Проевропейский кандидат в президенты Молдавии Майя Санду, на которую поставили ЕС и США, пользуется услугами более 14 тысяч НПО. И если победу одержит нынешний президент Игорь Додон, то страну ожидает волна акций протеста. Об этом неоднократно заявляла Майя Санду, которая является главным оппонентом действующего главы государства на выборах

Более того, уличными митингами грозит и спойлер Ренато Усатый, на которого в России завели уголовные дела за финансовые махинации. Но и это не все! Майдан Молдавии обещают и различные НПО, прикормленные эксперты, а также СМИ, финансируемые из западных фондов.

Выборы в Молдавии: революционный сценарий США и странная позиция ЕС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Резкий скачок численности НПО: с 38 в 1991 году до 14 тысяч в 2020-м

Если проследить динамику, то цифры шокируют. В Молдавии выросло число НПО — с 38 в 1991 году до 7 тысяч в 2007 году и до 14 тысяч в 2020 году. Причина такого феноменального роста — подписание так называемых Планов действий РМ-ЕС и РМ-НАТО, а также Соглашения об ассоциации с ЕС. Это позволило НПО проникнуть во все госструктуры: парламент, практически все министерства, Национальный центр борьбы с коррупцией, чтобы мониторить и делать экспертизы.

Об этом в Молдавии написана целая книга, которую представил депутат Богдан Цырдя, в прессе его так и называют — отважный депутат. Его труд, посвященный деятельности НПО, называется «Гражданское общество Молдовы: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны».

Исследование, основанное на внушительной библиографии, отражает деятельность на территории Молдавии сети неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, которые масштабно вмешиваются во внутренние дела страны. Автор утверждает, что эта сеть НПО напоминает осьминога, который проник во все ветви власти, в СМИ и науку. В работе представлены конкретные документы об источниках финансирования этих организаций, периодах, суммах и адресатах переводов в миллионы евро и долларов.

НПОшные бюджеты выше бюджетов госучреждений

Выдрин назвал серьезную ошибку Майи Санду: «Барби» выбрала не того «Кена» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

— НПО-шники видели название книги, но ее не читали. Их возмутил сам факт правды. Была бы ложь — прошли бы мимо. Это как в фильмах о вампирах, когда их убивают чесноком или чертей окропляют святой водой. В книге статистика. Там 1500 ссылок, более тысячи источников и всего около 800 страниц, где по пунктам показывается весь механизм созданной Фондом Сороса сети НПО, — пояснил молдавским СМИ Цырдя.

Молдавские НПО, которые активно работают на Майю Санду, получают более 100 миллионов евро в год.

— Кто почувствовал вклад НПО в развитие общества, в развитие демократии, в борьбу с коррупцией? Более того, некоторые из этих НПО участвовали в реформе юстиции в 2013-2016 годах и распилили три миллиона евро. И в результате вся юстиция оказалась подчиненной олигарху Плахотнюку. Они же участвовали и в реформе образования в 2014-2016 годах. Потом оказалось, что эти НПО близки к Майе Санду. Она стала закрывать школы, потом детям стали преподавать ахинею о сексуальном воспитании. Все эти НПО участвовали во всех реформах и привели страну к плачевному состоянию. Нищете и деградации! — не скрывает своего возмущения Богдан Цырдя.

По его мнению, молдавские чиновники их боятся, потому что западные НПОшники имеют прямой доступ к посольствам, к международным организациям — парламентской ассамблее ОБСЕ, парламенту Евросоюза, Совету Европы. Они находятся во всех коллегиях при всех министерствах — мониторят и анализируют все законы.

Западники хотят реванша

Дмитрий Выдрин о Молдавии и молдавских выборах: Отступать нам дальше некуда © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тогда к управлению страной смогли добраться молодые НПОшники, которые учились на Западе, там же стажировались и были прикормлены всеми европейскими посольствами и структурами. И сейчас, когда 4 года назад ситуация стала меняться, а Молдавия стала ориентироваться не только, на сотрудничество с Западом, но и Востоком, речь идёт, в частности, о хороших отношениях действующего президента Игоря Додона с Россией, прозападные силы готовы взять реванш и снова попытаться прийти к власти, в том числе через заранее спланированные митинги и акции протеста. И возглавит всю эту «революционную движуху» Майя Санду.

Но получится это у нее или нет, Молдавия узнает уже 1 ноября, когда в стране пройдут президентские выборы.