К концу президентского срока Дональда Трампа США подходят, ухудшив отношения со многими странами, даже с традиционными союзниками, а с Россией и Китаем, как подчёркивает бывший американский госсекретарь Джордж Шульц, и вовсе приближаются к ситуации холодной войны 2.0

На посту президента США Дональд Трамп руководствовался своим опытом в сфере бизнеса, политического опыта он не имел, а к советникам и помощникам мало прислушивался, если прислушивался вообще, поэтому ни о каких дипломатических канонах речи не шло, а сотрудники внешнеполитического ведомства оказались в затруднительном положении — американский лидер один за одним публиковал посты в Twitter, часто с резкими выпадами в сторону других государств. Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Холодная война возвращается

Джордж Шульц, возглавлявший Госдепартамент в 1982-1989 годах, в своей статье, опубликованной 30 октября на сайте ежемесячного издания ассоциации, которая представляет американских дипломатов, так описал сложившуюся на сегодняшний день ситуацию: «Наши отношения с большей частью остального мира стали характеризоваться недоверием, граничащим с враждебностью, даже в том, как Вашингтон обращается с близкими союзниками в Европе и Азии. Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией. Опора на военные угрозы при минимальных дипломатических усилиях — или вообще без них — является наиболее заметной чертой наших отношений с государствами, которые мы связываем с антиамериканскими настроениями и действиями».

О холодной войне XX века между США и СССР политик знает не понаслышке: во-первых, ему в декабре ему исполнится 100 лет, во-вторых, он работал в администрациях двух президентов — республиканцев Ричарда Никсона (как министр финансов) и Рональда Рейгана (как госсекретарь).

Шульц констатировал, что к концу срока полномочий администрации Трампа — которая, похоже, считала, что отношения США с остальным миром — это игра с нулевой суммой и что эта игра основана прежде всего на личных отношениях между национальными лидерами, — недоверие на международном уровне изобилует, а для исправления ситуации потребуется много времени.

«Наши партнёры в этих усилиях должны будут вновь обрести уверенность в том, что мы действительно разделяем одни и те же демократические ценности и что мы действительно работаем для международной системы государств, которая приносит пользу всем нам. Даже нашим противникам придётся вновь обрести веру в то, что мы можем работать вместе в рамках борьбы с глобальными угрозами самому существованию человечества, даже если мы не согласны по другим вопросам. Для выполнения этой задачи может потребоваться более одного президентского срока», — предупредил бывший госсекретарь США. «Северный поток – 2»: трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран, а Франция вслед за Германией блокирует газ из США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Если предыдущий президент США Барак Обама вместе с Джо Байденом в бытность вице-президентом на протяжении 8 лет укрепляли связи внутри НАТО, с Евросоюзом в целом и его государствами-членами отдельно, разработали соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (предусматривающее полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе), то Трамп подписал указ о выходе США из числа стран, имеющих договорённости о создании этого нового регионального экономического объединения, в числе первых в течение 72 часов после инаугурации. Обама, конечно, тоже навязывал Европе решения, выгодные Вашингтону и не очень-то выгодные ей самой — чего стоит только введения санкций против России из-з референдума в Крыму, — но всё же не так нагло: Трамп попытался полюбовно уговорить канцлера ФРГ Ангелу Меркель поставить крест на «Северном потоке-2», но после того, как получил категоричный отказ, ввёл ограничительные меры против участников проекта, включая компании из Европы — традиционного союзника США. Кроме того, Трамп ввёл пошлины на отдельные категории европейских товаров.

Станут ли президентские выборы в США спасением для всего мира?

То, что ситуация примет такой оборот, 4 года назад многие и предположить не могли: Трамп обещал поладить с Россией, рассмотреть возможность отмены санкций и даже признания присоединения Крыма, никакого намёка на приближение холодной войны 2.0 и речи не шло. Однако, заняв пост в Белом доме, он продолжил курс своего предшественника и даже в чём-то переплюнул его. Как уточнил на форуме «Россия зовёт» 29 октября президент РФ Владимир Путин, нынешняя администрация за 3,5 года вводила санкции против России 46 раз, такого ещё никогда не было. Как подсчитала газета The Wall Street Journal, при Трампе Вашингтон в среднем увеличил число вводимых ежегодно санкций по сравнению с администрацией Обамы на 80%.

Стоит ли питать иллюзии, что Джо Байден в случае избрания изменит этот подход? Нет. Прежде всего потому, что он никогда не питал тёплых чувств к Москве. Мысля категориями холодной войны «или-или, третьего не дано», Байден, который в Белом доме курировал украинское направление, не мог себе даже позволить подумать о России хорошо, не говоря уже о публичной поддержке. Борис Межуев: Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден © РИА Новости, Владимир Трефилов

На съезде Демократической партии в 2016 году он говорил: «Мы не можем выбрать человека (имеется ввиду Трамп — ред.), который принижает наших ближайших союзников, при этом поддерживая таких диктаторов, как Владимир Путин».

Когда «такого человека» американцы всё-таки выбрали президентом, Байден критиковал его за то, что выступал за альтернативную политику в отношении России и не воспринимал российскую угрозу всерьёз.

«Наше предположение заключается в том, что санкции останутся основным инструментом внешней политики (президента Байдена — ред.). Это (введение санкций — ред.) вызывает привыкание. Трудно устоять, если та или иная администрация прибегает к ним, и при этом понимает действенность этого одностороннего инструмента и видит предпосылки для введения санкций», — заявила эксперт компании Gibson, Dunn & Crutcher, которая занимается консалтингом в сфере санкционных вопросов, Джудит Элисон Ли в интервью The Wall Street Journal.

Чего ждать от Трампа 2.0?

Поведение Трампа по отношению к Москве — «никто не был с Россией жёстче, чем я» — можно оправдать двумя факторами: во-первых, противодействием со стороны демократического большинства в Палате представителей (а как известно, система государственной власти в США устроена так, что для принятия решений нужен консенсус всей ветвей), которая приняла закон о запрете единоличной отмены санкций президентом, во-вторых, у Трампа не было сплочённой команды как таковой и не было в ней людей, которые поддерживали бы его стремление поладить с Россией, наоборот, как рассказывают чиновники, многие из них саботировали его распоряжения, чтобы не допустить сближения двух стран.

Как писал в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR), ранее работавший в Институте Брукингса и Государственном департаменте США, признанный специалист по трансатлантическим отношениям и стратегическим вопросам Джереми Шапиро, российская политика Трампа была продуктом политического давления, внутренней оппозиции и бюрократической некомпетентности. Однако такая ситуация, по мнению эксперта, вряд ли сохранится во время второго срока: после провала импичмента Трамп оставил российский скандал в прошлом, со временем так называемые «старички» покинули кабинет, и теперь администрация 45-го президента укомплектована людьми, которые готовы и способны осуществлять политику, согласованную с его желаниями, без какого-либо беспокойного обращения к личным убеждениям, совести или повестке в Конгрессе. Вероника Крашенинникова: фашиствующая Америка, фиаско украинского кейса Трампа © Скриншот из видео Украина.ру

«Вполне вероятно, что во второй срок политическое давление относительно снизится, а контроль президента над администрацией укрепится, чтобы создать с Россией при Путине кондоминиум, фактически соглашаясь на российскую сферу влияния на постсоветском пространстве. <…> Выборы в 2020 года, вероятно, определят, будет ли Америка стремиться заключить сделку с Россией, чтобы разделить Европу на сферы влияния, или начнёт новую идеологическую холодную войну против неё. Это суровый выбор. Маловероятно, что любой из этих вариантов повысит безопасность или стабильность в Европе. Ни неустойчивый эгоцентризм Дональда Трампа, ни манихейский пыл Джо Байдена не представляют собой прочной основы для политики в отношении России», — считает Шапиро.

Отношение к России — один из немногих вопросов, по которому в США достигнут двухпартийный консенсус, ни демократы, ни республиканцы не сомневаются, что нужно противодействовать Москве. Вопрос только в том, насколько ситуация ухудшится при том или ином президенте. Впрочем есть надежда, кто бы ни победил на выборах, что Россия получит небольшую передышку и сможет реализовать свои внешнеполитические цели, пока Трамп или Байден будет сдерживать Китай, который оба кандидата считают угрозой для США №1.