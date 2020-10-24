Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала выплаты всем жителям страны, кто поддержит её и поможет в том числе обрушить экономику Белоруссии. Однако посулы Тихановской практически невыполнимы

В среду, 21 октября, кандидат на прошедших летом выборах президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов к акции протеста и пообещала им поддержку.

«Конец режима все равно придет. Но каждый день его существования стоит белорусскому народу очень дорого. Мы не можем себе позволить столько ждать. Мы объявили Народный ультиматум — и если его условия не будут исполнены, 26 октября я поддержу каждого белоруса, который присоединится к общенациональному страйку (забастовке — Ред.). Каждого — это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами», — сообщила Тихановская в своём Τelegram-канале. Белорусский политолог назвал реального лидера протестов в республике © Facebook, Евгений Константинов

Забастовка, по задумке Тихановской, должна быть всеобъемлющей.

«Не приходите на работу и учебу с 26 октября — это тоже забастовка. Выходите на марши — это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы — это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами — это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков — это тоже забастовка», — отметила она.

При этом Тихановская признала, что это — непростое решение, однако оно нужно для того, чтобы «изменить ход истории». О своей стороны лидер оппозиции пообещала всестороннюю поддержку.

«Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу. А когда мы восстановим законность в стране, мы исполним следующие гарантии. Все штрафы за неуплату коммунальных платежей будут аннулированы. Все судимости и административные штрафы, которые вменял вам режим, будут аннулированы. Если вам пришлось оплатить эти поборы и есть подтверждающий это документ — государство компенсирует их. Все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги. Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии», — заявила Тихановская.

Однако такие щедрые посулы противоречат реальному положению дел у тех, кто является или являлся сторонником оппозиции.

Денег нет?

В тот же день — в среду, 21 октября — незадолго до того, как в Τelegram-канале Тихановской появилось её обещание на белорусском оппозиционном сайте Tut.by вышла статья «Из маркетолога и PR-специалиста — в упаковщицу на заводе. Волонтер из штаба Бабарико о переезде в Польшу». Её героиня — Анна Новик — бывшая пиарщица и маркетолог.

В этом интервью она рассказала о своём прошлом и настоящем. В прошлом был ряд интересных проектов. Один из них был устроен в рамках Ночи музеев в 2019 году. На видео на 33 секунде в тельняшке — сама Новик.

Однако позже своему роду деятельности она предпочла политику.

«Три года назад во время участия в проекте «Мой бизнес» на телеканале ОНТ мы познакомились с Виктор Бабарико. Хоть наш проект и не попал к менторам, его советы в рамках программы были очень полезны и конструктивны. Я наблюдала за интервью Виктора Дмитриевича и понимала: «Есть пророк в своём отечестве!». Когда он объявил о намерении участвовать в выборах, я поняла, что хочу поддержать его в этой кампании. Как минимум, своей подписью. Но когда мне позвонил он лично и предложил стать координатором района — не колеблясь, согласилась!» — рассказывалось в её Instagram в записи от 4 июня 2020 года.

Она стала координатором штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Уже в интервью Tut.by она призналась, что работала для штаба Бабарико бесплатно, на волонтёрских началах.

Примечательно, что спустя четыре месяца — 5 октября — другой координатор этого штаба — Юрий Воскресенский — признал, что у них был некий «план Анны», включающий в себя в том числе и угрозы членам избиркомов. Этим планам штаб Бабарико и руководствовался во время и после президентской кампании, когда в стране бушевали протесты.

«План Анны» мы его называли потому, что он приходил и распространялся в наших закрытых чатах от пользователя с ником Анна. Может, это был Степан. Я не знаю. Но все, что было расписано в этом плане, все повторилось. Особенно с 9 по 12 августа. Практически все его пункты были выполнены и выполнены с определенной эффективностью», —рассказал Воскресенский и интервью белорусскому каналу ОНТ.

Неизвестно, связана ли Новик с этим планом (а в тех случаях, когда Воскресенский поимённо называл людей из штаба Бабарико она была единственной Анной), но после одного из предыдущих интервью Воскресенского, где была упомянута и её фамилия, она поспешила покинуть Белоруссию. Владимир Мамонтов: Цветная революция в Белоруссии споткнулась о два камня — Лукашенко и народ © Sputnik / Miroslav Rotari

«Тут, не так давно, один из задержанных, один из моих экс-коллег, Юрий Воскресенский, дает интервью белорусскому каналу. В нем он перечислил целый ряд фамилий различных людей (в том числе и мою), в большей или меньшей степени имевших отношение к работе штаба. Он призывал названных людей «остановиться» и прекратить выводить людей на улицы. Хотя все давно знают, что марши — явление стихийное и никем не управляемое. И тем не менее я поняла, что мой арест — вопрос времени: приходят ко всем. И я решила уехать», — указала Новик причину своего отъезда с Родины.

Однако Польша, откуда координировались белорусские протесты, встретила её не с распростёртыми объятиями.

«Буду работать на фабрике. Мой польский пока на среднем разговорном уровне, поэтому профессия у меня самая простая: буду запаивать в целлофановые пакетики косметику, трудиться на конвейере. Подтяну язык — и тогда смогу рассчитывать на более интересные предложения. Или, возможно, ситуация изменится — и я смогу вернуться в Беларусь. Радует, конечно, что, работая на фабрике здесь, я буду зарабатывать больше, чем штатный пиарщик в Минске. Цены на жилье здесь выше, но продукты и одежда стоят столько же или дешевле. Живем вдвоем с сестрой в скромном хостеле — нам хватит», — рассказывала 21 октября о своих планах бывшая пиарщица.

Таким образом, она променяла интересную и неплохо оплачиваемую работу на труд, не требующий высокой квалификации. И неясно, выиграла ли в деньгах: ведь несмотря на почти одинаковые и даже более низкие цены на одежду и продукты в Польше, жильё в этой стране дороже, чем в Белоруссии.

Примечательно, что Новик ничего даже не говорит о попытках попросить помощи у «товарищей по борьбе». Альтернативный вариант, который она рассматривала — попросить убежище — сама Новик отринула, так как у беженца на три месяца-полгода изымается паспорт, без которого найти работу, открыть счёт в банке, купить сим-карту практически невозможно. Белорусский политолог: Оппозиция теряет механизмы давления на власть © Facebook, Евгений Константинов

Покидающим Белоруссию Новик посоветовала «переезжать с небольшим запасом денег, если он есть». В общем, история координатора штаба Бабарико ставит под вопрос правдивость слов Тихановской.

Однако даже если допустить, что Тихановская откуда-то достанет значительные средства, вряд ли на белорусов прольётся дождь из долларов или евро.

Противоречащие друг другу обещания

В обещаниях Тихановской обращает внимание их невыполнимость и противоречие друг другу. Так, она говорит фактически о необходимости обрушения банковской системы Белоруссии. И тут же обещает финансовую поддержку. Но как деньги будут переводить в Белоруссию, Тихановская не уточняет.

Как и не объясняет, как страна с разрушенной экономикой будет выплачивать компенсации оштрафованным.

Кроме того, Тихановская пообещала восстановить на работе всех «незаконно уволенных». Правда, есть одно «но».

В основе предвыборной программы Тихановской был «Реанимационный пакет реформ», который среди прочего предусматривал и масштабную приватизацию. О приватизации говорил и Бабарико. Тихановская призналась, что врет своим детям о причинах отъезда из Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«На мой взгляд, 70% частного сектора на 30% госсектора — правильная пропорция. Мы не первые, кто реформирует экономику, а потому стоит обратиться к примерам сопоставимых по экономике и положению стран, как принято у экономистов», — заявлял он в июне в интервью Forbes.

Как можно одновременно проводить приватизацию предприятий и восстанавливать уволенных на этих предприятиях людей указами государственных органов?

Но даже если уволенных сначала восстановят на работе и лишь после этого настанет черёд приватизации, никто не гарантирует, что они не лишатся работы второй раз: уже после весьма вероятного сокращения штата. Тем более, их трудовой стаж будет меньше, чем у коллег.

В общем, к посулам Тихановской есть ряд вопросов. Однако это не означает, что в обществе не найдётся тех, кто готов рискнуть, лишь бы сменить власть в стране.