Анализ причин поражения «Слуги народа» на выборах продолжается. Близкие к украинской политике люди продолжают выдвигать свои версии причин провала партии власти. Не осталась в стороне и известная телеведущая, креативный продюсер телеканала «Украина 24» Наталья Влащенко. Её версия показалась нам интересной, хотя и небесспорной

В своём телеграм-канале «Vласть Vлащенко» Наталья Викторовна задаётся вопросом «чего не сделали Слуги?» и отвечает на него шестью пунктами.

1. «Слуги» не предложили образ «лучшего будущего»

В 2019 году «слуги» тоже никакого внятного образа лучшего будущего не предлагали. Его придумали за них сами избиратели — хуже, чем есть, быть не может, поэтому изберём любого нового. Избрали. Разочаровались.

В 2020 году «новые» перестали быть новыми, а стали уже старыми, причём сразу в двух смыслах: а) «слуги народа» стали ассоциироваться с властью (а к ней отношение на Украине традиционно критическое); б) новая власть сама по себе почему-то практически не отличается от старой.

В результате был предложен «мягкий» вариант «лучшего будущего», описанный президентским политтехнологом Михаилом Подоляком так: «Президент предложил обществу правильную повестку. Сервис, комфорт, меньше идеологии».

Ключевой темой кампании должна была стать «большая стройка», которая реально улучшала ситуацию в стране (дороги + работа).

Под самые выборы подбросили ещё одну тему — народовластия.

В общем, какое-никакое, но видение лучшего будущего «слуги» избирателям предложили. Другое дело, что это видение не показалось избирателям достаточно убедительным.

2. «Слуги не обозначили позицию по мирному урегулированию»

В том-то и беда, что «слуги» её как раз обозначили. Но они её обозначили в соответствии с пожеланиями самих же украинских граждан — ни в коем случае не выполнять Минские соглашения ни в одном их пункте.

Дело не в том, что Зеленский боится националистов (хотя он их боится), а в том, что он, как и полагается нормальному популисту, сверяет свои действия с общественным мнением.

Вот последняя попытка: провели опрос относительно создания свободной экономической зоны на Донбассе.

На уровне фантазии схема выглядит так: благодаря СЭЗ на подконтрольной территории Донбасса создаётся рай, Мариуполь превращается в украинский Шанхай, а население неподконтрольной территории, увидев это благолепие, рвётся на родину. Такого типа идеи выдвигаются с 2014 года. Итог вы знаете — даже оптимист Саакашвили считает, что к экономическим показателям времён Януковича Украина вернётся лет через 20.

С точки зрения мирного урегулирования — ни о чём. Создание СЭЗ (они, кстати, были на Украине — о них кто-то помнит?) никак не решает вопрос прекращения боевых действий. Более того, в условиях продолжения боевых действий никакая СЭЗ и не заработает.

Результат? Даже такая ничтожная «уступка» Донбассу оказалась единственной из пяти предложений Зеленского, которую поддержало менее 50% опрошенных.

В частном порядке украинские социологи сообщают, что главная претензия избирателей — почему Зеленский собирается создавать СЭЗ у сепаратистов, а не в более достойных регионах, которые поддержали территориальную целостность Украины?

Это ещё избиратели не знают, что главная задача СЭЗ — оптимизировать налогообложение находящихся на Донбассе компаний Ахметова…

3. «Слуги не поддержали бизнес во время пандемии, хотя бизнес государство поддержал»

Ну как же не поддержали? Поддержали… Гереги осталась очень довольна целевой поддержкой со стороны власти. Да и Ахметов тоже.

Что касается остальных, то ресурсов на всех не хватит. Особенно нынешней зимой, которая с точки зрения эпидемиологической ситуации будет намного сложнее. И бизнес должен это понять и простить.

4. «Слуги не привлекли во все направления строительства страны профессионалов»

Как раз наоборот — они их привлекли! Были привлечены лучшие кадры Киевской школы экономики, Офиса эффективного регулирования и других грантовых структур. Профессионалы в сфере управления и экономики, некоррумпированные и независимые от украинских финансово-политических групп, составили костяк украинского правительства.

Вам не понравились результаты их работы? Ну уж простите — других «профессионалов» у Зеленского не нашлось. Потому что профессионал Шмыгаль не смог даже программу правительства подготовить.

В любом случае перед Зеленским была поставлена избирателями неразрешимая задача — назначить во власть профессионалов, не имеющих опыта государственного управления. Результат был немного предсказуемым.

5. «Слуги показали себя как слабаки, боящиеся меньшинства»

В общем, да, это важная проблема. От Зеленского ждали наведения порядка с всевластием профессиональных патриотов, от чего он систематически уклоняется (даже совершенно прозрачное «дело Стерненко» не доведено до логического завершения).

Однако, как мы показали в пункте 2, большой разницы между «боязнью меньшинства» и следованием в хвосте большинства на самом деле нет.

6. «Слуги не объявили гуманитарную политику в интересах большинства»

Запрос от общества на новую гуманитарную политику сводился к тому, чтобы перестало звенеть в ушах от бесконечного «армовира». И, надо сказать, это пожелание общественности было удовлетворено — идеологически выверенных «речекряков» в заявлениях высших должностных лиц стало гораздо меньше, чем при Порошенко.

Но вот запроса на смену внешней политики не было, и зарубежные выступления Зеленского ещё в прошлом году выглядели так же, как выступления Порошенко. Постепенно эта практика перешла и на внутриукраинские заявления, но не до конца. Всё же в целом атмосфера в стране остаётся несколько более здоровой, чем два года назад.

Резюме:

Претензии Влащенко в основном правильные, но почему, собственно, следовало ожидать от Зеленского решения этих проблем? Зеленский — популист и уже поэтому ограничен в своих возможностях. Общество требовало смены людей при власти, а не смены политики власти и получило то, что хотело. И если полученный результат общество не устроил, то виноват в этом отнюдь не Зеленский…

Но вот итог разочарования общества был вполне предсказуем. Как написал в «Фейсбуке» киевский журналист Игорь Лесев:

«В итоге что мы имеем? Вопрос языка отложили (забили). Вопрос войны и мира отложили (забили). Вопрос внешнего управления решили (положительно). И то, что полтора года назад людям казалось адищем и они готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы вырваться из этого ежегодного дня сурка, теперь породило обратный эффект. Старые местные в сравнении с новыми, но тупыми и лживыми, показались теперь цитаделью стабильности».