В американской избирательной кампании вновь всплыла тема работы сына кандидата от демократов Хантера Байдена на украинскую энергетическую компанию Burisma. После опубликования очередной порции компромата преимущество бывшего вице-президента Джо Байдена над главой государства Дональдом Трампом, которое стремительно росло несколько дней, пошло вниз

Второй раунд теледебатов кандидатов в президенты США, запланированный на 15 октября, не состоится. Несмотря на то что комиссия по теледебатам предлагала провести мероприятие в дистанционном режиме, хозяин Белого дома Дональд Трамп отказался, настаивая на личной встрече.

Тем не менее, это не мешает соперникам вступать в заочную дискуссию друг с другом, причём не столько о будущем страны, сколько по вопросам личного характера.

Никуда без Украины

14 октября газета New York Post опубликовала два письма из электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Хантера Байдена со своим коллегой по энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским, занимавшим должности советника совета директоров и директора по международному развитию. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK

В сообщении, датированном 12 мая 2014 года и озаглавленном «вопрос, требующий безотлагательного решения», украинский бизнесмен написал Байдену-младшему, что «неофициально представители новой власти склонны довольно агрессивно действовать в отношении Н. З. (по всей видимости, бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, владельца Burisma Николая Злочевского. — Ред.) с целью получения от него денег», но когда попытка вымогательства провалилась, «они приступили к конкретным действиям в виде одного или нескольких досудебных разбирательств».

В связи с этим Пожарский попросил Хантера, в тот день назначенного членом совета директоров компании, подумать, как он мог бы использовать своё влияние, чтобы изменить ситуацию. Байден ответил, что находится в Катаре, и уточнил, кто стоит за этими нападками в отношении компании и кто во временном правительстве может пресечь подобные нападки.

Спустя 4 месяца другой член совета директоров Burisma Девон Арчер переслал Хантеру Байдену электронную переписку по теме «влияние повышения налогов на объёмы производства компании», в которой Пожарский предупредил, что правительство Украины представило в Верховную Раду новый законопроект о налогах, который уничтожит весь частный сектор газодобычи в зародыше.

24 сентября 2014 года Пожарский сообщил, что собирается передать эту информацию в посольство США в Киеве и в офис спецпосланника Госдепартамента и координатора по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна в Штатах. Впоследствии Хохштейн занял должность независимого директора в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз», а 12 октября 2020-го объявил о своей отставке.



В письме от 17 апреля 2015 года Пожарский пишет: «Дорогой Хантер! Спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие для меня».

На тот момент Джо Байден работал вице-президентом в администрации президента США Барака Обамы.

То, что Хантер получал от Burisma миллионы долларов за консультационные услуги, хотя не имел никакого опыта работы в энергетической сфере, уже ни для кого не новость. Любопытны обстоятельства, при которых эта электронная переписка стала достоянием общественности.

Как пишет New York Post, в апреле 2019 года в штате Делавэр, где проживает семья бывшего вице-президента, некий человек принёс в ремонт ноутбук с наклейкой фонда имени Бо Байдена (старшего брата Хантера, скончавшегося в 2015 году от рака мозга). Владелец мастерской восстановил данные с жёсткого диска, в том числе эти письма и изображения сексуального характера, однако компьютер никто не забрал и ремонт не оплатил.

И тогда он сообщил о полученной информации в ФБР, но прежде чем отдать ноутбук спецслужбе, передал копию содержимого жёсткого диска Роберту Костелло, адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, а по совместительству личному адвокату президента Трампа — Рудольфа Джулиани. «Дал предлог бессовестным людям». Хантер Байден оправдался за «украинский скандал» © commons.wikimedia.org, acaben

Трамп хочет втянуть в избирательную кампанию всех Байденов

Пожалуй, Трамп больше всех обрадовался статье в New York Post. На первых теледебатах в блоке вопросов, касавшихся прошлой деятельности самих кандидатов, он всячески пытался перевести разговор на проделки Хантера, чтобы убедить избирателей, что Джо Байден использовал высокий пост во времена работы в Белом доме в интересах своей семьи и причастен к коррупционным схемам.

Теперь у Трампа появился повод ещё раз вернуться к этой теме.

14 октября во время выступления перед сторонниками в штате Айова американский лидер заявил: «Вам следует извиниться перед всеми американцами, поскольку, как выясняется, Вы коррумпированный политик. Джо Байден должен незамедлительно представить всю электронную переписку, сведения о встречах, телефонных разговорах, стенограммы и записи, касающиеся его связей с деятельностью его семьи в сфере бизнеса и торговли, влияния по всему миру, в том числе в Китае и России».

Трамп делает отсыл к отчёту двух комитетов Сената, в котором говорится, что Хантер Байден в период работы в Burisma получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.

«Мы только что узнали, что Джо Байден нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына в бизнесе. Хантеру платили за возможность обращаться к его отцу — вице-президенту. Как показывают эти электронные письма, неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью. Он лгал вам снова и снова. Не было более коррумпированной администрации, чем администрация Обамы и Байдена. Теперь мы видим, что Байден — коррумпированный политик, которому нельзя претендовать на пост президента», — продолжил Трамп.

Предвыборный штаб демократов молчать, конечно, не стал и вступил в заочную полемику с хозяином Белого дома.

Представитель штаба Эндрю Бэйтс сообщил журналистам, что они проверили официальные расписания Джо Байдена и выяснили, что встречи, о которой написала New York Post, не было. На уточняющий вопрос, могла ли иметь место хотя бы краткая встреча Байдена и Пожарского, Бэйтс ответил, что это технически возможно, но крайне маловероятно, нет никаких свидетельств того, что встреча состоялась.

Как утверждает Бэйтс, Байден в любом случае не стал бы обсуждать что-либо, касающееся компании Burisma.

Статья New York Post сразу наделала много шума, разлетелась по соцсетям, но Facebook ограничила возможность её публикации, ссылаясь на то, что информация о переписке Хантера Байдена и Вадима Пожарского требует дополнительной проверки на достоверность сторонними партнёрами Facebook.

Ограничения на распространение материала ввёл и Twitter. Трамп назвал эти решения ужасными.

«Они (Джо и Хантер Байдены. — Ред.) мошенники и всегда были такими. Они грабители и мошенники. И именно против этого мы и ведём кампанию. И это позор. Никто бы не поверил. Оказалось, что всё значительно хуже. Должен отдать должное New York Post. Основные СМИ будут стараться не публиковать это, хотя это огромный скандал. Всё очень печально, если на это взглянуть. Куда бы он ни пошёл, его сын идёт следом и хватает деньги», — сказал президент в комментарии телеканалу Newsmax. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER

Днём ранее, 13 октября, на предвыборном митинге в Пенсильвании Трамп обвинил в попытке наживы другого родственника Джо Байдена — его зятя. Как написала газета Politico, Говард Крейн — супруг дочери бывшего вице-президента Эшли — работает в предвыборном штабе кандидата от демократов советником по борьбе с пандемией и инвестирует деньги в небольшие фирмы, занятые в сферах, связанных с противодействием распространению COVID-19, а также специализирующиеся на онкологической помощи. А Байден-старший в бытность вице-президентом выдвигал ряд инициатив на этом направлении.

Автор статьи приходит к выводу, что такое положение вещей может вызвать опасения относительно конфликта интересов, а также создать впечатление, что Крейн извлекает выгоду из политики Байдена.

Трудно сказать, повлияли ли как-то публикации в СМИ на мнение избирателей, но превосходство Джо Байдена над Трампом в президентской гонке за последние дни сократилось. Если 11 октября оно составляло 10,3%, то сейчас — 9,2%. Раз так, глава государства продолжит активно раскручивать украинскую тему.