Совместное заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении войны в Карабахе, принятое в ночь на 10 ноября, станет в случае его выполнения крупнейшим успехом российской дипломатии

Оно показывает, что Россия способна в одиночку добиться реализации документа о справедливом урегулировании конфликта, тех самых Мадридских принципов, о которых я подробно писал раньше.

Главы России, Армении и Азербайджана заявили об окончании войны в Нагорном Карабахе © REUTERS, Hayk Baghdasaryan/Photolure/File

Так, для Армении, а именно ей надо было делать первый шаг в урегулировании, было важно, чтобы деоккупация занятых армянами районов Азербайджана за пределами Карабаха была синхронизирована с определением промежуточного статуса этой территории. Однако существовали и другие мотивы не спешить с урегулированием. Так, Армению до нынешнего обострения конфликта вполне устраивал статус-кво. Ведь никто не хочет отдавать занятые с боями территориями, а тут такая передача дала бы Азербайджану куда лучшие стартовые позиции для наступления на Карабах, чем он имел к началу этой войны. И так произошло бы, даже если б эти территории оказались демилитаризованы.

Так, 31 октября помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял: «Трудно вообразить себе устойчивое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе без участия многонациональных миротворческих сил или наблюдателей». Это как раз очевидность. Но вот что он сказал дальше: «Любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе Соединенные Штаты, и соседние страны» (то есть ни Россию, ни Иран, ни Турцию, ни Францию). И тут же указал, кого американцы хотят там видеть: «Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на скандинавских миротворцев. Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил».

Беспорядки в Ереване. За мир в Нагорном Карабахе заплатили высокую цену © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Но понятно, почему и Азербайджан не спешил активизировать переговоры. Ведь запуск процесса возвращения 7 занятых армянами районов мог бы сразу актуализировать вопрос о статусе Карабаха. Я уже писал, что Мадридские принципы предполагают самоопределение населения Нагорного Карабаха на юридически обязывающем референдуме, что в понимании международных посредников и авторов этих принципов (России, США и Франции) это означало и признание права на отделение территории от Азербайджана. Да, уже после возвращения беженцев, без спешки с проведением плебисцита, но все равно вопрос о статусе оставался открытым. Однако у Баку было другое понимание, по крайней мере публично.

20 марта 2010 года, выступая на торжествах по случаю Навруза, президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично согласился с Мадридскими принципами, сказав: «Внесенные предложения в целом, за определенными небольшими исключениями, обеспечивают интересы Азербайджана, его территориальную целостность, возвращение всех оккупированных районов под контроль Азербайджана». В то же время о Карабахе там звучало:

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Соцсети об уроках для Украины © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Сейчас успешное азербайджанское наступление привело к тому, что все согласованные принципы могли рухнуть перед политикой свершившихся фактов. Ведь продвижение азербайджанской армии с самого начала не ограничивалось районами за пределами Карабаха, занятыми армянами в начале 1990-х, оно затронуло и саму территорию непризнанной республики, сначала Гадрут, а сейчас и Шушу. А Шуша ведь — это место, господствующее над Степанакертом, откуда столица НКР легко простреливается. После ее падения скорая потеря Карабаха становилась неизбежной.

И еще до этого успеха Баку показал, что уже не намерен реализовывать Мадридские принципы даже в том понимании, какое Ильхам Алиев высказывал 10 лет назад. Это видно по интервью президента Азербайджана германскому каналу ARD от 28 октября. С одной стороны, там говорится: «Мы всегда были привержены мирному плану, так называемым основным принципам». С другой, когда речь заходит о статусе Карабаха, подчеркивается, что ранее на переговорах это обсуждалось, но «мы не приходили ни к какой договоренности относительно автономного района», а сейчас уже надо договариваться о другом: «Мы изменили реалии… Cегодня мы видим новые реалии. Теперь они должны их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило силу». При этом Алиев подчеркивал, что азербайджанцы, дескать, коренные жители Карабаха, а армяне — пришлые. Эти слова были прежде всего зондажом: а как прореагируют в Минской группе? Публично не прореагировали никак.

А если бы изменение реалий дошло до перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, то вопрос даже об автономии отпал бы, поскольку армяне покинули бы эту территорию до подобного перехода.

Лидер Карабаха рассказал, как идут бои с азербайджанцами © REUTERS, Stringer

Так, во-первых, Азербайджан получает все 7 районов, составлявших так называемый пояс безопасности вокруг Карабаха (4 из них он отбил в ходе этой войны, 3 Армения отдает по условиям последних договоренностей).

Во-вторых, сохраняется Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

В-третьих, создаются гарантии безопасности в виде миротворцев, которые разместятся на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

В-четвертых, внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Все эти положения соглашения четко отражают соответствующие Мадридские принципы.

Еще два Мадридских принципа в этом соглашении не упоминаются. Это временный статус Карабаха и проведение в будущем юридически обязывающего референдума о постоянном статусе территории. Однако в реальности прочно обеспечивается и фактический временный статус Карабаха, и дальнейшие спокойные переговоры о его постоянном статусе. Ведь размещение российских миротворцев — это объективно куда большая гарантия выполнения данных принципов, чем размещение любых других «голубых касок».

Теперь о том, что есть в подписанном соглашении, но чего нет в Мадридских принципах, по крайней мере в их изложении, дважды озвученном Медведевым, Обамой и Саркози (а полностью документ, напомню, никогда не публиковался).

Чья Шуша? Что общего у ситуации в Нагорном Карабахе и в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Во-вторых, уход армян с территорий Газахского района Азербайджана, который не граничит ни с Карабахом, ни с территориями вокруг него. В данном районе Армения в ходе конфликта взяла под контроль 6 сел, из которых 3 с советских времен являлись анклавами Азербайджана на армянской территории. Неясно, однако, пойдет ли на практике речь и об анклавных селах, если да, то для гарантий безопасности вернувшихся азербайджанских беженцев потребуются российские миротворцы. При этом речи о возвращении Армении аналогичного анклава, села Арцвашен, не идет. Но сохранение и гарантирование безопасности Лачинского коридора для армян, безусловно, важнее.

В-третьих, под контролем Азербайджана остается часть Карабаха, захваченная в ходе последней войны. В частности, поселок Гадрут, населенный и в конце 1980-х преимущественно армянами, и город Шуша, где азербайджанцы стали преобладать после армянского погрома 1920 года. Там азербайджанская военная сила скорректировала Мадридские принципы.

Но здесь самое время поговорить о том не слишком видном, но чрезвычайно важном, что показала эта война в отношениях России и Запада.

Ищенко объяснил, когда и как Россия вмешалась в карабахский конфликт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Очевидно, что полное разрушение Мадридских принципов политикой свершившихся фактов, то есть дальнейшим победоносным маршем азербайджанской армии, было бы чувствительным ударом по самолюбию трех великих держав, взявшихся за посредничество.

Да и не в одном самолюбии дело. Усиление Турции как следствие победы Азербайджана не устраивало — пусть по разным причинам — и Москву, и Париж, и Вашингтон. России также было понятно, что успех Азербайджана в Карабахе вдохновит Киев, став образцом решения проблемы Донбасса. Наконец, влиятельное армянское лобби есть во всех трех странах, и прежде всего в США. Так, резолюции, призывающие Вашингтон признать независимость Нагорного Карабаха, приняли в последние годы законодательные собрания 10 штатов: в 2012-м — Массачусетса и Род-Айленда, в 2013-м — Луизианы и Мэна, в 2014-м — Калифорнии, в 2016-м — Гавайев и Джорджии, в 2017-м — Мичигана, в 2019-м — Колорадо и в мае 2020-го — Миннесоты. (Правда, в начале 2014-го, еще до крымских событий, легислатуры Аризоны и Нью-Мексико приняли резолюции в поддержку территориальной целостности Азербайджана.)

Теоретически военная мощь трех держав-посредников в сочетании с их консенсусом по урегулированию конфликта создавали основу для того, чтобы с нынешним обострением конфликта навязать Мадридские принципы, пригрозив операцией по принуждению к миру и Баку, и Еревану (при этом практически такая угроза, конечно, была бы гораздо больше обращена к Азербайджану). Так заодно реализовалась бы розовая мечта либеральных патриотов о совместных действиях России и Запада.

Российский эксперт объяснил значение города Шуша для Карабахского конфликта © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

А в случае принуждения к миру на одной чаше весов оказывался бы справедливый мир в малоизвестном на Западе регионе, а на другой — цена этой справедливости. А она, прежде всего, не в возможных людских потерях стран Минской тройки, а в самом факте активного военного сотрудничества ее участников. Ведь такое сотрудничество разрушит всю идейную конструкцию Западного мира, где главным его врагом является Россия. Которая должна остаться этим врагом, сколько б исламисты ни резали французов в Ницце и как бы Эрдоган ни насмехался над Макроном. Но как после такого принуждения можно будет убедительно впаривать своему обществу и про российских хакеров, оснащенных газом «Новичок», и про вопиющее отрицание Москвой прав трансгендеров и вообще всех 666 гендеров?

И сохранение такой концепции для Запада, конечно, стоит и тех армян и азербайджанцев, которые гибнут в Нагорном Карабахе, и даже тюркского шалобана по западному самолюбию, каким стало бы полное попрание Мадридских принципов.

Да, усиления Турции никто не хочет, но, если бы Москва пошла на защиту армян и итогом такого усиления стал бы открытый российско-турецкий конфликт, это и для Вашингтона, и для Парижа было бы несравненно лучше вечного справедливого мира на Южном Кавказе. А если бы Россия не вмешалась и Азербайджан занял бы весь Карабах, то США и Франции тоже неплохо. Создалась бы почва для интеграции обеих закавказских стран в НАТО.

Вот почему формальное согласие трех великих держав по Мадридским принципам было обречено оставаться бессильным, и Россия в своем миротворчестве может победить только в одиночку.