьев Игорь Юшков считает, что дело идет к тому, чтобы начать достройку «Северного потока — 2» в ближайшее время. «Хотя до сих пор полный перечень судов, которые будут достраивать проект, остается интригой. Основным трубоукладчиком, видимо, станет «Академик Черский». А вот по поводу судов снабжения определенности, наверное, еще нет. Изначально предполагалось, что это будет как минимум два судна: «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко». Но, как мы видим, «Иван Сидоренко» остаётся в Калининграде. Возможно, судно ещё присоединится к этой флотилии. Все суда окажутся под санкциями США, но «Газпрому» важнее достроить проект. Не так много там осталось по протяженности: один участок около 50–60 километров, другой чуть больше. Поэтому все они сейчас, видимо, загрузятся трубами и пойдут достраивать», — сказал Игорь Юшков 5 ноября в эфире радио Sputnik.

По его словам, из Мукрана все суда (а в этом порту, кроме трубоукладчика «Академик Черский», находятся российские суда снабжения «Финвал», «Умка» и «Остап Шеремета», а также специальное судно «Артемис Оффшор»), скорее всего, выйдут под завязку загруженными трубами. «Дело в том, что все, кто будут подвозить трубы к трубоукладчику, тоже будут подвергнуты санкциям США. Поэтому для них вопрос будет в том, чтобы из Мукрана забрать все трубы разом — и «Академика Черского» загрузить под завязку, и все суда снабжения. Поскольку, как только они начнут работать, их начнут вносить в черный список США. Все, кто будет подвозить к трубоукдадчику трубы, топливо, как-то еще содействовать в достройке, попадают под санкции. Без страховки судну сложно будет заходить в порт и забирать новые партии труб. Поэтому и возникает вопрос, можно ли одной волной все загрузить, чтобы второй раз не заходить в Мукран за трубами», — объяснил эксперт.

При этом в германском концерне Uniper — одном из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» — считают, что санкции США против проекта пока не угрожают компании. «Что касается санкционных рисков со стороны США, то мы продолжаем мониторить и анализировать ситуацию. В третьем квартале этого года новых оценок по этому вопросу не появилось», — сказал финансовый директор Uniper Саша Биберт на видеоконференции с инвесторами 10 ноября. «Говоря о роли Uniper в проекте как о финансовом партнере, могу сказать, что в части финансирования крупных изменений нет, также мы не меняли и структуру проекта, — сказал он. — В нашем понимании санкции или санкционные риски не представляются чем-то специфичным для Uniper». Биберт также отметил, что концерн Uniper по состоянию на ноябрь 2020 года направил 700 млн евро на финансирование проекта «Северный поток — 2» из обещанной суммы в 950 млн евро. «Наше участие в проекте составляет 700 млн евро, и оно за последнее время не изменилось», — сказал он, отвечая на вопрос о сумме инвестиций компании в СП-2.

Но куда больший резонанс вызвало обнародованное несколькими днями ранее решение Uniper заморозить проект сооружения приемного терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене. Спрос на бронирование его мощностей оказался намного ниже ожидавшегося, объяснили этот шаг в компании. Впрочем, как обратило внимание издание Deutsche Welle (DW), процедура оценки спроса завершилась 30 октября 2020 года, после чего в Uniper целую неделю медлили с обнародованием решения.

Утро на Украина.ру: Марцинкевич о борьбе США с «СП-2», нардеп раскритиковал послание Зе © Скриншот из видео Украина.ру

При этом, пишет DW, решение Uniper не означает, что в Германии так и не появятся СПГ-терминалы. Ведь наряду с проектом в Вильгельмсхафене имеются еще два — в Брунсбюттеле и в Штаде. Однако столь очевидный провал одного из проектов может усилить сомнения в экономической целесообразности остальных, особенно с учетом того, что возможностями принимать сжиженный газ обладают ближайшие соседи и партнеры ФРГ по Евросоюзу — Бельгия, Нидерланды и Польша. На данный момент, как отмечается в пресс-релизе компании, «Uniper рассматривает несколько новых вариантов использования территории Вильгельмсхафена в качестве порта для импорта экологически чистого газа» (то есть сделан очевидный намек на вред американского СПГ для экологии). При этом уточняется, что в долгосрочной перспективе также возможен импорт водорода.

Отмечу, что в Uniper 9 ноября 2020 года сообщили, что подали апелляцию на решение Управления защиты конкуренции и потребителей Польши (Urząd ochrony konkurencji i konsumentów, UOKiK) о наложении на компанию штрафа по итогам антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток — 2». 5 ноября аналогичные апелляции подали еще два партнера «Газпрома» по СП-2 — британско-нидерландская компания Shell и французская Engie. Сам «Газпром», а также два других инвестора «Северного потока — 2» — OMV (Австрия) и Wintershall Dea (Германия) — объявили об обжаловании польского штрафа днем ранее.