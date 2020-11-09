Вне зависимости от того, кто победит на выборах в США (а побеждает Байден), их правильное осмысление даёт возможность быть не только готовым к новым вызовам, но и преодолеть их

Порядка 1,8 млн голосующих «мёртвых душ» в 353 округах 29 штатов, включая рождённых даже в XIX веке, вбросы сотен тысяч бюллетеней, уничтожение бюллетеней за неугодного кандидата (в данном случае за Трампа) на избирательных участках, а в некоторых штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса. Политолог Владимир Корнилов цитирует ехидное замечание американского обозревателя Дейва Рубина: «Те же самые люди, которые в прошлый раз говорили, что Россия взломала наши выборы, теперь говорят нам, что на этот раз вероятность фальсификации результатов голосования равна нулю».

При этом совершенно очевидна пристрастность СМИ, которые замалчивают явные нарушения, а когда Трамп попытался сообщить о них в прямом эфире, некоторые телекомпании просто выключили трансляцию. Если они так по-хамски ведут себя с собственными согражданами, то как они могут относится к чужим? Куратор Киева: что Джо Байден говорил об Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Похожие мысли меня посещали во время путешествия по обезлюдевшим маленьким городкам Восточной Германии, экономика которых после присоединения ГДР была сознательно убита воцарившимися западными немцами. Если они так поступают со своими, думал я, то как они будут вести себя с нами?

Нынешняя скандальная процедура избрания президента Соединённых Штатов наглядно иллюстрирует: стратегические цели будут достигаться абсолютно любой ценой и лишь так, как хочет глобалистская прослойка. Только теперь это происходит не в бывшей Югославии или на Украине, но и в метрополии. Это самый важный и наглядный итог американских выборов.

Реальное мнение избирателей никого не интересует: его в открытую фальсифицируют, дорисовывают и — что примечательно — ОБСЕ немедленно признаёт прошедшие выборы «демократическими». Более того, подчёркивает, что заявление Трампа о многочисленных проблемах с подсчётом голосов «подрывает доверие общества к институтам демократии». Напомню, ОБСЕ — та самая организация, под эгидой которой много лет продолжаются бесплодные переговоры в Минске и которая сотни раз «не замечала» обстрелы со стороны киевских силовиков на Донбассе. «Вы все дерьмо, а я ухожу». Астрологический портрет Дональда Трампа, ФОТО

Публично проявленное в Америке нежелание соблюдать собственные законы и фактический тихий госпереворот должны максимально отвратить здравомыслящих наблюдателей от восприятия «американской демократии». Тем более что главным врагом США Байден провозгласил Россию. И если мы вспомним его личную роль в различных политических событиях на постсоветском пространстве, включая украинскую трагедию, — это не пустые слова.

Политические требования откровенных недругов должны максимально игнорироваться, а та часть отечественного политического класса, которая разделяет враждебное отношение к своему народу и государству, своевременно нейтрализоваться. Это слуги не своего Отечества, а прислужники тех, кому наплевать на законы даже собственной страны.

Закон очередной раз растоптан ради достижения совершенно конкретной цели — захвата власти. И теми же людьми, которые натаскивали лидеров украинских майданщиков, белорусских змагаров, молдавских унионистов и прочих «активистов» на бескрайних просторах нашей бывшей общей родины.

И не то чтобы Трамп мне чрезвычайно симпатичен, но он хотя бы не был заточен на самоубийство американской цивилизации. Той Америки, с проявлениями которой мне неоднократно приходилось сталкиваться в тамошней провинции и которую действительно лирически жаль. Впрочем, на украинцев и русских (как и на жизни миллионов иных пострадавших от действий США) тамошним жителям было абсолютно наплевать. Так что бумеранг возвращается.

Трамп исповедовал изоляционизм и строил для своей нации спасительный ковчег. Он считал, что Америка настолько greatе, настолько богата, талантлива, самодостаточна, что может спастись в надвигающейся буре в одиночку. Трамп верно понимал значение Китая как главного конкурента США в XXI веке, он не был догматиком, с ним можно было «заключить сделку», он не развязал ни одной новой войны — что для американского президента случай просто уникальный. И, ещё раз подчеркну, стратегически работал на спасение своей страны в грядущих катаклизмах.

Это чем-то роднит его с Владимиром Путиным, который — во многом даже вынужденно — должен переходить к автаркии, то есть к политике самодостаточности. И этот внешний контур защиты экономики чрезвычайно важен на фоне углубляющегося мирового кризиса, где каждый спасается как может. Осмелюсь предположить, что даже отшелушивание от российского тела некоторых дотационных стран и неверных союзников отчасти воспринимается Кремлём прагматично — как избавление от балласта. Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США

В публичной плоскости это, разумеется, никогда озвучено не будет, но их отслаивание означает для российского бюджета сэкономленные сотни миллионов долларов (иное дело, что не всё финансами измеряется). Политика Россия оправданна — лезть туда, где тебя не хотят, где считают «врагом» и «оккупантом» — себе дороже. Желательная функция лимитрофа — не захребетник, но санитарный кордон. А как показали наполовину сфальсифицированные выборы в США, разговоры о «демократии» для аборигенов — вообще блажь и обман.

Предугадывая грандиозный военно-экономический кризис, Владимир Путин строит ковчег для России — максимально самодостаточный, надежно защищённый, готовый пройти сквозь шторм с минимальными потерями. Возможно, в общем понимании стоящих перед лидерами задач и был секрет эмпатии Путина и Трампа, которой, правда, не было суждено перерасти в дружбу: оппоненты сделали для президента США тему России чрезвычайно токсичной.

В любом случае при Байдене политика США из изоляционистской будет трансформирована в активно-наступательную. Он уже заявил о возвращении США в Парижское соглашение, далее несомненно последуют новые шаги по обустройству Америкой своего привычного места на мировой арене. А один из самых надёжных и неоднократно проверенных американской историей способов выйти из кризиса — атака на более слабого (как видится из Вашингтона) противника.

Время для «идеального шторма» удачно увязывается со следующим электоральным циклом в РФ осенью будущего года. К этому времени новая администрация в США полностью возьмёт бразды правления в свои руки, проведёт подготовительную работу, заменит или приструнит мятущихся (вроде Зеленского), вольёт достаточное количество средств для подрывной работы. Плюс экономические последствия от коронавирусной инфекции (которые заманчиво компенсировать за счёт слабейшего) вновь позволят сколотить коалицию алчущих союзников.

Атака на Россию будет мощной и комбинированной, где в атакующих колоннах найдётся место и Украине. Недаром так оживился старый подельник Байдена господин Порошенко, а опыт наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе уже вдохновляет украинских майданщиков на аналогичную операцию на Донбассе.

Мы находимся в фазе предвоенной «мирной передышки», которую необходимо использовать по максимуму. Если они такое вытворяют со своими, здесь точно ни перед чем не остановятся. И лично я не уверен, что 2021 год покажется нам легче нынешнего.