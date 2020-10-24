В воскресенье, 25 октября 2020 года, украинцам предстоит в очередной раз избрать себе местную власть. В стране состоятся местные выборы — они пройдут по изменённым правилам

Политика центральной власти, как культурная, так и экономическая, вызывает недовольство слишком многих жителей страны. Рейтинг правящей партии «Слуга народа» стабильно падает, и во многих регионах она рискует вообще не попасть в местные советы. Практически нигде она не может рассчитывать и на кресло мэра для кого-либо из своих однопартийцев.

Местным выборам будет свойственно так называемое протестное голосование, поскольку многие считают власть в Киеве слишком далекой от нужд простых украинцев. Тогда как местная власть, как считается, — ближе, на неё легче оказывать влияние, она лучше знает конкретные проблемы данного населенного пункта и региона. Бортник назвал неожиданное последствие местных выборов © стрингер

Не прибавил популярности центральной власти и карантин, который лишает работы тысячи работников в разных регионах страны. Местные элиты и местные власти, получившие больше полномочий в результате реформы децентрализации, стали «показывать зубы», подчас напрямую отказываясь подчиняться президенту.

«Провал целого ряда общенациональных политпроектов расчистил дорогу для множества региональных партий, делающих акцент на местной проблематике.

На фоне усиления субъектности местных элит наблюдается тенденция регионализации украинской политики, а создание собственного политического проекта становится правилом хорошего тона для мэра крупного города», — говорил украинский политолог-международник Антон Ровенский.

В июне 2020 года президент Зеленский приравнял «карантинный» бунт мэров ряда городов к сепаратизму.

«Они настроены не против нас — и это не пафос, — а прежде всего против Украины… Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — говорил Зеленский в ходе своего визита в город Хмельницкий.

По этой причине ряд украинских экспертов выражали опасение по поводу «ползучего сепаратизма», который может усилиться после местных выборов.

«После выборов мы можем столкнуться с ситуацией, когда усилятся центробежные процессы. Я не говорю о параде суверенитетов и распаде, но региональные элиты потребуют большего», — говорил в интервью изданию Украина.ру политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Чтобы подстраховаться от проявления подобных тенденций, Верховная Рада в этом году изменила Избирательный кодекс. Теперь он предполагает выдвижение кандидатов лишь от политических партий общенационального масштаба для населенных пунктов свыше 10 000 жителей. Оплеуха президенту и парламенту. Местные выборы как последний шанс Украины

В прифронтовых районах, подконтрольных Киеву, местные выборы вообще решили не проводить, прекрасно зная о нелояльности большинства местных жителей.

Украинский политолог Антон Авксентьев из НПО «Обсерватория демократии» считает, что эти изменения являются дискриминационными и отсекают от участия в выборах партии этнических меньшинств.

«Явно дискриминационный характер таких новаций почувствуют на себе, например, партии этнических меньшинств.

Почему условная «Партия венгров Украины», раз за разом переизбирающаяся в Закарпатский областной совет, не говоря уже о советах низшего уровня (например, в Берегово), должна де-факто лишиться права участия в выборах?

И к каким последствиям это приведет — к мирному включению представителей этнических меньшинств во всеукраинские партии или это станет катализатором сепаратистских настроений в приграничных регионах?» — задаётся вопросом Авксентьев.

Такие изменения в сочетании с увеличением затрат на предвыборную кампанию и суммы залога для кандидатов привели к усилению влияния украинских олигархов на местную власть. Проще говоря, мэрам и кандидатам чаще пришлось ходить на поклон к олигархам, которые воспринимают местные выборы и возможный успех «своего» политического проекта в них, как трамплин для парламентских выборов и дальнейшей схватки за Киев.

Таким образом, уже к осени стало ясно, что региональные проекты являются по сути проектами тех или иных украинских олигархов или общенациональных партий, создающих свои региональные клоны.

Украинским миллионерам и миллиардерам, активы которых находятся в разных регионах Украины, не выгодны центробежные тенденции. Можно сказать, что именно олигархи являются цементом, скрепляющим украинскую государственность. Местные выборы во многом определят будущее Украины - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее, они прекрасно знают о господствующих настроениях в определенных регионах и научились использовать любую риторику. В результате украинский избиратель от выборов к выборам стабильно успевает разочароваться в одном политическом проекте, и ему так же стабильно предлагают новый проект.

В частности, на подконтрольной Киеву части Донбасса, где власти более всего опасаются центробежных тенденций и проявлений сепаратизма, местные выборы станут борьбой за «пророссийский» электорат.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов утверждает, что на Донбассе и по сей день поддерживают преимущественно пророссийские силы, хотя в прошлом году «Слугам народа» и удалось перетянуть часть избирателей благодаря неопределенности своих обещаний.

«На протяжении десятилетий Донбасс отличался тем, что там сохранялась монополия одной партии — Партии регионов. Особенно это было заметно во времена президента Ющенко и президента Януковича.

Также была Партия коммунистов, которая была достаточно мощной и даже набрала в 2012 году ощутимый процент. В целом это пророссийский спектр…

«Слуге народа» удалось перетащить часть пророссийских голосов региона благодаря тому, что политическая сила не давала четких ответов ни по одному из вопросов векторов развития, культурной политики и т.д.», — сказал Стуканов.

Однако сейчас, по его словам, происходит обратный отток — от «Слуги народа» в ряды сторонников ОПЗЖ. И происходит это потому, что президентская партия «не осуществила пересмотра политики предыдущей власти», включая языковой вопрос. По оценкам Стуканова, на подконтрольной Киеву части Донбасса до сих пор актуальными и болезненными являются вопросы мира и языковой идентичности.

Основная борьба за избирателя Донбасса на местных выборах будет идти между тремя «осколками» «Партии регионов»: «Оппозиционной платформой — За жизнь», «Оппозиционным блоком» и партией «Наш край». Но только выступать они будут зачастую под каким-нибудь региональным брендом, чуть ли не синхронно обещая мир и восстановление прав русского языка, хотя это и вне полномочий местных властей.

Например, нынешний мэр Мариуполя Вадим Бойченко будет баллотироваться уже не от «Оппозиционного блока», а от «Блока Бойченко», недавно образованной региональной политической силы, хотя и ее можно назвать проектом Рината Ахметова. Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Судя по опросам в разных городах Донбасса, первое место на выборах в советы разных уровней получит ОПЗЖ, но мэрские должности сохранят за собой люди Рината Ахметова. Таким образом, отношения местных властей с центром будут преимущественно определяться все равно в Киеве. И происходить это будет в ходе определенных договоренностей между президентом и олигархами общенационального уровня, которые, скорее всего, будут контролировать местные советы, периодически лишь угрожая непослушанием, но не более того.

По этой же схеме отношения регионов и центра выстраивались с 1991 года. Следовательно, можно ожидать очередное разочарование избирателей Донбасса в своих местных представителях с 2021 года из-за отсутствия прогресса по наиболее болезненным для них вопросам. И тогда, вероятно, появится и начнёт стремительно развиваться новый политический проект, обещающий решить вопросы мира, языка и высоких коммунальных тарифов.