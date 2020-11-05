Все помнят произнесённые Высоцким слова Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Вопрос, однако, в том, какова для нас настоящая цена тюрьмы для Виталия Маркива, равно как и цена его свободы

Аваков лично сопровождает на Украину оправданного итальянским судом убийцу Маркива © avakov.com Виталия Маркива апелляционным судом в Милане меня обрадовало. Нет, я не имею никаких личных симпатий к бывшему нацгвардейцу и прочим украинским воякам, добровольно пошедшим воевать в Донбасс. К тому же я убежден, что из Маркива не будет второй Надежды Савченко — не будет он публично отстаивать мир и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

И, конечно, я считаю этот приговор несправедливым.

Так вот, вернёмся к цене.

Цена тюрьмы и свободы Маркива становится понятна, если попробовать вписать оба итальянских судебных решениях в два ключевые нарратива украинского майданного переворота 2014 и войны в Донбассе. Да, этих нарративов — гораздо больше, но все они по большому счету сводятся к сочетанию части элементов как первого и второго.

Согласно первому нарративу — происходящее это прежде всего следствие бандеровщины, взрощенной националистами русофобии и вообще примитивной украинской культуры. Конечно, весь этот кошмар происходит при попустительстве, а часто при прямой поддержке Запада. Но Запад может постепенно прозреть, ибо там есть и будут друзья России, а мягкая сила всемирно признанной русской культуры (куда до нее украинской) всему этому поможет.

Зеленский отреагировал на освобождение украинского нацгвардейца Маркива © пресс-служба президента Украины

Решение итальянского суда первой инстанции, отправившего Маркива за решетку на 24 года, идеально ложилось в первый нарратив. Тем более что оно произошло в стране, дающей для этого нарратива больше фактов, чем другие. Как же — есть площадь «одесских мучеников» в итальянской коммуне Чериано-Лагетто, впрочем, очень маленькой. А немаленький город Верона лишил несколько лет назад Петра Порошенко титула почетного гражданина.

В том же городе действует и представительский центр ДНР, еще один есть в Турине. Таким образом Италия — единственное государство Запада, где таких центров два.

Мотивированы и очень опасны: Морской спецназ Украины будет действовать в Азовском море © Facebook, ВМС ЗС України

Однако актуальным выглядит военное сотрудничество Рима с Украиной, в котором очевидно передают и то, что лучше всех остальных умеют в военном деле — опыт подводных диверсантов, боевых пловцов. Это военное морское сотрудничество активизировалось как раз во время пребывания у власти в Риме коалиции из партия «Лиги» и «5 звезд», которое некоторые в Европе окрестили пророссийским. При этом такие эпитеты в первую очередь относился к «Лиге».

Я уже писал, как 19 сентября прошлого года все 24 депутата от этой партии присутствовавшие в зале Европарламента проголосовали за резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», одобрившей общую с Украиной историческую концепцию: возложение вины за Вторую мировую в равной степени на нацистскую Германию и Советский Союз, а также осуждение политики памяти современной России.

Депутаты от «5 звезд» хотя бы воздержались.

Впрочем, на мой взгляд, еще показательнее не это голосование итальянских евродепутатов, а действия той самой коалиции, правившей в 2018-2019. На первый взгляд она не сделала для нас ничего ни особо хорошего, ни особо плохого. В русофобии замечена не была, ну а то, что продление санкций без разговоров поддерживало, так у нас уже складывается консенсус, что отменить их крайне сложно. Поэтому можно было бы считать неудивительным, что Италия не воспользовалась своим статусом председателя ОБСЕ, который имела в 2018, чтобы продемонстрировать нарушения Киевом Минских соглашений и поставить вопрос о прекращении санкций.

Можно бы. Если б не одно обстоятельство. Ведь тогда же то же итальянское правительство из так называемых друзей России буквально поставило Евросоюз на уши и не дало ЕС признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Бесспорно, как раз эти действия Рима были косвенно выгодны для России, которая считает легитимным лидером этой страны Николаса Мадуро. Но не странно ли, что относительно антироссийских санкций то же самое правительство не проявило и тысячной доли такой энергии в венесуэльском вопросе?

Не странно, если понимать, что для итальянцев, как и для европейцев вообще, русские и россияне всех национальностей — существа совсем другого сорта в сравнении с венесуэльцами всех цветов кожи.

В Милане суд оправдал украинского нацгвардейца, осужденного за убийство журналиста © пресс-служба НАБУ

По данным Центра Суфана с 2014 по 2019 год в боях в Донбассе участвовали 55 итальянцев, из которых 35 — на стороне ВСУ. Кстати, по тем же данным французов или немцев больше воевало на стороне ополченцев.

Конечно, число воюющих в Донбассе в любой западной стране ничтожно по отношению к численности ее населения, поэтому о настроениях народа вернее скажет социология. А как раз в прошлом году Европейский совет по международным отношениям проводил социсследование, в ходе которого жителям 14 стран ЕС задавался вопрос: «Чью сторону должно принять Ваше государство в конфликте между Россией и США?» 17% итальянцев стали на американскую сторону, 9% — на российскую, 65% выбрали неучастие.

Это показатель — отнюдь не самый плохой для России. Например, в Польше, Швеции, Франции и Испании оказалось больше проамериканских жителей. Выгоднее для России ситуация в Австрии, Венгрии, Германии, Греции и Словакии. То есть говорить о какой-либо специфической пророссйискости итальянцев на европейском фоне невозможно. Впрочем, как и об их антироссийскости. Но почти двукратное превосходство проамериканских симпатий весьма красноречиво.

Но эта социология известна куда более узкому кругу людей, чем первоначальный приговор Маркиву, да и даже знающим могла казаться незначимым фактом в сравнении с ним. А главное, что приговор казался символическим актом первого шага к прозрению Европы. Актом, оживляющим перестроечные иллюзии насчет того, что есть, дескать, демократические страны, где суд не реализовывает возведенную в закон волю господствующего класса, а является реально независимым.

Но апелляционный суд в Милане ставит всё на свои места. Что в конце концов все обгорелые трупы и все люди с мешками на голове в мобильнике Маркива по сравнению с жертвами газа «Новичок», российскими хакерами, пресловутой "российской дезинформацией", от которой свободный мир зачищает соцсети… А этими жертвами и этой дезинформацией в нынешнем году озабочены куда больше, чем в прошлом, когда украинского боевика осудили.

Предвзятость Авакова: как украинское МВД оказывает давление на итальянский суд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С освобождением от мыслей о том, что в Европе (и конкретно в Италии) прозревают, от иллюзий об их справедливых судах, о том, что у русских есть там некие друзья — не как отдельные люди, а как общественно значимая величина, которая может что-то решать. От ложной морали в отношениях с врагами.

Да, увидеть лицом к лицу демаскированную реальность тяжело. Но всё же полезно. Ибо самая опасная ошибка на войне — принять своих за чужих.