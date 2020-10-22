Не важно, как голосуют, важно – как считают. Эта фраза в разных формулировках вспоминается перед каждыми выборами. Как правило, она упоминается в контексте возможных фальсификаций, но на нынешних выборах в Украине сюда добавляется фактор совершенно неотработанной избирательной системы с открытыми списками, введённой Избирательным кодексом 2019 года

Материал написан на основании бесед с действующими украинскими политтехнологами, работниками партийных штабов и членами комиссий. Увы, в большинстве они или сильно заняты или в принципе не очень хотят говорить о своей работе на этих выборах.

Об организации теризбиркомов

Территориальные избирательные комиссии на этот раз будут, очевидно, основой всего избирательного процесса. Во всяком случае, результаты выборов будут определяться именно в округах, а не на участках.

ТИК на этих выборах формировались не местной властью, а Центральной избирательной комиссией — «по представлению зарегистрированных в установленном законом порядке местных организаций политических партий».

Формально все партии при этом равны, но фактически наибольшее влияние на состав ТИК имели те из них, которые были «вхожи» в ЦИК. Это, в первую очередь, «Слуга народа» и «За будущее». Впрочем, учитывались интересы и других политических сил и групп влияния.

ЦИК не только сформировал комиссии, но и прямо вмешивается в их работу, причём — не всегда законно.

Вообще, территориальные избирательные комиссии уже сейчас показали свою весьма умеренную беспристрастность.

Достаточно вспомнить ситуацию в Умани, где ТИК отказала действующему мэру Александру Цебрию в регистрации, но приняла документы двух его «клонов», не смотря на то, что они не являются жителями Умани, а имя и фамилию сменили летом. ЦИК, в данном случае, восстановил справедливость, обязав ТИК Цебрия зарегистрировать. Он и был зарегистрирован, причём ТИК сделал это на основании тех самых документов, на основании которых до этого отказала…

А вот в Одессе ТИК была вообще распущена, поскольку с нарушениями законодательства зарегистрировала кандидатом в мэры главу Интернет-партии Дмитрия Голубова. Правда, на уровне слухов известно, что дело не в Голубове, который, по большому счёту никому не интересен, а в партии «Наш край» и Евгении Червоненко, которые перехватывают голоса у «Слуги народа» и «Доверяй делам» (партия мэра Геннадия Труханова, с которым «слуги» о чём-то договорились).

В общем, всё сложно.

Об организации участковых избиркомов

УИК формируются ТИК из представителей политических партий, кандидатов в депутаты и мэры.

На этих выборах (как и на всех прошлых) все без исключения субъекты избирательного процесса столкнулись с жёстким кадровым голодом — очень мало желающих работать в составе комиссий (потому что платят мало, а ответственность большая) и ещё меньше людей, которые разбираются в избирательном процессе. Как образно охарактеризовал состав УИК один из наших собеседников — «мёд, гумус и палки».

Большая часть членов комиссий набирается из людей, которые работали на выборах 2019 года и имеют опыт работы в избиркомах. Но само по себе это большого значения не имеет, поскольку работали они по совершенно другому законодательству (значительно более простому, заметим).

Ключевая проблема тут — обучение членов УИК.

Разумеется, заниматься этим должен ЦИК и он этим занимается, но тут речь идёт о чисто формальной подготовке.

Действительно заинтересованы в подготовке членов УИК политические партии, но в последние годы партийная система Украины пережила существенное изменение и новые партии, в основном, даже не знают, что членов комиссий надо готовить.

Собственно, последние выборы, на которых большинство партий специально занималось этим направлением — парламентские выборы 2007 и президентские — 2010 года. Уже на парламентских выборах 2012 года часть партий сочла ненужным расходовать средства на это направление.

В результате сейчас, по нашим данным, в относительно полной форме занимается подготовкой партии «Наш край» (у неё есть реестр членов избиркомов, который ведётся с 2015 года) и «За будущее» (в областях, где у неё большое влияние, в первую очередь — в Днепропетровской и Полтавской). Некоторые партии готовят печатную продукцию, но жалуются на её чрезмерный объём из-за сложности законодательства — нам показывали инструкцию для членов УИК объёмом 14 страниц и это, говорят, ещё не предел…

Наибольшие проблемы ожидаются с подсчётом голосов, вычислением избирательной квоты и определением результатов в процентах. Проблемы, вообще-то, чисто технические, но результатом может оказаться неспособность УИК вообще свести цифры в итоговом протоколе (мы с 2014 года ожидаем, когда эта проблема приобретёт общенациональный характер, но пока УИК обходятся «малой кровью» — путём подчисток и исправлений достигается приемлемый для ТИК вид документа). Кроме того, сложность подсчёта голосов и некомпетентность членов УИК создают условия для разного рода злоупотреблений.

В день голосования

Проблемы связаны не только с основным составом комиссий, но и с другими людьми, принимающими участие в процессе.

Много проблем с наблюдателями — их трудно привлечь и ещё более трудно подготовить. Сейчас партии на местах заключают очень сложные и странные коалиции с тем, чтобы обеспечить себя представительством на уровне наблюдателей. Самые простые соглашения предполагают распределение усилий по времени — работа наблюдателей разделяется на две или три смены, причём наблюдатели от партии одновременно работают и в интересах её партнёров.

Кстати, эта схема позволяет платить наблюдателям меньше, но наблюдатели тоже это понимают — нам рассказали удивительную историю о «двойном агенте», который устроился наблюдателем от двух разных партий на соседних участках на разное время, и собирался уже оформиться от третьей, но внезапно оказалось, что орговик, который занимался подбором наблюдателей, уже принимал его на работу в первой партии… Обошлось без оргвыводов, потому что и орговики, и наблюдатели нужны всем.

Определённые сложности есть и с избирателями, которые тоже не очень представляют, как именно им голосовать по новой системе. Фактически избиратели имеют сейчас, так же как на парламентских выборах, два голоса: один отдаётся за партийный список, а второй — за кандидата-мажоритарщика. Отличие этих выборов в том, что тут оба голоса отдаются в одном бюллетене, причём нельзя проголосовать за кандидата из другого партийного списка. На практике это понимают далеко не все, штабам приходится тратить время и ресурсы на подготовку к выборам избирателей.

Выборы и карантин

После создания участковых комиссий некоторые из них просто не были допущены в школы (подавляющее большинство избирательных участков находятся именно там). Пришлось принимать присягу на свежем воздухе.

Сейчас, однако, началась уже полноценная дождливая и холодная осень, на улице не поработаешь. Говорят, что каникулы в украинских школах были продлены до 3 ноября, чтобы обеспечить возможность нормальной работы УИК и после голосования, когда они будут завалены жалобами.

Однако это решение немного непродуманное — второй тур выборов обычно назначается через две или три недели после первого (т.е., на, как минимум, 8 ноября). Как их-то будут проводить?

Скорее всего, как-нибудь да проведут, но есть сомнительные моменты — в Раде сейчас зарегистрирован проект постановления, по которому второй тур не проводится вообще, в связи с эпидемией коронавируса.

Между тем, по имеющейся информации, в большинстве городов выборы мэра требуют двухтурового голосования (по предыдущей версии закона мэром становился кандидат, получивший простое, а не абсолютное большинство голосов). Отмена второго тура блокирует не только избрание мэра, но и работу нового горсовета…

Постановление, правда, ещё не принято и не факт, что будет принято вообще. Во всяком случае, по первоначальным установкам Зеленского выборы уже надо переносить — ведь уже несколько недель Украина бьёт рекорды по заболеваемости и суточное число заболевших давно превысило 4 тысячи, считавшиеся критическими. А раз не останавливает, значит планов таких нет… Но проект-то зачем-то появился?

В общем, мы, пожалуй, даже и после выборов не будем знать, состоялись ли они на самом деле…