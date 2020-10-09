Территориальная целостность, нерушимость границ. Эти понятия постоянно на устах государственных деятелей. Но кровавое размораживание конфликта в Нагорном Карабахе показывает на самом деле, какими зыбкими и неопределенными являются они в современном мире

Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 30 сентября заявил: «Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. И мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно-признанных границах».

Кулеба: Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана © Facebook, Dmytro Kuleba Андреа Зассе.

"— У меня очень простой вопрос к МИД по Нагорному Карабаху. Как ФРГ рассматривает нагорно-карабахский регион? Является ли он частью Азербайджана по международному праву или нет?

— Прежде всего несколько общих замечаний о конфликте… Мы очень озабочены ожесточенными боями с убитыми и ранеными с обеих сторон, которые разразились в минувшие выходные. По этому вопросу мы находимся в тесном контакте с различными партнерами… Министр иностранных дел Маас высказался о конфликте в минувшие выходные. Хотя вам, возможно, знакомы его слова, я снова процитирую их здесь:

«Я призываю обе стороны конфликта немедленно прекратить все боевые действия и, в частности, обстрелы деревень и городов. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только путем переговоров. Минская группа ОБСЕ в составе трех сопредседателей к этому готова. Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить акты насилия и встать на путь переговоров по существу».

Эта цитата дает ответ и на ваш вопрос. Минская группа ОБСЕ и стороны конфликта должны прояснить статус Нагорного Карабаха.

— Но это не ответ на мой вопрос. У меня очень конкретный вопрос: считает ли Федеративная Республика Германия Нагорный Карабах частью Азербайджана в соответствии с международным правом, как и должно быть? Соответственно, можно было бы подумать, что нужно потребовать от Армении освободить эти оккупированные территории.

— Я должна повторить свой ответ: мы хотим, чтобы стороны вернулись за стол переговоров и урегулировали этот конфликт с Минской группой ОБСЕ.

— Я не могу этого понять. Если вы говорите, что Крым является частью Украины по международному праву, как насчет Нагорного Карабаха? Является ли Нагорный Карабах частью Азербайджана по международному праву или нет?

— Мой ответ говорит сам за себя".

Конфликт в Нагорном Карабахе. Азербайджан включил Украину в особый список © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

А в появившемся на 1 октября совместном заявлении президентов всех трех стран-сопредседателей (Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона) тоже о территориальной целостности ничего нет. Там осуждение эскалации насилия и призывы к Еревану и Баку прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ». О том же и в заявлении глав МИД той же тройки от 5 октября, только финальный призыв сформулирован так: «Без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам».

Базовые принципы — это Мадридские принципы, документ, который представители Минской группы передали Армении и Азербайджану в испанской столице в ноябре 2007. Он никогда не был обнародован полностью. Впервые его содержании официально изложили лишь через полтора года, 10 июля 2009. Это сделали лидеры России, США и Франции (Дмитрий Медведев, Барак Обама и Николя Саркози) в ходе саммита «Большой восьмерки» в итальянском городе Л'Аквила. В их заявлении говорилось, что «эти принципы предусматривают, в частности:

— возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана;

— предоставление Нагорному Карабаху временного статуса, гарантирующего его безопасность и самоуправление;

— открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом;

— определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе юридически обязывающего волеизъявления;

— обеспечение права всех внутренне перемещённых лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания;

— международные гарантии безопасности, включающие операцию по поддержанию мира».

Затем все это повторили те же три лидера на новом саммите «восьмерки 26 июня 2010 года в канадском городе Мускока, но в этом заявлении уже отмечалось, что и Баку, и Ереван с этими принципами согласились. Тем не менее, дальнейшие переговоры ничего не дали, но и новый документ об урегулировании не появился.

Какой из сторон конфликта Украина отправит военную помощь? Аваков объяснил © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych карта Азербайджана на сайте МИД Франции. Там Нагорный Карабах окрашен другим цветом, чем Азербайджан, однако и не таким цветом, как все страны-соседи Азербайджана.

И в принципе все страны ЕС с этим согласны. Так, в марте 2008 года ни одна из них не проголосовала за предложенную Баку резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «О положении на оккупированных территориях Азербайджана», где Карабах трактовался как часть Азербайджана как в настоящем, так и в будущем. Украина, кстати, тогда голосовала за ту резолюцию, а все сопредседатели Минской группы — против. А между прочим, у той же Франции с Азербайджаном действует подписанный еще 20 декабря 1993 Франсуа Миттераном и Гейдаром Алиевым договор «О дружбе, согласии и сотрудничестве. Причем «согласие» — перевод условный. Во французском оригинале слово entente, которое читается как «антанта», сразу вызывая в памяти военный союз времен Первой мировой, который этим словом и обозначался. А в статье 2 этого договора записано «уважение к принципу нерушимости границ».

Однако на самом деле в современном мире понятия территориальной целостности трактуются неоднозначно, в зависимости от интересов трактующего. Очень яркий пример здесь резолюция Европарламента от 20 мая 2010 г. о необходимости стратегии ЕС для Южного Кавказа.

Когда речь идет о регионе без привязки к конкретной стране, в документе подчеркивается приверженность территориальной целостности. В пункте G преамбулы говорится, что «ЕС уважает принципы суверенитета и территориальной целостности в своих отношениях с государствами Южного Кавказа», а в пункте 5 основной части «Европарламент считает неприемлемым для каких-либо внешних акторов ставить условия уважения суверенитета и территориальной целостности государств Южного Кавказа».

Но далее идет конкретика. В разделе о Нагорном Карабахе Европарламент

— поддерживает основные принципы, содержащиеся в Мадридском документе, и заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 10 июля 2009 года на полях саммита «большой восьмерки» в Л'Аквиле (п.7);

— требует «вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана, сопровождаемого развертыванием международных сил, чтобы предоставить необходимые гарантии безопасности в переходный период, который обеспечит безопасность населения Нагорного Карабаха и позволит перемещенным лицам вернуться в свои дома» (п.8);

— отмечает, что промежуточный статус Нагорного Карабаха может быть решением проблемы, пока не будет определен окончательный статус, и что он может создать переходную основу для мирного сосуществования и сотрудничества армянского и азербайджанского населения в регионе (п.10);

Далее идет раздел «Конфликты в Грузии. Там Европарламент «вновь заявляет о своей безоговорочной поддержке суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ Грузии и призывает Россию уважать их; призывает власти Грузии приложить дальнейшие усилия для достижения урегулирования внутренних конфликтов Грузии в Абхазии и Южной Осетии (п.13).

Необдуманные заявления. Как Азербайджан прирос Турцией и чем это навредит Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Да, Нагорный Карабах, как и прилегающие территории, именуется оккупированным Арменией. Но решение проблемы видится в замене армянской армии (при этом войска непризнанной НКР очевидно считаются ЕП армянскими войсками Армении) миротворческими силами, которые по идее должны создать атмосферу для решения вопроса о статусе. Но нигде не сказано, что этот статус должен быть статусом в пределах Азербайджана.

Но в чем же разница между Карабахом, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетий — с другой, Европарламент не пытался объяснить. А знакомство с финалом обсуждения карабахской темы на упомянутой правительственной пресс-конференции в Берлине рождает еще больше вопросов. После того как проазербайджанский журналист покритиковал разные стандарты в отношении Карабаха и Крыма (см. выше) в помощь Зассе высказался спикер правительства Штефан Зайберт:

«Я хотел бы сказать еще одну вещь очень кратко, потому что тема Крыма сейчас смешивается с этой, а я считаю, что мы должны их разделять. В ходе распада Советского Союза в 1991 году Украина, включая Крым, стала независимым государством. Тогда же был референдум, на котором большинство избирателей высказались против отделения Крыма (на самом деле в Крыму, как и во всей Украине, 1 декабря 1991 голосовали за подтверждение акта независимости от 24 августа. — П.С.). Это совершенно разные условия. Это совершенно другая ситуация, чем в Нагорном Карабахе. Поэтому ответ коллегии абсолютно правильный».

Алиев назвал обострение ситуации в Карабахе «моментом истины» для Азербайджана © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

Правда, спикер германского правительства закончил ту реплику словами. «Я думаю, мы здесь уже узнали из многих примеров, что всегда имеет смысл рассматривать любой конфликт по отдельности и не проводить сравнения, которые, в конце концов, всегда хромают». Теоретически все правильно. Любой конфликт вокруг статуса некой территории неповторим, но проблема еще и в том, что тезис об этой неповторимости — это прежде всего карта в политической игре. Этот тезис мировые игроки обычно выдвигают не для того, чтобы решить конфликт с наилучшим учетом его особенностей, а лишь для прикрытия своих государственных интересов в каждой конфликтной ситуации. И без трезвой оценки этих реалий невозможно разобраться в любом конфликте, включая, естественно, и донбасский.