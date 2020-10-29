Более того, уличными митингами грозит и спойлер Ренато Усатый, на которого в России завели уголовные дела за финансовые махинации. Но и это не все! Майдан Молдавии обещают и различные НПО, прикормленные эксперты, а также СМИ, финансируемые из западных фондов.
А их в крохотной Молдавии очень много — почти 14 тысяч. А точнее — 13 800 НПО, финансируемых тремя крупнейшими западными донорами. Это Фонд Сороса, Национальный фонд в поддержку демократии и Европейский фонд в поддержку демократии.
Резкий скачок численности НПО: с 38 в 1991 году до 14 тысяч в 2020-м
Если проследить динамику, то цифры шокируют. В Молдавии выросло число НПО — с 38 в 1991 году до 7 тысяч в 2007 году и до 14 тысяч в 2020 году. Причина такого феноменального роста — подписание так называемых Планов действий РМ-ЕС и РМ-НАТО, а также Соглашения об ассоциации с ЕС. Это позволило НПО проникнуть во все госструктуры: парламент, практически все министерства, Национальный центр борьбы с коррупцией, чтобы мониторить и делать экспертизы.
Об этом в Молдавии написана целая книга, которую представил депутат Богдан Цырдя, в прессе его так и называют — отважный депутат. Его труд, посвященный деятельности НПО, называется «Гражданское общество Молдовы: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны».
Исследование, основанное на внушительной библиографии, отражает деятельность на территории Молдавии сети неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, которые масштабно вмешиваются во внутренние дела страны. Автор утверждает, что эта сеть НПО напоминает осьминога, который проник во все ветви власти, в СМИ и науку. В работе представлены конкретные документы об источниках финансирования этих организаций, периодах, суммах и адресатах переводов в миллионы евро и долларов.
НПОшные бюджеты выше бюджетов госучреждений
Депутат заявил, что НПО и независимые СМИ — участники гибридной войны и сравнил бюджеты организаций с бюджетами государственных учреждений. Получилось что-то вроде «государства в государстве».
— НПО-шники видели название книги, но ее не читали. Их возмутил сам факт правды. Была бы ложь — прошли бы мимо. Это как в фильмах о вампирах, когда их убивают чесноком или чертей окропляют святой водой. В книге статистика. Там 1500 ссылок, более тысячи источников и всего около 800 страниц, где по пунктам показывается весь механизм созданной Фондом Сороса сети НПО, — пояснил молдавским СМИ Цырдя.
Молдавские НПО, которые активно работают на Майю Санду, получают более 100 миллионов евро в год.
— Кто почувствовал вклад НПО в развитие общества, в развитие демократии, в борьбу с коррупцией? Более того, некоторые из этих НПО участвовали в реформе юстиции в 2013-2016 годах и распилили три миллиона евро. И в результате вся юстиция оказалась подчиненной олигарху Плахотнюку. Они же участвовали и в реформе образования в 2014-2016 годах. Потом оказалось, что эти НПО близки к Майе Санду. Она стала закрывать школы, потом детям стали преподавать ахинею о сексуальном воспитании. Все эти НПО участвовали во всех реформах и привели страну к плачевному состоянию. Нищете и деградации! — не скрывает своего возмущения Богдан Цырдя.
По его мнению, молдавские чиновники их боятся, потому что западные НПОшники имеют прямой доступ к посольствам, к международным организациям — парламентской ассамблее ОБСЕ, парламенту Евросоюза, Совету Европы. Они находятся во всех коллегиях при всех министерствах — мониторят и анализируют все законы.
Западники хотят реванша
Всех этих НПОшников нельзя недооценивать, так как их отцы-основатели смогли вывести 7 апреля 2009 года народ на улицы и сместить легитимную, избранную народом власть.
Тогда к управлению страной смогли добраться молодые НПОшники, которые учились на Западе, там же стажировались и были прикормлены всеми европейскими посольствами и структурами. И сейчас, когда 4 года назад ситуация стала меняться, а Молдавия стала ориентироваться не только, на сотрудничество с Западом, но и Востоком, речь идёт, в частности, о хороших отношениях действующего президента Игоря Додона с Россией, прозападные силы готовы взять реванш и снова попытаться прийти к власти, в том числе через заранее спланированные митинги и акции протеста. И возглавит всю эту «революционную движуху» Майя Санду.
Но получится это у нее или нет, Молдавия узнает уже 1 ноября, когда в стране пройдут президентские выборы.