Избирательная кампания в Америке ещё никогда не была такой ожесточённой и непредсказуемой. Что может изменить расклад сил в последний момент, во вторник, 3 ноября, когда действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден собираются бороться за главный пост в США - должность президента - в материале издания Украина.ру

Выборы президента, а также конгрессменов, сенаторов и губернаторов вызвали небывалый интерес среди населения: при ожидаемой явке в 150 млн человек 90 млн уже проголосовали досрочно, это 2/3 от общего числа избирателей в 2016 году, а в штате Техас на сегодняшний день этот показатель и вовсе превышен: 4 года назад в штате в выборах приняли участие 8 969 226 человек, а сейчас — 9 млн). В Нью-Йорке, как сообщает телеканал NBC, пытались проголосовать дважды, вернувшись на участки с побритыми головами (в некоторых штатах члены избирательных комиссий просто сверяет образцы подписи, не прося предъявить документы).

Исход президентской гонки решится в колеблющихся штатах: Айове, Аризоне, Висконсине, Джорджии, Миннесоте, Мичигане, Неваде, Огайо, Пенсильвании, Северной Каролине, Техасе и Флориде. В штатах, где в 2016 году действующий глава государства Дональд Трамп победил с минимальным отрывом, его позиции либо не укрепились, либо ухудшились: во Флориде тогда он выиграл с преимуществом 1,2%, в Мичигане — 0,23%, в Висконсине — 0,77%, а сейчас там лидирует бывший вице-президент Джо Байден с 2,2%, 8,2% и 8,3% соответственно. Но что намного тревожнее для Белого дома, так это потеря Техаса, который всегда был республиканским (стоит вспомнить, что 43-й президент США Джордж Буш-младший родом оттуда), а теперь перешёл в разряд колеблющегося. Демократы этим, конечно же, воспользовались — усилили рекламу и направили больше денег на кампанию в этом штате.

Всё имеет значение

Выборы президента США 3 ноября 2020 года станут уникальными вне зависимости от того, кто победит.

Во-первых, будет обновлён рекорд по возрасту, в котором президент вступит в должность. Сейчас он принадлежит действующему главе государства Дональду Трампу, которому 20 января 2017 года было 70 лет. Если республиканца переизберут на второй срок, то в день инаугурации (20 января 2021 года) ему будет 74. А если же победу одержит бывший вице-президент США Джо Байден, то ему будет больше, чем Рональду Рейгану — самому возрастному президенту на момент окончания полномочий (первому будет 78 лет и 2 месяца, а второй покинул Белый дом за пару недель до 78-летия). Жизнь и смерть президента Трампа. Готова ли Америка к худшему варианту © AP, Alex Brandon

Старейшего из ныне живущих бывших президентов США Джимми Картера, которому 1 октября исполнилось 96, в прошлом году на 95-летнем юбилее спросили, не готов ли он вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы, ведь он правил страной один срок, а по Конституции один и тот же человек может занимать высший государственный пост дважды.

«Знаете, даже если бы мне было всего 80, если бы я был на 15 лет моложе, не думаю, что мог бы принять на себя те обязанности, которые исполнял, когда был президентом. Всё то, с чем я сталкивался в одной только внешней политике, — не думаю, что мог бы с этим справиться в 80 лет, а в 95 — и речи быть не может», — ответил он.

А на период правления Картера, обладателя Нобелевской премии мира, — с 1977 по 1981 год — пришлось немало сложностей: захват заложников в американском посольстве в Иране во время исламской революции, после чего Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Ираном (не восстановлены до сих пор); нефтяной шок 1979 года, обострение отношений с СССР, бойкот Олимпиады-1980.

Вторая особенность нынешней президентской гонки — как никогда большое внимание к кандидатам на пост вице-президента. Конституции США наделяет второе лицо государства ограниченными полномочиями: посещает другие страны для выполнения поручений президента, участвует в заседаниях кабинета и Совета по национальной безопасности (консультативного органа при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики), способствует укреплению связей между Белым домом и Конгрессом, председательствует в Сенате (не присутствует в зале лично, а имеет решающий голос, если мнения сенаторов разделятся поровну). Однако одно из полномочий может оказать серьёзное влияние на жизнь всей страны — если президент по каким-либо причинам (отставка, импичмент, смерть) не может исполнить свои полномочия до конца 4-летнего мандата, то его место до плановых выборов занимает вице-президент. В американской истории такое случалось 9 раз, в частности, Линдон Джонсон принял присягу на борту самолёта 22 ноября 1963 года в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, а Джеральд Форд вступил в должность после того, как 37-й президент США Ричард Никсон подал в отставку, не дожидаясь решения Сената по процедуре импичмента, инициированного из-за Уотергейтского скандала. Если учесть возраст Трампа и Байдена, то теоретически у нынешнего вице-президента республиканца Майка Пенса и сенатора от штата Калифорния демократа Камалы Харрис есть шанс занять президентский пост раньше 20 января 2025 года (день инаугурации победителя следующих выборов) и без всеобщего голосования. К тому же Байден, когда ещё находился в поиске напарницы, говорил открытым текстом, что она должна быть готова незамедлительно взять на себя президентские полномочия. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

Существует и другая причина. В следующих выборах Трамп участвовать не сможет, поскольку Конституцией разрешено всего два срока, а Байден, хоть и заверяет, что способен править 8 лет, уже сегодня заговаривается (некоторые объясняют это заиканием, с которым политик борется всю жизнь), поэтому вряд ли в 81 год вступит во вторую президентскую гонку. Таким образом, нынешних кандидатов в вице-президенты можно рассматривать как потенциальных кандидатов в президенты через 4 года.

В середине августа социологи провели опрос, кого американцы хотели бы видеть участниками президентской гонки от республиканцев. С большим отрывом лидирует Майк Пенс (31%), на втором месте оказался старший сын президента Дональд Трамп-младший (17%), замкнула тройку лидеров бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли (11%). В десятку также вошли сенаторы Том Коттон, Джони Эрнст, Рик Скотт, Рэнд Пол (который лично привозил в Кремль письмо Трампа), Митт Ромни, Тед Круз и Марко Рубио, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, бывший председатель Палаты представителей Пол Райан и госсекретарь США Майкл Помпео.

У демократов дела обстоят чуть сложнее, поскольку, в отличие от республиканцев, они не проводили партийную реформу и испытывают дефицит в кандидатах, которые были бы по душе избирателям. В опросе Института Gallup 52% респондентов из числа сторонников демократов сказали, что хотели бы, чтобы партию представлял кто-то другой, а не Джо Байден. Фаворитом внутрипартийных праймериз 2024 года, уверен основатель авторитетного политологического портала Real Clear Politics Том Беван, в любом случае будет Камала Харрис.

Что может повлиять на результаты выборов

До выборов остаётся меньше месяца, но и этого времени достаточно для изменения расклада сил в президентской гонке под влиянием различных факторов.

Прежде всего любые события 2020 года происходят под знаком эпидемии COVID-19, и президентские выборы в США не исключение. Если в начале года переизбрание Трампа на второй срок не вызывало вопросов, то с приходом коронавируса его популярность среди американцев пошла вниз. Глава государства вопреки рекомендациям врачей и учёных не спешил с введением карантина, опасаясь, что ограничительные меры больно ударят по бизнесу и подорвут национальную экономику, он уверял, что инфекция не так опасна, как говорят, и исчезнет сама собой с наступлением тёплой погоды.

Однако чуда не произошло: число заболевших COVID-19 и умерших от него стремительно росло, и страна стала мировым лидером по этим показателям, американская экономика всё же столкнулась с проблемами, в первую очередь из-за того, что сильно зависит от глобальной конъюнктуры, и откатилась к уровню 5-летней давности, безработица достигла 13%, миллионы человек были вынуждены обратиться за пособиями, падение ВВП во втором квартале составило 32%, а это самый большой показатель за всю историю страны. Трампа обвиняют в легкомысленном отношении к коронавирусу, хотя в самом начале эпидемии он знал о его опасности и, как рассказал сам президент в интервью журналисту Бобу Вудворду, намеренно скрывал эту информацию, чтобы не пугать соотечественников.

Он очень рассчитывал, что сменить гнев общественности на милость сможет появление американской вакцины от коронавируса до даты президентских выборов, но в итоге был вынужден признать, что готова она будет уже после 3 ноября, но обещает, что в этом году. Самого Трампа от COVID-19 лечили тремя препаратами: ремдесивир, дексаметазон и коктейль из антител. Дело в том, что, как уточняет CNN, ремдесивир ещё не получил одобрения американского медицинского регулятора FDA для лечения COVID-19, но его применение возможно для экстренного использования, а дексаметазон подавляет иммунную систему, поэтому не рекомендуется больным коронавирусом, если ситуация не серьёзная. Трамп распорядился предоставить такую же терапию всем заболевшим американцам, но, по словам профессора университета Джорджа Вашингтона Джонатана Рейнера, президент США может быть единственным пациентом на планете, который когда-либо получал такую комбинацию лекарств. Кроме того, как выяснилось, прививка от COVID-19, когда она станет доступна, будет бесплатна не для всех граждан США — медицинская страховка отдельных категорий населения не покроет расходы на неё.

Второй фактор, который может повлиять на избирательную гонку, — состояние американской экономики. Финансовые вопросы были козырем Трампа. В начале года, когда ещё не было коронавируса, социологи спрашивали у избирателей, которые собирались голосовать за него в ноябре, каковы главные причины их выбора, и большинство ответило, что одобряет экономическую стратегию действующего главы государства. И даже в разгар пандемии за месяц до голосования большинство опрошенных говорят, что в вопросах экономики больше доверяют Трампу, чем Байдену.

Несмотря на рекордное падение экономических показателей страны, для республиканца ещё не всё потеряно. Министерство труда США в начале октября сообщило, что уровень безработицы в сентябре сократился больше прогнозируемого уровня — с 8,4 до 7,9%, а также индекс потребительского доверия за месяц вырос сразу на 15,5%, а это ни много ни мало лучший показатель за 17 лет. Кроме того, эксперты прогнозируют хороший рост ВВП в третьем квартале — от 25% до 30% в годовом исчислении. Если экономика будет восстанавливаться, то это станет плюсом для Трампа.

В-третьих, в политической практике Соединённых Штатов существует такое явление как «октябрьский сюрприз» — это некое событие, которое происходит за месяц или меньше до голосования и способно изменить его результаты. В качестве такового Трамп сейчас пытается использовать то оружие, которое все эти годы использовали против него, — «российское досье». 6 октября глава государства объявил, что дал разрешение рассекретить целиком и без изъятия какой-либо конфиденциальной информации все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией и скандала с личной электронной почтой, которую Хиллари Клинтон использовала, будучи госсекретарём США.

Как уточнил глава Национальной разведки Джон Рэтклифф, в рассекреченных рукописных заметках бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана речь идёт о планах предвыборного штаба демократов в 2016 году обвинить Трампа, тогда ещё кандидата от республиканцев, в сговоре с РФ, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг истории с электронной почтой. Расследованием обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа с мая 2019 года ведёт спецпрокурор Джон Дурам, назначенный генеральным прокурором США Уильямом Барром. Глава государства рассчитывает, что новые обстоятельства этого уголовного разбирательства подорвут доверие к демократам. Победить на выборах 2016 года Хиллари Клинтон помешало решение тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми за 11 дней до голосования возобновить расследование об использовании ею личной электронной почты.

Однако план Трампа может не сработать. 9 октября новостной портал Axios сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома высокого ранга и источник в аппарате Конгресса, что Уильям Барр уже предупредил руководство Республиканской партии, что итоговый доклад обстоятельств начала слежки со стороны спецслужб США за избирательным штабом Трампа в 2016 году будет опубликован уже после президентских выборов 3 ноября, к тому же ожидать каких-либо новых обвинений в рамках этого уголовного дела не стоит. Трамп готовит «русский сюрприз» к выборам, но он может не сработать © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сыграть может и фактор Обамы. В последние недели бывший президент начал активно агитировать за Байдена — даже лично звонит по телефону избирателям — из-за проседания рейтинга кандидата среди афроамериканского населения, чтобы убедить их проголосовать. Те, кто голосовал за Обаму, в 2016-м не пришли голосовать за Хиллари Клинтон, хотя он активно агитировал за бывшего госсекретаря. Отношения Байдена и Обамы намного теплее, потому что они работали в одной администрации, а Хиллари была конкуренткой Обамы на внутрипартийных праймериз 2008 года.

В качестве ещё одного основания для «октябрьского сюрприза» республиканцы подняли давно известную всем тему — связи Джо Байдена в бытность вице-президентом с Украиной. 23 сентября два комитета Сената представили отчёт, в котором приводятся подробности работы сына кандидата в президенты от демократов Хантера Байдена в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда его отец Джо Байден ещё занимал пост вице-президента в Белом доме и курировал украинское направление. Причём сотрудники администрации президента Барака Обамы осознавали, что это создаёт конфликт интересов. В документе, в частности, говорится, что Хантер получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.

Дальше — больше. Информационное пространство взорвала опубликованная 14 октября газетой New York Post электронная переписка Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколько месяцев назад. На жёстком диске обнаружили фотографии сына кандидата в президенты в обнажённом виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник Трампа, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.

Предвыборный штаб бывшего вице-президента убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнёр Байдена-младщего Тони Бобулински в общении с журналистам президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала вторых теледебатов Трампа и Байдена, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда». Он сообщил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие его обвинения, а также сказал, что считает подлинными электронные письма с ноутбука Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в Burisma. Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах © AP, Visar Kryeziu

Демократы в свою очередь пытаются раскрутить тему, поднятую в сентябре газетой The New York Times, которая, ссылаясь на анонимный источник, написала, что Трамп многие годы либо не платил налоги вовсе, либо отчислял мизерные суммы, например, $750 в 2016 году, а также получил из федерального бюджета налоговые возмещения. На первых теледебатах Байден заявил, что налоговый кодекс позволяет президенту платить меньше налогов, чем школьному учителю, и пообещал в случае прихода к власти отменить налоговые послабления. В ответ Трамп подчеркнул, что платил миллионы долларов в качестве налогов: $38 млн в один год и $27 млн в другой, не смог сказать точно, сколько заплатил в 2016 году, ограничившись фразой «миллионы долларов» и обещанием опубликовать декларации сразу, когда они будут готовы. Расчёт демократов строится на том, что люди, потерявшие работу и вынужденные жить от пособия до пособия, будут возмущены, что президент-миллиардер, уклоняется от уплаты налогов в бюджет собственной страны, и в итоге не проголосуют за него.

Ко вторым теледебатам Трамп подготовил ответ на вопрос о своих налоговых отчислениях: «Я спросил своих бухгалтеров неделю назад, сколько я заплатил. И они ответили, что я заплатил раньше срока десятки миллионов долларов, я заплатил свой налог раньше срока. Это было за последние несколько лет, и это десятки миллионов долларов, которые я заплатил раньше срока. Никто мне об этом не сказал. Об этом не было нигде написано, когда они это опубликовали. Они продолжают говорить о $750, которые, я думаю, были пошлиной за подачу документов».

Как отмечают эксперты, информация Трампа о Байдене воспринимается как фейк, а демократы более ориентированы на анонимные вбросы и источники в стане Трампа. Демократические СМИ поднимают старые истории — мнимое вмешательство России и неуплата налогов президентом, что влечёт за собой масштабные расследования, а Трамп действует через мелкие СМИ, например, New York Post, опубликовавший компромат с ноутбука Хантера Байдена, — таблоид. Средний сторонник Трампа — это человек без образования, который верит в теории заговора, что кто-то хочет свергнуть президента, либо это ультраправый (например, движение Proud Boys, члены которого убили нескольких активистов Black lives matter). В этом отношении демократы более убедительны, но вопрос заключается в том, смогут ли они убедить в достоверности этой информации своих избирателей и побудить их придти проголосовать, а не отсидеться дома.

Удивить могут и сами избиратели

«Как человек, который в 2016 году придумал термин «избиратель Трампа под прикрытием», говорю, что сейчас таких избирателей ещё больше и они настроены ещё решительнее. И они сделают вам сюрприз. Вы же видели опрос, в котором 62% республиканцев или сторонников Трампа даже боятся проявить себя публично, вот они и проявят себя у избирательной урны», — заявила советника президента США Килиан Конуэй в интервью телеканалу Showtime за 2 месяца до выборов.

Согласно исследованиям, действительно во время избирательной кампании 2016 года уровень поддержки Трампа был выше в онлайн-опросах, чем в тех, которые проводились вживую. Миллиардер-республиканец был настолько одиозен, что многие опасались открыто выражать симпатии к нему и в беседах с социологами либо говорили о поддержке другого кандидата, либо не отвечать на вопросы вовсе. Одни эксперты полагают, что именно поэтому в опросах Хиллари Клинтон имела большое преимущество над Трампом, а в конечном итоге победил именно Трамп (хотя по количеству голосов избирателей действительно бывший госсекретарь была впереди), другие с этой точкой зрения не согласны. Выиграл битву, но рискует проиграть войну. С какими трудностями столкнётся кандидат в президенты США Джо Байден © REUTERS, Democratic National Convention/Pool via REUTERS

«Наиболее вероятным объяснением неожиданной победы Трампа на выборах в 2016 году является то, что выбор в его пользу сделали избиратели, принявшие решение о голосовании на очень поздних этапах избирательного цикла. Успех Трампа был обусловлен не столько недостаточной представительностью его сторонников в опросах, сколько его эффективностью в общении с неопределившимися избирателями», — считает адъюнкт-профессор Департамента государственного управления Гарвардского университета Джон Роговски.

Трамп уже в ходе нынешней предвыборной кампании неоднократно говорил, что его поддерживает «молчаливое большинство», поэтому рейтинги, которые публикуют СМИ и социологические центры, недостоверны и не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции.

«2020 год не выглядит обычным годом президентских выборов. Пандемия коронавируса коренным образом изменит то, как американцы будут голосовать. Она также может повлиять на то, будут ли американцы голосовать вообще — и будут ли эти бюллетени в конечном итоге подсчитаны. Таким образом, несмотря на все достижения современной социологии, прогнозирование результатов выборов 2020 года является более сложной задачей, чем когда-либо за последние десятилетия. Однако при всех рассуждениях о межкультурных барьерах в американской политике мало доказательств того, что «молчаливое большинство» готово спасти президента Трампа», — говорит Роговски.

Ядерный электорат остаётся с Трампом несмотря ни на что, а также на его сторону перешла часть традиционного электората демократов — представители различных меньшинств. Как показал опрос, проведённый в августе компанией John Zogby Strategies, если на прошлых выборах за Трампа проголосовали 8% темнокожих избирателей, то сейчас его готовы поддержать 20%; 4 года назад в пользу республиканца сделали выбор 14% представителей ЛГБТ-сообщества (за Клинтон — 75%), сегодня их предпочтения разделились поровну между Трампом и Байденом; поддержка главы Белого дома среди испаноязычного населения выросла с 28% до 39%. А вот с женщинами у Трампа не всё так хорошо: на его стороне перевес в группе белых женщин, но в целом прекрасная часть населения страны отдаёт предпочтение Байдену.

Демократы из раза в раз главной стратегической проблемой становится необходимость мобилизовать демократических избирателей. Партию традиционно поддерживают афроамериканцы и представители национальных меньшинств (за Хиллари Клинтон проголосовали 88% афроамериканцев, по 65% латиноамериканцев и азиатов), но они очень не охотно участвуют в выборах. В 2016 году низкая явка вышла им боком, многие демократы не пошли голосовать в частности потому, что рейтинги демонстрировали большое преимущество бывшего госсекретаря — а зачем куда-то идти, если наша партия и так победит? Электорат Трампа, наоборот, очень дисциплинирован и сконцентрирован вокруг фигуры президента, хотя 4 года назад против него выступали даже однопартийцы, потому что не видели в нём лидера, но ему удалось им стать. В этот раз демократам удалось убедить свой электорат голосовать по почте.

Согласно опросу Pew Research, такой способ выбирают 39% респондентов, 33% собираются придти на участки 3 ноября, а 21% проголосовали заранее. Большой контраст наблюдается между избирателями кандидатов в президенты: если среди сторонников Трампа 50% — пойдут на участки, 20% — участвуют в досрочном голосовании, а 25% - отправят бюллетени по почте, то среди сторонников Байдена расклад 20% — 22% — 51%.

Трамп же убеждает американцев, что голосование по почте открывает путь к массовым фальсификациям. Фонд The Heritage Foundation провёл исследование на эту тему и пришёл к выводу, что в период с 1982 по 2020 год в США на федеральных и местных выборах случаи мошенничества и фальсификаций случались нередко, самые распространённые из них: махинации с открепительными удостоверениями, незаконная регистрация в качестве избирателя и голосование иностранными гражданами, голосование за другого человека от имени умерших, поменявших место жительства или тех, кто утратил право голоса из-за совершённых ранее преступлений, но оставшихся зарегистрированными. По словам эксперта в сфере избирательной реформы Ханса фон Спаковски, не все случаи мошенничества далекоидущие, многие связаны с небольшим числом голосов, однако это происходит чаще, чем думают. При этом он упрекнул СМИ в недостаточном освещении нарушений и ложном утверждении, что в избирательном процессе США нет брешей.

Впрочем голосование по почте не так страшно, как его малюют. В 5 штатах — больших по площади, в частности Орегоне и Вашингтоне — давно голосуют только так и всё работает: перед отправкой бюллетеней избиратель расписывается, его подпись сверяют с паспортом или водительскими правами и, если заподозрят несовпадение, могут отказать в приёме бланка. В преддверии нынешних выборов власти нескольких штатов сразу предупредили, что подсчёт результатов растянется на несколько дней. В колеблющихся Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Огайо разрешили учитывать бюллетени, которые были отправлены до 3 ноября, а поступили позже, а во Флориде почтовые бюллетени начали обрабатывать ещё 2 недели назад.

Настоящая битва за Белый дом начнётся после выборов

Ещё за несколько месяцев до голосования обе стороны начали выражать уверенность, что оно не будет честным. После 3 ноября, когда, казалось бы, предвыборные штабы сделали всё от них зависящее и теперь остаётся лишь ждать результатов, противостояние кандидатов начнётся с новой силой. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

Высока вероятность эффекта «красного миража»: после закрытия участков для голосования, куда собирается придти электорат действующего президента, лидировать будет Трамп, на интерактивной карте штаты будут окрашиваться в красный — партийный цвет республиканцев, — но по мере обработки результатов почтового голосования, которым намерены воспользоваться избиратели демократов, вперёд вырвется Байден, и карта окрасится в синий. Хозяин Белого дома уверен, что его оппоненты так активно настаивали на массовом голосовании по почте, чтобы получить возможность вбросить нужное для своей победы количество бюллетеней, а также разослать их людям, не обладающим избирательным правом, и в случае проигрыша намерен добиваться пересмотра результатов голосования. В этом ему, как и предыдущему президенту-республиканцу Джорджу Бушу-младшему, может помочь Верховный суд, который часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. Дмитрий Дробницкий: Украинский сценарий в США уже повторяется и будет реализован после выборов © РИА Новости, Нина Зотина

Трамп получил право назначить нового судью Верховного суда — и тем самым изменить расклад сил внутри него — на место скончавшейся 18 сентября Рут Бейдер Гинзбург. До её кончины в суде был баланс сил: четверо судей, назначенных президентами-демократами (сама Гинзбург заняла эту пожизненную должность по решению Билла Клинтона в 1993 году), и четверо назначенцев президентов-республиканцев (в том числе Нил Горсач и Бретт Кавано по распоряжению Трампа). Председатель Джон Гловер Робертс хоть и занял пост по решению республиканца Джорджа Буша-младшего, но часто принимал решения не в пользу действующего президента-республиканца.

Трамп хотел провести назначение как можно скорее, чтобы успеть до дня выборов и заручился поддержкой своих однопартийцев, которым принадлежит большинство в Сенате, который и утверждает предложенную главой государства кандидатуру. Демократы обвинили своих политических оппонентов в лицемерии и всячески пытались препятствовать приходу судьи раньше 3 ноября. Камала Харрис, которая входит в юридический комитет Сената, настаивала, что назначение нового судьи в разгар избирательной кампании незаконно. В феврале 2016 года, за 9 месяцев до президентских выборов, скончался судья Верховного суда Антонин Скалиа, однако республиканцы, имевшие большинство в Сенате не позволили президенту-демократу Бараку Обаме произвести назначение Меррика Гарлэнда, они настаивали, что это уже прерогатива нового главы государства. Теперь этот тезис продвигают демократы, а республиканцы заняли прямо противоположную позицию — они утверждали, что заполнение вакантной должности в Верховном суде — это обязанность президента, следовательно, Трамп должен это сделать, ведь пока ещё он президент страны.

Напрямую демократы никак не могли повлиять на процедуру назначения, потому что Палата представителей в ней не участвует, а в Сенате у них меньшинство, соответственно, единственный выход — перетянуть на свою сторону нескольких сенаторов-республиканцев, тем более, среди них есть те, кто Трампа не поддерживает. Две представительницы Республиканской партии Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз заявили, что право назначить члена Верховного суда США нужно оставить победителю президентских выборов. Так и могло бы произойти, если бы аналогичную позицию занял Митт Ромни — единственный сенатор-республиканец, который в феврале голосовал за признание вины Трампа по одной из статей импичмента, — однако он высказался за назначение судьи до выборов. Политик объяснил, что «руководствовался нерушимой справедливостью следования закону, то есть в данном случае — Конституции и прецеденту, а исторический прецедент для номинаций в год выборов сводится к тому, что Сенат, как правило, не утверждает номинации от противоположной партии, но утверждает — от своей собственной».

Накануне голосования по кандидатуре судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, внесённой Трампом, Лиз Муровски сообщила, что поддержит её, потому что лично против женщины ничего не имеет. В конечном итоге 26 октября Сенат утвердил назначение Барретт судьёй Верховного суда США 52 голосами, 48 сенаторов высказались против, в том числе Сьюзан Коллинз. Таким образом, Трамп одержал политическую победу, поскольку теперь расклад сил в Верховном суде выглядит так: 6 назначенцев республиканцев и 3 назначенцев демократов. На церемонии приведения присяги Барретт заверила, что будет работать на благо страны, а не на какую-либо политическую партию. Однако демократы в это не верят, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Верховный суд США стал «радикально республиканским».

Просто ограничиваться критическими замечаниями демократы не собираются и готовы даже пойти на крайние меры. В середине сентября портал Revolver News сообщил, что функционеры Демократической партии, включая тех, кто давал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, применяют в стране ту же тактику, которой пользовалась американская разведка США для начала «цветных революций» в других странах, например, на Украине. Как это происходит, в эфире телеканала Fox News рассказал сотрудник этого портала, а в прошлом спичрайтер Трампа Даррен Битти. По его словам, одной из ключевых фигур в этой операции выступает функционер Демократической партии, работавший в администрации Обамы, Норм Айзен — автор «методички по цветной революции», в которой для свержения неугодных режимов предложен сценарий с подтасовками результатов выборов для создания массовых протестов, ставящих под сомнение легитимность конкретного лидера. К тому же в конце 2019-го — начале 2020-го он консультировал демократов по процедуре импичмента в отношении Трампа и сформулировал 10 пунктов обвинения, впоследствии предъявленных американскому лидеру, ещё до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь, помощник президента США по вопросам здравоохранения Майкл Капуто утверждает, что уже сейчас по всей стране боевые отряды проводят тренировки, чтобы дать вооружённый отпор переизбранию Трампа. Вероятность вооружённого восстания в США высока, ведь право на оружие гарантировано гражданам Конституцией, а объём его продаж вырос на фоне массовых акций протестов против расового неравенства и полицейского беспредела. По сведению Национального фонда стрелкового спорта, с марта по июль продано 8,5 млн единиц оружия — на 94% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, нынешний год может стать рекордным по уровню криминального насилия: как сообщает газета USA Today, если за весь 2015-й от пуль преступников погибли 13 537 американцев, то за первые семь месяцев 2020 года этот показатель превысил отметку 11 тысяч.

Битва на втором фронте

На фоне президентской гонки многие упускают из внимания выборы в Конгресс, которые пройдут в тот же день. Гражданам США предстоит выбрать полный состав Палаты представителей и 1/3 состава Сената. Сейчас нижнюю палату Конгресса контролируют демократы, а верхнюю — республиканцы.

Большой интерес вызывает битва за Сенат — там перевес составляет всего 6 голосов: 53 против 47. Если демократы отыграют всего 4 мандата, то получат большинство, а в случае победы Байдена на президентских выборах хватит и 3, потому что председателем Сената станет вице-президент, то есть Камала Харрис, и при разделении голосов 50 на 50, её голос будет решающим, а он будет, естественно, в пользу демократов.

Газета Washington Post написала со ссылкой на участника встречи Трампа с донорами в Нэшвилле, прошедшей в середине октября, что на мероприятии президент охарактеризовал ситуацию для республиканцев в Сенате как очень сложную, поскольку с некоторыми сенаторами он не хочет иметь дело — «не может» и «не хочет» помогать некоторым из них, а если это сделать, то «можно потерять душу». Вскоре представитель Национального комитета республиканцев Сената Джесси Хант отверг эту информацию, заявив, что между Сенатом и президентом на протяжении всех 3 лет были отличные партнёрские отношения.

Впрочем риск потери Сената выглядит более чем реальным — из семи мест, которые с наибольшей вероятностью могут сменить партию, 1 принадлежит демократам, а 6 — республиканцам (могут не удержать свои мандаты сенаторы от штатов Джорджия, Айова, Мэн, Монтана, Северная Каролина и Южная Каролина). В таком случае весь Конгресс может перейти под контроль демократов, хотя Трамп надеется, что республиканцы вернут себе Палату представителей.

Какое влияние расклад сил в Конгрессе имеет на политику президента? Оппозиционная Палата представителей может заблокировать инициативы главы государства, как это было с Трампом, когда конгрессмены запретили без их одобрения снимать с России какие-либо санкции. Сенат даёт добро на заключение международных договоров и назначение судей, в том числе Верховного суда США, участвует в принятии решений о выделении финансирование тех или иных статей, а также ставит точку в процедуре импичмента президента.

Если президентом станет Байден, а обе палаты получат демократы, то партия течение 2 лет (до следующих промежуточных выборов в Сенат) сможет реализовывать собственные планы, но всё же за республиканцами останется Верховный суд США, за которым последнее слово в ключевых для страны вопросах, так что в случае необходимости может сдержать демократов в их инициативах.

Если же президенту-демократу придётся сосуществовать с республиканским Сенатом, то свобода его действий будет ограничена, так же, как у Трампа с демократической Палатой представителей. Впрочем, американцы предпочитают не делать ставки на одну партию, а распределять власть между ними, чтобы иметь хоть какой-то баланс.

Каким бы ни был итог, нынешние выборы свидетельствуют о том, что обе партии находятся в яме. Трамп отталкивает от себя часть республиканцев, намечается раскол в партии, в частности из-за того, как он вёл себя на первых теледебатах с Байденом, когда не смог держать себя в руках и постоянно перебивал его. Если Трамп уйдёт, то республиканцы открестятся от всех его заявлений, но тогда им будет сложно вернуть доверие избирателей, преданных нынешнему президенту. Партия столкнётся с долгосрочной проблемой — у неё нет лидера. Истеблишмент демократов блокирует левое крыло партии — в частности его яркого представителя сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, хотя он очень популярен среди молодёжи, — и продвигает старые кадры типа Байдена.

Нынешние выборы в США могут смело претендовать на звание самого увлекательного и непредсказуемого события 2020 года с возможным продолжением в 2021-м.